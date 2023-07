Nissan VIN Decoder

O fabricante japonês Nissan Motor Co., Ltd teve início em 1914, com o nome Datsun. O nome Nissan foi usado, pela primeira vez, nos anos 30 e, hoje, é mundialmente conhecido. A empresa vende veículos de gama baixa, média e alta, sob os nomes Datsun, Nissan e Infiniti, respetivamente.

Em 2018, a Nissan vendeu mais de 5.6 milhões de veículos, em todo o mundo, e foi o maior fabricante de veículos elétricos (EV) do mundo. Foi também o maior fabricante da América do Norte, em 2014. Tal como outros fabricantes automóveis japoneses, a Nissan também tem padrões altos de segurança, fiabilidade e valor.

O que é um VIN Nissan?

O VIN Nissan é uma combinação de 17 caracteres, que é única para cada carro. Enquanto cada pessoa tem o seu número de identificação pessoal (ou segurança social), os veículos têm um Número de Identificação do Veículo (VIN). Os fabricantes automóveis começaram a usar números VIN primitivos nos anos 50, pelo que o padrão atual só foi emitido nos anos 80.

Devido a todas as informações que um VIN Nissan pode fornecer, é altamente recomendado fazer uma pesquisa de VIN, quando comprar um carro usado, comprar peças Nissan de substituição, registar uma manutenção, etc. Os compradores de carros de marcas conhecidas, como a Nissan, são vítimas particularmente comuns de várias fraudes, alterações do conta-quilómetros e outros problemas.

O que contém um VIN Nissan?

Todos os números VIN Nissan contêm informações sobre o fabrico e especificações do veículo. Apenas uma pequena parte do código é gerada aleatoriamente, para evitar que veículos Nissan idênticos usem o mesmo VIN.

Todos os números de identificação do veículo Nissan podem ser divididos em 3 grupos principais:

O Identificador Mundial do Fabricante (WMI) consiste em três caracteres e revela o fabricante do carro. Por exemplo, um número VIN Nissan pode começar com JN1 (produzido no Japão, para o mercado Europeu) ou 5N1 (produzido nos Estados Unidos).

A Secção de Descrição do Veículo (VDS) consiste em cinco caracteres e descreve as especificações e equipamentos de um veículo. Isto inclui o tipo de motor, tipo de carroçaria, transmissão, cor e outros. Cada opção e acabamento tem caracteres específicos que o representa. Pode usar o nosso Decodificador de VIN Nissan para saber que tipo de veículo Nissan está por trás do número VIN.

E, por último, existe uma Secção de Identificação do Veículo (VIS), que inclui o ano do modelo, um dígito de verificação e um número de série.

Onde se encontra o VIN Nissan?

Os fabricantes automóveis colocam o número VIN em várias localizações. Esta ideia ajuda a evitar peças não correspondentes e várias fraudes. Embora haja algumas áreas comuns, para gravar o VIN, cada marca escolhe a sua preferida. Estes são os locais onde pode encontrar o número VIN do seu carro Nissan:

No painel de instrumentos, por trás do para-brisas (procure do lado de fora do carro)

Pilar da porta do condutor

A divisão que separa o interior do veículo do compartimento do motor

Documentos de registo

Se vai comprar um carro usado Nissan, certifique-se que encontra todos estes locais e verifica se os VIN correspondem todos. Placas de VIN em falta ou VIN diferentes são, definitivamente, um mau sinal. O carro pode ter tido um acidente grave, ter sido roubado e os documentos podem ser falsificados. Deve evitar estes problemas e até mesmo informar a polícia acerca desse veículo Nissan.

Insira o VIN no nosso decodificador de VIN Nissan, para saber mais sobre o carro.

Que modelos Nissan são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

O decodificador de VIN Nissan funciona com quase todos os carros Nissan no mercado. Este pode revelar algumas informações interessantes sobre o seu carro, incluindo especificações e historial. Os decodificadores usam fórmulas específicas e bases de dados, para determinar o significado de cada caractere do número VIN do seu Nissan.

Infelizmente, alguns modelos Nissan são de meados do século XX - antes da uniformização do VIN de 17 dígitos. O nosso decodificador de VIN Nissan apenas reconhece números VIN modernos, que se uniformizaram nos anos 80. Por isso, todos os modelos Nissan com um VIN atual são elegíveis para uma pesquisa de VIN, no nosso decodificador, incluindo:

O citadino Nissan Micra

Os modelos de salão Versa, Sentra, Altima, Maxima

Crossovers e SUV, como Quashquai, Juke, X-Trail, Kicks, Rogue, Murano, Pathfinder, Armada

Camionetas – Frontier, Titan

Veículos elétricos Nissan – Ariya, Leaf

Veículos comerciais ligeiros, como Townstar

Carros Nissan desportivos – 350Z, 370Z, GT-R e mais

Verificação de historial Nissan: o que pode saber com o VIN Nissan?

Pode saber muitas informações valiosas, ao obter um relatório de historial completo. Existem muitas fontes de dados essenciais, incluindo bases de dados policiais, seguradoras, leilões, entre outros. Basta inserir o número VIN do seu Nissan, para descobrir:

Acidentes prévios – acidentes graves afetam a rigidez do chassis, o que significa que o carro pode não ser seguro, para conduzir.

– acidentes graves afetam a rigidez do chassis, o que significa que o carro pode não ser seguro, para conduzir. Fotos históricas – veja como o carro era há uns meses, ou até anos atrás.

– veja como o carro era há uns meses, ou até anos atrás. Falsa quilometragem – a falsificação da quilometragem é uma das fraudes mais comuns em carros usados, a qual é ilegal na maioria dos países.

– a falsificação da quilometragem é uma das fraudes mais comuns em carros usados, a qual é ilegal na maioria dos países. Manutenções recentes – pode descobrir quando foi feito o último exame.

– pode descobrir quando foi feito o último exame. Roubos – a plataforma verifica registos de roubo em dezenas de países.

– a plataforma verifica registos de roubo em dezenas de países. Donos anteriores – carros ex-polícia, táxi ou de aluguer devem ser muito mais baratos, devido ao desgaste excessivo.

– carros ex-polícia, táxi ou de aluguer devem ser muito mais baratos, devido ao desgaste excessivo. Equipamento original – veja que opções foram incluídas pelo fabricante e quais delas foram colocadas posteriormente.

Normalmente, um carro é a segunda compra mais cara na vida das pessoas, pelo que sair-se mal nesta compra não deve ser uma opção. Leve sempre o veículo a uma inspeção, antes de o comprar, ou, pelo menos, leve um especialista consigo, quando for ver um carro Nissan usado. Contudo, apesar de problemas mecânicos óbvios, há muitos outros potenciais problemas, os quais podem ser revelados, através de uma verificação de historial do veículo.

