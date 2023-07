Chevrolet VIN Decoder

A Chevrolet é um dos fabricantes automóveis americanos mais conhecidos e é também membro do conglomerado General Motors. Foi fundada em 1911, pelo suíço Louis Chevrolet, os seus irmãos e um grupo de investidores privados, que acreditavam na visão do engenheiro e piloto.

Desde o seu início, este fabricante, sediado em Detroit, tem sido um forte adversário da Ford. Esta rivalidade era tão forte, que a Chevrolet e a Ford copiaram as jogadas um do outro com frequência, nos anos 60, 70 e 80.

Os mercados principais e mais importantes da Chevrolet são os Estados Unidos, México e China. A empresa fez várias tentativas falhadas de se estabelecer na Europa, Tailândia e Malásia. No entanto, a Rússia é o único mercado na Europa onde a procura por automóveis Chevrolet se manteve relativamente estável, devido aos seus SUV elevados e acessíveis.

O que é um VIN Chevrolet?

O VIN Chevrolet é um código único de 17 dígitos, que identifica todos os Chevy fabricados a partir dos anos 80. Desde a criação do automóvel, os fabricantes tiveram várias formas de identificar um veículo, incluindo números separados do chassis ou de motor.

No entanto, a introdução do Número de Identificação de Veículo (VIN) uniformizado resultou nos benefícios de redução de crimes e identificação de veículos para outros fins.

Ao contrário da matrícula visível num carro, um número VIN Chevrolet não pode ser mudado ou trocado. Quando é emitido para um veículo, numa linha de montagem, e gravado no chassis ou placa de VIN Chevrolet, está permanentemente anexado a esse veículo.

O que contém um VIN Chevrolet?

O número de produto de cada veículo Chevrolet é composto por 17 caracteres alfanuméricos. Ainda que o número VIN de cada Chevy contenha uma variedade de informações, cada número tem uma estrutura consistente, que não mudou, desde os anos 80.

Secção 1: Identificador Mundial de Fabricante (WMI)

A primeira porção de caracteres, que contém três dígitos, é o WMI. O primeiro dígito especifica a nação de origem de um carro Chevrolet, o qual pode variar entre "1" (Estados Unidos) a "Z" (Itália). O segundo caractere representa a marca.

Secção 2: Secção de Descrição do Veículo (VDS)

Esta contém as características gerais de um veículo Chevrolet. Esta secção do VIN Chevy pode ter seis caracteres. Se o fabricante não utilizar um ou mais destes espaços de caracteres, os mesmos devem ser preenchidos com caracteres alfabéticos ou numéricos à escolha do fabricante. O fabricante determina a codificação e ordem desta secção.

Secção 3: Secção de Identificação do Veículo (VIS)

Esta é a porção final do Número de Identificação de Veículo Chevrolet e deve conter oito caracteres, quatro dos quais devem ser numéricos. Se o fabricante quiser codificar o ano e fábrica no VIS, o ano deve ser especificado pelo primeiro caractere do VIS e a fábrica no segundo caractere.

Onde se encontra o VIN Chevrolet?

Uma análise da documentação do carro irá, facilmente, revelar o VIN de um veículo Chevrolet. Por exemplo, os documentos de registo ou certificado de seguro devem ter esta informação. Procure também o VIN nos seguintes locais, no carro:

Frente do bloco do motor

No painel de instrumentos, do lado do condutor (visto de fora)

Cavidade da roda de trás . Veja diretamente por cima do pneu.

. Veja diretamente por cima do pneu. No interior da estrutura da porta do condutor . Abra a porta e procure em torno da mesma, onde o espelho lateral estaria, se a porta estivesse fechada.

. Abra a porta e procure em torno da mesma, onde o espelho lateral estaria, se a porta estivesse fechada. Ombreira da porta do condutor. Abra a porta e procure perto do trinco, não muito longe do retrator do cinto de segurança.

Abra a porta e procure perto do trinco, não muito longe do retrator do cinto de segurança. Por baixo do pneu suplente

Se ainda não consegue encontrar o número VIN do seu Chevy, consulte o seu manual do carro. Embora o número VIN, provavelmente, não esteja gravado no manual, este irá, sem dúvida, guiá-lo para o local certo.

Que modelos Chevrolet são compatíveis com o nosso decodificador VIN?

O nosso Decodificador de VIN Chevrolet pode decifrar, praticamente, todos os modelos modernos. Isto inclui o Chevrolet Spark, Trax, Trailblazer, Equinox, Tahoe, Suburban, Colorado e Silverado.

O decodificador de VIN Chevrolet também funciona com carros mais antigos, desportivos e elétricos, como o Chevrolet Camaro, Corvette, Bolt, Blazer e o Chevrolet Equinox. Estes são apenas alguns exemplos.

Verificação de Historial Chevrolet: o que pode descobrir com o VIN Chevrolet?

"Quilometragem genuína, um dono e condição excecional." Todos os compradores de carros já ouviram estas palavras de um vendedor, embora nem sempre sejam verdadeiras. Pode desafiar as probabilidades, com um relatório de historial de veículo Chevrolet.

Usando um VIN Chevrolet, em apenas alguns segundos, pode descobrir novas informações sobre o veículo ou verificar factos que já conhecia. Isto inclui:

A quilometragem verdadeira do carro

Se o veículo foi roubado

Quantos donos teve o carro em questão

Se o carro foi comprado por uma empresa de táxis ou de aluguer de carros

Se o carro esteve envolvido num acidente

Quando compra um carro novo, pode confiar na garantia, para resolver quaisquer problemas. E com um modelo usado Chevrolet? Afinal, estes raramente vêm com uma garantia do fabricante.

Os carros Chevrolet, como a maioria dos veículos, requerem uma manutenção cuidadosa, para evitar as avarias mais graves. Então, quem pode garantir que o Chevrolet Silverado ou Blazer usado, no qual está interessado, foi bem cuidado? Quer confiar na palavra do vendedor? Saiba a verdade aqui!

