Jeep VIN Decoder

Existem apenas alguns fabricantes, no mundo, que demonstraram a sua dedicação aos SUV como a Jeep. Desde o seu início, este fabricante, sediado nos EUA, apenas produziu veículos SUV ou crossovers semelhantes a verdadeiros todo-o-terreno.

A Jeep foi fundada em 1943 e, inicialmente, fabricou veículos SUV para o exército, mas, com o fim da 2ª Guerra Mundial, esta empresa rapidamente descobriu uma verdadeira mina de ouro. A procura global de carros de passageiros uma maior distância ao solo aumentou várias vezes. No entanto, a Jeep começou a revelar o seu verdadeiro potencial, quando a Chrysler Corporation a adquiriu, no final dos anos 80.

Em 2021, a Jeep foi a marca Stellantis mais lucrativa e popular, na América do Norte. Os especialistas, na indústria automóvel, estimam que a separação da Jeep da Stellantis custaria entre 24 e 36 biliões de dólares, ou ligeiramente mais do que toda a divisão da Stellantis, nos Estados Unidos.

O que é um VIN Jeep?

Como qualquer outro fabricante automóvel, a Jeep usa o Número de Identificação do Veículo (VIN) de referência, desde os anos 80.

Uma ideia inteligente e prática resultou no desenvolvimento de um sistema, que atribui um número de 17 caracteres único a cada carro. Cada veículo tem um número de quadro único, que pode ser decodificado, com as ferramentas certas.

A nossa ferramenta decodificadora de VIN Jeep irá permitir-lhe ver informações armazenadas em bases de dados internacionais, para obter uma perspetiva realista do veículo em que está interessado.

O que contém um VIN Jeep?

Todos os carros Jeep têm um número de identificação do veículo, que ajuda a revelar informações detalhadas sobre o mesmo. O código está gravado numa pequena placa de VIN, pelo que todos os donos de um veículo Jeep podem, rapidamente, verificar a combinação de 17 dígitos.

A Identificação Mundial do Fabricante e secções de Descrição do Veículo e de Indicação do Veículo, constituintes do VIN, escondem informações detalhadas sobre o veículo. Cada número VIN Jeep pode informá-lo sobre o tipo de motor, ano do modelo ou que tipo de transmissão utiliza. Para além disso, este número revela outras informações úteis.

O Decodificador de VIN Jeep mostra as seguintes informações:

Dígitos 1-3 indicam o país de origem, fabricante e área geográfica de produção

indicam o país de origem, fabricante e área geográfica de produção Dígitos 4-6 identifica a carroçaria/quadro do veículo

identifica a carroçaria/quadro do veículo Dígito 7 do número VIN determina a carroçaria e tipo de transmissão

do número VIN determina a carroçaria e tipo de transmissão Dígito 8 denota o equipamento ou modificação do carro

denota o equipamento ou modificação do carro Dígito 9 determina a validade do código VIN

determina a validade do código VIN Dígito 10 indica o ano em que o veículo foi fabricado

indica o ano em que o veículo foi fabricado Dígito 11 identifica a fábrica de montagem do veículo

identifica a fábrica de montagem do veículo Dígitos 12-17 formam o número de série do veículo

Onde se encontra o VIN Jeep?

Os veículos de vários fabricantes têm o VIN gravado em várias peças. A localização mais comum é no painel de instrumentos, do lado do condutor. Procure-o por baixo do para-brisas.

Aqui estão algumas outras opções, para localizar o VIN do seu veículo:

Frente do bloco do motor. Isto deverá ser evidente, se abrir o capot e olhar para o motor.

Isto deverá ser evidente, se abrir o capot e olhar para o motor. Frente do quadro do carro , perto do depósito de líquido limpa-para-brisas.

, perto do depósito de líquido limpa-para-brisas. Cavidade da roda traseira. Procure diretamente por cima do pneu.

Procure diretamente por cima do pneu. O interior do quadro da porta do condutor. Abra a porta e procura à volta da mesma, onde estaria o espelho lateral, se a porta estivesse fechada.

Abra a porta e procura à volta da mesma, onde estaria o espelho lateral, se a porta estivesse fechada. O pilar da porta do condutor. Abra a porta e procure perto do trinco, não muito longe do retrator do cinto de segurança.

Abra a porta e procure perto do trinco, não muito longe do retrator do cinto de segurança. Por baixo do pneu suplente.

Se ainda não consegue encontrar o seu VIN, consulte o manual do seu veículo. Embora o VIN, provavelmente, não esteja lá escrito, o manual irá apontá-lo na direção certa.

Que modelos Jeep são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

O nosso Decodificador de VIN Jeep funciona com qualquer modelo fabricado desde a introdução do modelo de VIN atual, nos anos 80.

A Jeep sempre realçou que a sua longa tradição de fabricar veículos SUV não vai terminar, pelo que não é surpreendente que a gama Jeep mudou apenas minimalmente, nos últimos 30 anos.

Esta empresa continua a produzir veículos clássicos Jeep, como os modelos Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler. Contudo, eles reforçaram a gama com outros modelos como o Jeep Liberty, Commander e Patriot, bem como os mais recentes e populares Jeep Renegade, Compass e Gladiator.

Verificação de Historial Jeep: o que pode saber com o VIN Jeep?

A Verificação de Historial Jeep é a ferramenta ideal, para proteger entusiastas de veículos SUV, contra potenciais fraudes. Pesquisar o número VIN do seu Jeep irá informá-lo do seguinte:

Se a quilometragem do carro é falsa. Isto é extremamente importante, visto que a escala da fraude da quilometragem de carros é enorme.

Isto é extremamente importante, visto que a escala da fraude da quilometragem de carros é enorme. Se o carro está a ser procurado pela polícia e, se sim, em que país o roubo ocorreu.

e, se sim, em que país o roubo ocorreu. Se o veículo esteve envolvido num acidente. O relatório de historial incluirá todos os incidentes registados por seguradoras.

O relatório de historial incluirá todos os incidentes registados por seguradoras. O veículo foi usado como táxi ou para aluguer?

A marca Jeep encoraja sempre a aventura no campo. Pode ser muito divertido, mas só com um SUV digno da estrada. Faça um favor a si mesmo e use a nossa ferramenta decodificadora de VIN Jeep, para evitar comprar uma carroça.

