RAM VIN Decoder

As camionetas RAM são extremamente populares - na verdade, esta é a segunda marca de camionetas mais popular na América, depois da Ford F-Series. Muitas pessoas lembram-se das camionetas RAM, sob o nome "Dodge RAM". No entanto, a RAM separou-se da Dodge em 2010. Desde então, a "RAM Trucks" é um fabricante automóvel separado.

As pessoas reconhecem as camionetas RAM pelas suas fortes capacidades de reboque, design atrativo e interiores luxuosos. Na verdade, a revista automóvel Motor Trend nomeou modelos da série RAM como Camioneta do Ano oito vezes! Embora os primeiros modelos RAM fossem completamente comerciais e básicos, os mais recentes são ótimos veículos familiares.

O que é um VIN RAM?

Quer estejamos a falar de RAM ou de qualquer outro carro, todos eles têm um número de identificação do veículo (VIN) único. É necessário, quando se regista um veículo ou se faz um seguro, quando se verifica o seu historial ou na procura de peças de substituição. Resumidamente, os números VIN são para o seu carro o que um cartão de cidadão é para si.

O número VIN está, muitas vezes, envolvido na utilização de serviços automóveis, o que significa que entram regularmente informações sobre todos os veículos, em várias bases de dados. Essa é uma das razões pelas quais os especialistas automóveis recomendam sempre fazer uma verificação de VIN RAM, antes de pagar por um veículo RAM usado.

O que contém um VIN RAM?

Enquanto camionetas RAM mais antigas podem ter o VIN no formato antigo, todas as camionetas RAM modernas têm um número VIN único de 17 caracteres. Cada caractere representa uma especificação, informação de fabrico ou faz parte de um número de série. Por exemplo:

Os primeiros três caracteres, o Identificador Mundial do Fabricante (WMI), revelam o país de fabrico, marca do carro e divisão.

revelam o país de fabrico, marca do carro e divisão. A secção seguinte de cinco símbolos chama-se Secção de Descrição do Veículo (VDS) , a qual revela o tipo de motor, transmissão, estilo da carroçaria, etc.

, a qual revela o tipo de motor, transmissão, estilo da carroçaria, etc. Os restantes caracteres incluem um dígito de verificação e revelam o ano do modelo, fábrica de produção e número de série único.

Quando fizer uma pesquisa por VIN, lembre-se que não existem as letras "O", "I" e "Q" num número VIN RAM, para evitar confundi-las com "0", "1" e "9".

Onde se encontra o VIN RAM?

Encontrar o número VIN RAM é simples. Os fabricantes gravam-no em vários locais, para que se possa certificar que o carro nunca foi dividido. Estes são os locais onde o VIN do seu RAM deve estar:

Trinco da porta do condutor

A parte inferior do para-brisas

A divisão entre o motor e o interior do veículo, do lado do compartimento do motor

A coluna de direção

Documentos de registo e de seguro

Um número VIN pode ser gravado no chassis, numa placa de metal, ou impresso num autocolante à prova de água. Encontre sempre todos os VIN e certifique-se que são iguais, para evitar problemas legais.

Que modelos RAM são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

O nosso decodificador de VIN RAM funciona com todos os VIN que satisfaçam os requisitos do formato padrão. Este padrão foi emitido em 1981. Consequentemente, todos os veículos modernos têm códigos VIN de 17 caracteres. No que diz respeito à decodificação de VIN RAM, todos os modelos modernos são elegíveis para a mesma, incluindo:

RAM 1500, RAM 2500, RAM 3500, Promaster, Chassis Cab, entre outros. Obtenha sempre um relatório de historial do veículo RAM, quando procurar um modelo usado - dessa forma, elimina muitos dos riscos principais.

Verificação de historial RAM: o que pode descobrir com o VIN RAM?

Para além do facto de que um decodificador de VIN RAM revela algumas informações básicas sobre o veículo, também existem relatórios de historial completos, que incluem muitas outras informações essenciais. Obtenha um número de identificação do veículo e conseguirá saber mais sobre o historial do carro:

Acidentes prévios – veículos gravemente danificados podem ser inseguros para conduzir e sujeitos a corrosão.

– veículos gravemente danificados podem ser inseguros para conduzir e sujeitos a corrosão. Alterações de quilometragem – muitos vendedores de carros usados falsificam a quilometragem do carro, para obter um lucro maior.

– muitos vendedores de carros usados falsificam a quilometragem do carro, para obter um lucro maior. Fotos históricas – nós recolhemos fotos de seguradoras, leilões, anúncios online e outras bases de dados.

– nós recolhemos fotos de seguradoras, leilões, anúncios online e outras bases de dados. Roubos – os veículos roubados são os piores e mais problemáticos, num mercado de carros usados.

– os veículos roubados são os piores e mais problemáticos, num mercado de carros usados. Maus proprietários – o desgaste prematuro é muito comum em veículos de aluguer, táxis e policiais.

– o desgaste prematuro é muito comum em veículos de aluguer, táxis e policiais. Problemas comuns e mais.

Geralmente, um carro é a segunda compra mais dispendiosa na vida de uma pessoa, depois de uma casa. Uma má decisão pode levar a contas de reparação enormes, por isso, inspecione sempre o carro e verifique o seu historial, quando comprar um carro RAM usado.

Experimente também: