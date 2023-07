1. Qual é a finalidade desta Política de privacidade?

Esta Política de privacidade (doravante referida como “Política de privacidade”) ajuda a entender quais dados são coletados pela cV Group, UAB, pessoa jurídica registrada no número 303134915, Visorių g. 2-307, Vilnius (doravante referida como “Prestador de serviços”), no site www.carvertical.com (doravante referido como “Site”), por telefone e/ou e-mail e para qual finalidade tais dados são usados.

2. Quais dados pessoais coletamos?

Ao visitar nosso Site ou escritório, entrar em contato conosco por e-mail ou telefone, coletamos os seguintes dados:

Para fins de registro: endereço de e-mail. Se você se registrar por sua conta do Facebook, receberemos seu endereço de e-mail dessa rede social. Esses dados pessoais são processados com base em um contrato e são armazenados por 10 (dez) anos após sua última visita ao Site.

Para fins de prestação de serviços: endereço de e-mail, nome, sobrenome, número de telefone, informações de pagamento para o serviço e outras informações cedidas voluntariamente por você. Se você se registrar por sua conta do Facebook, receberemos seu endereço de e-mail dessa rede social. Esses dados pessoais são processados com base em um contrato e são armazenados por 10 (dez) anos após sua última visita ao Site.

Para fins de marketing direto: nome, sobrenome, endereço de e-mail e número de telefone. O Prestador de serviços processa seus dados pessoais para fins de marketing direto com base em interesse legítimo e/ou seu consentimento.

Exceto caso você rejeite expressamente o recebimento de mensagens de marketing direto ao clicar em “Eu não concordo” ao comprar um produto e/ou contratar um serviço no Site, o Prestador de serviços deve processar seus dados (na posição de cliente do Prestador de serviços) pessoais (nome, sobrenome, cargo e endereço de e-mail) para fins de marketing direto e enviar a você mensagens de e-mail com base em interesse legítimo para entrar em contato com você e fornecer notícias e outros dados sobre os produtos e/ou ofertas do Prestador de serviços. Em cada mensagem de marketing direto, você terá a oportunidade de cancelar o recebimento de futuras mensagens de marketing direto através de notificação no endereço de e-mail fornecido ou por outros meios especificados na presente Política de privacidade.

Com base em seu consentimento, o Prestador de serviços deve processar os seguintes dados pessoais: nome, sobrenome, número de telefone e endereço de e-mail.

Com base em seu consentimento e/ou interesse legítimo do Prestador de serviços, seus dados pessoais serão processados por 5 (cinco) anos após suas últimas ações em nosso Site (login, registro e/ou outras etapas ativas).

Informações sobre o seu computador, suas visitas e o uso do Site e/ou aplicativo móvel, incluindo endereço IP e data e hora do login no Site e/ou aplicativo móvel. Esses dados devem ser processados com base no seu consentimento e armazenados pelo período previsto na tabela abaixo. Para obter mais informações, acesse “Cookies”.

Quaisquer outros dados pessoais que possam ser cedidos por você a qualquer momento durante nossa comunicação: por e-mail, carta, telefone ou na sua visita ao nosso escritório. Esses dados devem ser processados com base no seu consentimento e armazenados por dois anos. Caso você entre com uma queixa, reclamação ou solicitação por e-mail, por escrito ou por outros meios, os dados cedidos voluntariamente por você devem ser processados para a finalidade de administração de tal queixa, reclamação e/ou solicitação e armazenados por 10 (dez) anos.

3. Cookies

Um cookie é um pequeno arquivo com letras e números que armazenamos no navegador ou disco rígido do seu computador com o seu consentimento. Usamos diferentes cookies para diferentes finalidades. Os cookies nos ajudam a distinguir você de outros usuários do Site e, desta forma, proporcionam uma experiência de navegação mais agradável e melhoram o nosso Site.

A maioria dos navegadores permite que você rejeite todos os cookies, enquanto alguns permitem que apenas alguns cookies de terceiros sejam rejeitados. Você pode usar tais opções. Para mais informações, consulte o guia do usuário do seu navegador ou dispositivo. No entanto, observe que rejeitar todos os cookies terá um impacto negativo no uso do Site e você não poderá usar todos os serviços fornecidos no Site sem os cookies.

Usamos os seguintes cookies (uma lista detalhada está disponível AQUI):

(a) Cookies estritamente necessários.

Esses cookies são necessários para a operação do nosso Site. Esses podem ser cookies para, por exemplo, conceder a você acesso a áreas protegidas do Site, permitir que você se registre para eventos ou use outros serviços.

