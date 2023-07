Audi VIN Decoder

A Audi está entre as empresas automóveis mais reconhecidas do mundo. A sua história é longa: o primeiro Audi, chamado Type A, foi fabricado em 1910. A marca pertence ao Grupo Volkswagen, por isso, a Audi, VW, Seat e outras marcas deste grupo partilham vários designs de engenharia.

O logótipo Audi com quatro anéis entreligados representa quatro empresas automóveis que se tornaram a Audi AG. Este fabricante automóvel é famoso pelo seu sofisticado sistema Quattro, introduzido no modelo de performance Audi Quattro, em 1980. Atualmente, a Audi oferece uma grande variedade de veículos atrativos, de alta qualidade, para todos os tipos de condutores.

O que é um VIN Audi?

Todos os carros Audi têm um Número de Identificação de Veículo (VIN). Este código de 17 dígitos, com letras e números, é único a todos os veículos Audi no mundo.

A verificação do VIN do seu Audi é, muitas vezes, o primeiro passo, quando compra um veículo usado. Não lhe revelará apenas as características de qualquer máquina, mas também lhe dará informações valiosas sobre o passado do veículo. Acidentes significativos, eventos da seguradora ou da polícia são todas coisas que pode descobrir, com um VIN Audi.

O que contém um VIN Audi?

Os VIN Audi podem ser divididos em três segmentos, sendo que cada um destes oferece informações diferentes sobre o veículo. No seu conjunto, o Identificador Mundial de Fabricante ou WMI (dígitos 1-3), a Secção de Descrição do Veículo ou VDS (dígitos 4-9) e a Secção de Identificação do Veículo ou VIS (dígitos 10-17) revelarão os seguintes detalhes do veículo:

País de origem, fabricante e tipo Especificações importantes do veículo, como o tipo de motor, tipo de transmissão, tipo de carroçaria, etc. A fábrica de produção, ano do modelo e número de série

Tecnicamente, pode decodificar o número VIN Audi sozinho, mas requer muito mais tempo e esforço, quando comparado com um decodificador de VIN Audi.

Onde se encontra o VIN Audi?

O VIN do seu Audi deve constar nos documentos de seguro e de registo, mas também o pode encontrar no próprio carro. Procure nestes locais:

Vá até ao para-brisas, no lado do condutor, do seu veículo Audi Tente encontrar uma placa de metal no painel de instrumentos, por trás do para-brisas O número VIN Audi é semelhante a isto: WAUEA88DXTA287834

Também poderá encontrá-lo na estrutura da porta do condutor, perto da área do trinco. Certifique-se que o número VIN é igual em todas as localizações do Audi, para reduzir o risco de danos escondidos, clonagens ou outras fraudes.

Que modelos Audi são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

Embora muitos fabricantes tenham começado a usar VIN nos anos 50, o tipo de número VIN atual uniformizou-se nos anos 80. Posto isto, a maioria dos carros Audi atualmente ativos são elegíveis para uma verificação de historial, no nosso decodificador de VIN Audi gratuito, incluindo:

Modelos compactos A1, A2, A3

Modelos coupé A5 e A7

Sedans e carrinhas A4, A6 e A8

SUV tradicionais e elétricos Q2, Q3, Q4 e-tron, Q5, Q7 e Q8

Não esqueçamos também o Audi TT, a série e-tron e até o R8. Não hesite em verificar também o historial do seu carro Audi!

Verificação de historial Audi: o que pode descobrir com o VIN Audi?

Insira o número VIN do seu Audi no nosso Decodificador de VIN, para obter uma verificação de historial digital completa do seu veículo. O VIN é único e permanente, pelo que é o identificador de escolha, no registo de informações históricas variadas sobre um veículo. O nosso decodificador combina informações detalhadas de bases de dados governamentais e de seguradoras, para lhe oferecer um relatório, que inclui:

Fotos antigas do seu veículo Audi – de anúncios, seguradoras, leilões, etc.

– de anúncios, seguradoras, leilões, etc. Historial de acidentes – provavelmente, o carro não será seguro para conduzir, se tiver sido danificado anteriormente

– provavelmente, o carro não será seguro para conduzir, se tiver sido danificado anteriormente Roubos – uma verificação automática, através de registos policiais em vários países

– uma verificação automática, através de registos policiais em vários países Casos de fraude de conta-quilómetros – o preço de um carro desce com cada quilómetro conduzido. Não pague demasiado por veículos com quilometragens altas

– o preço de um carro desce com cada quilómetro conduzido. Não pague demasiado por veículos com quilometragens altas Historial de donos – descubra por quantas mãos o carro passou

– descubra por quantas mãos o carro passou Defeitos comuns – saiba mais acerca de problemas específicos do modelo, que podem ser úteis, quando verificar carros usados

Por favor, tenha em conta que a informação irá variar, dependendo do seu país e de outros fatores. Recomenda-se sempre que use o nosso decodificador de VIN Audi, quando comprar um carro usado.

Experimente também: