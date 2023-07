Por décadas, comprar um carro usado era um jogo de sorte – há pouco mais de 5/10 anos, o comprador fazia figas e confiava na sinceridade do vendedor e na revisão do mecânico. Mas, felizmente, já não é assim!

Hoje, graças às bases de dados automóveis, é possível conhecer o histórico completo de qualquer veículo no mercado. Os compradores podem conhecer a quilometragem real, o historial de acidentes, os problemas de segurança e todos os factos importantes a considerar na compra de um veículo.

A transparência no mercado dos usados é a prioridade da carVertical. Orgulhamo-nos de afirmar que a existência dos nossos históricos automóveis tem dificultado a venda de carros maus e sobrevalorizados. Os compradores têm percebido que é melhor prevenir do que remediar: investir num relatório completo sai muito mais barato do que arranjar o carro no futuro.

Mas essa é só uma peça do puzzle da transparência – os vendedores também têm percebido que os carros vendem mais depressa quando existe um relatório. O resultado é benéfico para todos: a qualidade dos veículos usados tem aumentado, os vendedores ganham a confiança dos compradores, e os compradores sentem segurança em cada compra.

E este é só o início! A carVertical tem várias ferramentas, funcionalidades e soluções em desenvolvimento. Através da inovação, vamos liderar a indústria e levá-la a um nível de transparência nunca visto no mercado dos carros usados. Encontramo-nos lá!