(b) Cookies analíticos e/ou de desempenho.

Eles nos permitem reconhecer e contar o número de visitantes e ver como os visitantes navegam pelo Site durante seu uso. Isso nos ajuda a melhorar como o Site funciona, por exemplo, ao assegurar que os usuários localizem rapidamente o que buscam. A fundamentação para o processamento de dados coletados por tais cookies é o seu consentimento.

(c) Cookies de publicidade e funcionalidade.

Esses cookies são usados para reconhecer os clientes quanto voltam ao Site. Isso nos permite apresentar conteúdo personalizado, memorizar as informações relevantes para você e veicular anúncios. A fundamentação para o processamento de dados coletados por tais cookies é o seu consentimento.

No entanto, se você optar por rejeitar o uso de cookies e/ou quiser revogar seu consentimento, informe-nos escrevendo para o e-mail info@carvertical.com.

4. Marketing direto

Se você quiser receber nossas notícias e ofertas, é possível conceder permissão para marketing direto durante o registro em nosso Site clicando em “EU CONCORDO” para receber notícias e ofertas por e-mail e telefone.

Você pode optar por cancelar o recebimento de mensagens de marketing direto, gratuitamente e a qualquer momento, informando-nos pelo e-mail info@carvertical.com e/ou clicando no respectivo link em qualquer mensagem sobre ofertas que enviamos para você.

5. Redes sociais

Todas as informações fornecidas por você pelo uso de redes sociais (incluindo o uso de botões Curtir e Seguir, além de outros comunicados) são reguladas pelo controlador de redes sociais.

O Site contém links para nossas contas em redes sociais. Atualmente, mantemos contas nas seguintes redes sociais:

Facebook: @carvertical.io; o aviso de privacidade do Facebook está disponível na página https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Recomendamos que você leia os avisos de privacidade de terceiros e entre em contato diretamente com os prestadores de serviços em caso de dúvidas sobre como eles usam seus dados pessoais.

6. Dados pessoais de crianças

Os serviços prestados no Site são voltados para pessoas acima dos 14 anos. Em caso de suspeitas cabíveis de que estamos processando dados de pessoas mais jovens do que essa idade especificada, devemos apagar tais informações dos bancos de dados.

7. Destinatários dos dados

Podemos divulgar as informações sobre você para nossos funcionários, gerentes, agentes, fornecedores ou subcontratados se cabivelmente necessário (por exemplo, transações financeiras no Site podem ser processadas por nossos prestadores de serviços de finanças), provedores de hospedagem de Site, provedores de servidor e manutenção de servidor, provedores de serviços de e-mail e afins.

Além disso, podemos divulgar informações sobre você:

se obrigados por lei;

para proteger nossos direitos ou interesses (incluindo a transferência dos seus dados para terceiros com a finalidade de recuperação de débitos atrasados conosco).

Exceto conforme previsto nesta Política de privacidade, não fornecemos seus dados pessoais para terceiros. Podemos transferir seus dados pessoais para terceiros apenas com a finalidade de lhe oferecer um produto e/ou serviço com seu consentimento prévio. No entanto, se você tiver consentido com a transferência dos seus dados para terceiros, poderá revogar tal autorização a qualquer momento.

No caso da transferência de seus dados pessoais para outro país, uma das seguintes condições deve ser atendida: (i) os dados são transferidos para um país considerado adequado; (ii) a transferência de dados é realizada usando medidas de segurança devidas pela legislação; (iii) se os dados não puderem ser transferidos de acordo com os pontos (i) e (ii), as derrogações previstas na legislação devem ser respeitadas.

8. Segurança de dados pessoais

Seus dados pessoais devem ser processados de acordo com as exigências da Lei de Proteção Legal de Dados Pessoais da República da Lituânia, além de outras legislações. Ao processar seus dados pessoais, adotamos medidas técnicas e organizacionais para proteger suas informações contra destruição, alteração ou divulgação acidental ou ilegal, além de qualquer outra forma não autorizada de processamento.

No entanto, a transmissão de dados pela Internet é inerentemente insegura e não podemos assegurar a transmissão protegida de dados pela Internet.

