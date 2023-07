Volkswagen VIN Decoder

Decodificador de VIN Volkswagen

Desde o início, a Volkswagen tinha o nobre objetivo de fabricar veículos acessíveis para as pessoas. Tiveram sucesso, com o famoso Carocha, que foi vendido aos milhões e continuou a ser fabricado por várias décadas, em vários países.

O Carocha foi o primeiro sucesso de vendas da Volkswagen, mas não foi o último. Mais tarde, o Passat e o Sharan tornaram-se sucessos de vendas, nas suas categorias. Na Europa, o Volkswagen Golf sempre foi o carro favorito, entre todos, mas, nos últimos anos, este hatchback compacto foi sobreposto pelo T-Cross, T-Roc, e Tiguan – uma família de veículos SUV Volkswagen.

Atualmente, a Volkswagen faz parte de um gigante automotivo multinacional. O Grupo Volkswagen gere um extraordinário portfólio, que inclui a Audi, Bentley, Bugatti, Cupra, Ducati, Lamborghini, MAN, Porsche, RUF, Seat, Scania, Škoda e a Volkswagen.

O que é um VIN Volkswagen?

O Número de Identificação do Veículo (VIN) é um cartão de identificação para todos os veículos Volkswagen no mundo. Este código único de 17 dígitos ajuda compradores de veículos usados a evitar fraudes.

Na vida de um carro, o seu número VIN torna-se o código de referência, para registar vários eventos e outras informações sobre o veículo. Quantas vezes é que um veículo específico teve um acidente? As suas leituras do conta-quilómetros estão corretas? Quantas vezes é que esteve na oficina oficial do fabricante? Uma verificação com VIN pode responder a tudo isto e mais.

O que contém um VIN Volkswagen?

As letras e números do seu VIN estão divididos em três partes: Identificador Mundial de Fabricante, Secção de Descrição de Veículo, e Secção de Identificação de Veículo. Em conjunto, estas secções informam-no sobre:

O país de origem, fabricante e tipo de veículo. (dígitos 1-3)

Especificações do veículo, como o tamanho do motor, estilo da carroçaria, tipo de motor e tipo de caixa de velocidades. (dígitos 4-9)

Fábrica de montagem, ano do modelo e número de série único. (dígitos 10-17)

O nosso decodificador de VIN gratuito irá ajudá-lo a desbloquear esta informação.

Onde se encontra o VIN Volkswagen?

Pode encontrar o número VIN Volkswagen em vários locais. Ao colocar o código VIN em várias localizações, os fabricantes automóveis tornam mais difícil forjar os números de identificação do veículo. Estas são as localizações do código VIN VW:

No canto inferior do para-brisas , do lado do condutor (visível do lado de fora)

, do lado do condutor (visível do lado de fora) No quadro da porta do condutor

Na estrutura do compartimento do motor

Por trás do pneu suplente

Na área dos pés do lugar ao lado do condutor

Nos documentos de registo ou de seguro do veículo

Que modelos Volkswagen são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

O nosso Decodificador de VIN Volkswagen serve para pesquisar qualquer modelo VW fabricado após a introdução do modelo de VIN atual (nos anos 80).

A Volkswagen sempre ofereceu uma gama extensiva de modelos aos compradores, incluindo carros compactos acessíveis (Polo, Golf), saloons (Jetta, Arteon), carrinhas (Passat), e SUV (Tiguan, Touareg, etc.). Atualmente, estes modelos são a gama principal da Volkswagen, em várias partes do mundo.

Para além dos VW novos, o nosso decodificador de VIN decifra também placas VIN de modelos mais antigos, como o Volkswagen Scirocco, Bora, Caravelle, Corrado, Eos ou Phaeton.

O decodificador de VIN também é compatível com os carros elétricos VW: ID.3, ID.4, ou ID.5.

Decodificador VIN VW gratuito vs. Verificação de Historial Volkswagen: o que pode descobrir com o VIN VW?

As especificações e outras informações codificadas no número de identificação do veículo são apenas uma pequena parte do que o VIN lhe pode mostrar. Algumas destas informações básicas estão até disponíveis gratuitamente, através do nosso Decodificador de VIN Volkswagen.

No entanto, um relatório de historial pago oferece muito mais informações, incluindo as armazenadas nas bases de dados da polícia, seguradoras ou fabricantes. Um relatório de historial do carro pode informá-lo se o carro:

Foi roubado ou esteve envolvido num acidente grave

Tem avisos de segurança do fabricante ou defeitos por resolver

Foi sujeito a fraudes de conta-quilómetros

Foi pintado novamente

Ao combinar tecnologias modernas com um estilo contemporâneo, a VW garantiu que todos os modelos na sua gama são tão bons quanto possível. Contudo, o mercado de veículos usados está cheio de carros em mau estado. Se está a planear comprar um, use o nosso decodificador VIN e obtenha mais informações.

