Ford VIN Decoder

Fundada em 1903, a Ford Motor Company é o quinto maior fabricante de automóveis do mundo, fabricando, em média, 4 milhões de carros e veículos comerciais todos os anos.

Para satisfazer as necessidades de condutores com diferentes requisitos, a Ford Motor Company opera 90 fábricas em todo o mundo, onde se fabricam carros de todos os tipos, todos os dias. Desde carros compactos económicos e práticos e carrinhas espaçosas a camionetas ameaçadoras, SUV populares e veículos comerciais ligeiros - a Ford fabrica tudo.

A Ford Motor Company, atualmente, possui apenas duas marcas: Ford e Lincoln. No passado, o império desta empresa americana era muito maior. De 1989 a 2010, a Ford tinha a Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Mercury e Volvo. A maioria das marcas, desde então, foram vendidas a outros investidores e todas as operações Mercury foram suspendidas.

O que é um VIN Ford?

O número VIN (Número de Identificação do Veículo) é um código único de 17 dígitos. Este permite-lhe identificar qualquer carro de passageiros ou carrinha Ford. Na sua conceção, pode dar a todos os donos de um carro Ford muitas informações valiosas, como especificações detalhadas e o historial do veículo.

Fazer uma pesquisa por VIN é uma prática comum, quando se compra um veículo usado. Ao contrário da matrícula do carro, o número VIN, legalmente, não pode ser alterado nem trocado - é anexado permanentemente a um veículo.

O que contém o número VIN Ford?

O número de identificação do veículo Ford é dividido em três segmentos. Cada caractere e secção representa uma característica, dados de fabrico ou é parte de um número de série.

Secção 1: Identificação Mundial do Fabricante (WMI)

Caracteres 1 a 3 descrevem o país de fabrico, marca do carro e divisão.

Secção 2: Secção de Descrição do Veículo (VDS)

Caracteres 4 a 9 descrevem o tipo de transmissão e motor, estilo da carroçaria, etc.

Secção 3: Secção de Identificação do Veículo (VIS)

Os restantes caracteres (10-17) incluem um dígito de verificação e revelam o ano do modelo, fábrica de montagem e número de série único.

Onde se encontra o VIN Ford?

A forma mais fácil de encontrar um número VIN Ford é verificar os documentos de registo ou de seguro do veículo. No entanto, existem mais alguns locais onde pode encontrar o número VIN do seu Ford:

Veja por trás do para-brisas, do lado do condutor

Inspecione a estrutura da porta do condutor

Procure o selo do VIN na frente do compartimento do motor

Está com dificuldades em encontrá-lo? Se o número VIN do seu Ford não estiver no registo do seu veículo, certificado de seguro ou localizações comuns no próprio veículo, consulte o manual do veículo - embora, provavelmente, não tenha o VIN, irá guiá-lo na direção do mesmo.

Que modelos Ford são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

O nosso Decodificador de VIN Ford gratuito funciona com todos os modelos Ford fabricados desde os anos 80, quando o VIN padrão de 17 dígitos foi introduzido.

Ford Fiesta, Focus, Mondeo, Kuga, Explorer, Transit – estes são apenas alguns dos veículos Ford que foram desenvolvidos usando a estratégia One Ford. Esta permite que a Ford venda o mesmo modelo em diferentes mercados, sem grandes modificações.

Como resultado, os veículos Ford, como o Ranger, o Mustang ou o EcoSport, são quase idênticos. Nem mesmo um olho treinado consegue sempre distingui-los. Isto torna ferramentas Decodificadoras de VIN Ford, como a nossa, ainda mais valiosas.

Quer tenha interesse nos entusiasmantes e desportivos Escort XR3i, Sierra RS Cosworth, Focus RS, Focus ST, ou nos mais familiares Taunus, Edge, Expedition ou Explorer – o nosso Decodificador de VIN Ford irá ajudá-lo a identificar as suas especificações e mais.

Decodificador de VIN Ford gratuito vs Verificação de Historial Ford: o que pode descobrir com o VIN Ford?

O nosso Decodificador de VIN Ford gratuito oferece informações básicas sobre veículos, incluindo as especificações. No entanto, o código VIN pode revelar muito mais sobre um veículo.

Agências governamentais, como a polícia, seguradoras e fabricantes automóveis usam o número de identificação do veículo, para registar informações importantes sobre o veículo. Ao fazer uma pesquisa por VIN, aumenta a sua probabilidade de comprar um veículo em boas condições. Isto é o que pode descobrir com um relatório de historial de veículo Ford:

Relatórios de roubo de veículos – evite comprar um veículo roubado

evite comprar um veículo roubado Historial de acidentes – os vendedores, muitas vezes, ocultam danos de acidentes, para aumentar o valor do veículo

os vendedores, muitas vezes, ocultam danos de acidentes, para aumentar o valor do veículo Fotografias do veículo – a verificação de historial pode revelar fotos do carro registadas num leilão de carros usados ou noutras ocasiões. Estas imagens podem ser bastante informativas, quando comprar um carro.

a verificação de historial pode revelar fotos do carro registadas num leilão de carros usados ou noutras ocasiões. Estas imagens podem ser bastante informativas, quando comprar um carro. Historial de donos – saiba quantas vezes o veículo mudou de mãos

saiba quantas vezes o veículo mudou de mãos Informações sobre avisos do fabricante por resolver – todos os anos, os fabricantes emitem avisos de segurança a milhões de veículos, em todo o mundo. Verifique se o veículo em que está interessado recebeu um aviso de manutenção, devido a reparos específicos.

A enorme popularidade de veículos Ford aumenta o risco de comprar um carro usado com quilometragem falsa ou defeitos escondidos. Usar um Decodificador de VIN Ford aumenta a sua probabilidade de comprar um carro de passageiros ou carrinha Ford em boas condições.