9. Quais são os seus direitos?

Você tem o direito de:

enviar uma solicitação por escrito para receber informações se processamos quaisquer dados relacionados a você; em caso afirmativo, você tem o direito de acessar seus dados pessoais e receber as seguintes informações: finalidades de processamento de dados; categorias de dados pessoais; destinatários ou categorias de dados dos destinatários de dados que receberam ou receberão seus dados pessoais; onde possível, o período esperado de armazenamento dos seus dados pessoais ou, se isso não for possível, o critério para determinar o período de armazenamento;

solicitar a retificação de dados imprecisos ou complementar dados pessoais incompletos sobre você;

solicitar a exclusão dos seus dados pessoais. Não obstante, esse direito não é absoluto e só pode ser justificado por uma das razões a seguir: os dados pessoais não são mais necessários para as finalidades para as quais foram coletados ou processados; você optou por revogar seu consentimento de processar seus dados pessoais, em casos nos quais seus dados são processados exclusivamente com base no consentimento e não há outra fundamentação para o processamento dos seus dados pessoais; seus dados pessoais foram processados de modo ilegal; seus dados pessoais precisam ser apagados quando somos legalmente exigidos a fazê-lo;

solicitar que o processamento dos seus dados seja restrito para um dos seguintes casos: você contesta a precisão dos dados (em tal caso, o processamento deve ser restrito para o período que nos permite verificar a precisão dos seus dados pessoais); o processamento dos seus dados pessoais é ilegal e você não concorda que seus dados pessoais sejam apagados, optando, em vez disso, que o processamento seja restrito; não precisamos mais dos seus dados pessoais para fins de processamento, mas você precisa deles para estabelecer, exercer ou defender-se em reclamações legais. Nos casos em que o processamento dos seus dados pessoais for restrito, tais dados pessoais podem ser processados (exceto o armazenamento deles) apenas com o seu consentimento ou para a finalidade de estabelecer, exercer ou defender-se em reclamações legais e/ou proteger os seus direitos ou de outra pessoa ou para razões de interesse público;

revogar o consentimento para processar seus dados pessoais, nos casos em que os dados pessoais são processados exclusivamente com base no seu consentimento;

solicitar que seus dados pessoais processados por nós sejam transferidos para outro controlador de dados, onde tecnicamente viável;

enviar-nos uma reclamação ou para o Inspetor Estadual de Proteção de Dados, se você acredita que seus direitos como titular dos dados foram e/ou possam ter sido violados.

10. Sites de terceiros

Nosso Site pode conter links para outros sites. Não somos responsáveis pela política de privacidade e sua implementação nos sites de terceiros.

11. Responsabilidades

Você é responsável por manter a confidencialidade de sua senha e detalhes de usuário e por quaisquer ações (transmissão de dados, pedidos realizados, etc.) realizadas em nosso Site usando suas informações de login. Você não pode divulgar sua senha para terceiros. Se os serviços do nosso Site forem usados por um terceiro que tenha se conectado usando suas informações de login, presumiremos que eles foram usados por você. Se você perder suas informações de login, você deve nos informar o ocorrido imediatamente por correio, telefone, fax ou e-mail.

Você deve garantir que as informações fornecidas estejam precisas, corretas e completas. No caso de alterações aos seus dados pessoais, você precisa nos informar imediatamente alterando os dados no formulário de registro ou, se os dados não forem fornecidos no formulário de registro, escrevendo-nos um e-mail. Em hipótese alguma devemos ser responsáveis pelos danos causados a você por dados incompletos ou incorretos nos fornecidos por você ou sua falha em nos informar sobre as respectivas alterações.

12. Alterações na Política de privacidade

Podemos atualizar ou alterar esta Política de privacidade a qualquer momento. Tal Política de privacidade atualizada ou alterada deve entrar em vigor após sua publicação em nosso Site. No caso de alterações essenciais na Política de privacidade, elas devem ser publicadas no Site. Não obstante, você deve acessar esta página esporadicamente e verificar se você concorda com a versão vigente da Política de privacidade.

13. Informações de contato

Em caso de dúvidas sobre os termos desta Política de privacidade, entre em contato conosco:

cV Group, UAB

Número de registro: 303134915

Endereço: Visorių g. 2-307, Vilnius

E-mail: info@carvertical.com

Responderemos às solicitações, reclamações ou queixas recebidas dentro dos limites de tempo e de acordo com o procedimento previsto em lei. Empregaremos todos os esforços possíveis para lhe fornecer as informações o mais breve possível, mas no máximo em 30 dias a contar do recebimento da sua solicitação.

No caso de suspeitas sobre a identidade do indivíduo que envia uma solicitação, reclamação ou queixa, teremos o direito de solicitar um documento de identificação do solicitante.

Se não formos capazes de fornecer as informações solicitadas e/ou você tiver reclamações sobre o processamento dos seus dados pessoais, você tem o direito de registrar uma reclamação com o Inspetor Estadual de Proteção de Dados.

Última revisão da Política de privacidade: 17 de julho de 2019