Como usar o Decodificador de VIN

O nosso decodificador de VIN de motas é fácil de usar. Funciona assim:

Insira o VIN da sua mota no campo Insira o número VIN. Clique em Decodificar VIN.

Um decodificador de VIN fornece uma breve verificação do VIN, garantindo que o número VIN é genuíno e corresponde aos detalhes da sua mota. Obtenha um relatório de historial completo, para ver mais informações.

O que é um número VIN de mota?

Todos os carros e motas têm VIN (números de identificação do veículo) únicos, para fins de identificação. Os fabricantes de veículos começaram a usar VIN nos anos 50, mas o novo sistema ainda tinha defeitos, pois os formatos variavam entre os diferentes fabricantes.

A Administração Nacional de Segurança de Trânsito em Autoestradas (NHTSA) dos Estados Unidos uniformizou o formato em 1981. O novo padrão requeria que todos os veículos motorizados e atrelados tivessem um número de identificação do veículo único de 17 caracteres, que consistisse em várias partes, com códigos específicos.

Pode encontrar um VIN na sua superbike, cruiser, motorizadas, ATV, dirt bike e até (a ocasional) scooter elétrica. Algumas motas de corrida podem não ter um VIN, visto que não podem ser registadas, mas, se forem legalizadas para condução na estrada, deverá conseguir encontrá-lo. Tenha em conta que a localização do VIN depende do tipo de mota.

Os números VIN são colocados num autocolante ou gravados em metal e não podem ser removidos, substituídos ou alterados.

Como encontrar o VIN da minha mota

Um número VIN é necessário em várias situações de identificação do veículo, por isso, os fabricantes, normalmente, colocam-no em peças insubstituíveis. As localizações do número VIN, nas motas, diferem, consoante o fabricante, mas deverá encontrá-lo perto da coluna de direção, numa calha do quadro, ou, em casos raros, no fundo do motor.

Não se esqueça de verificar os documentos de seguro e registo da mota, pois estes também têm o VIN. Certifique-se que os números nos documentos correspondem aos números na mota.

Que informações são fornecidas pelo Decodificador de VIN e pelo relatório de historial da mota?

O principal propósito de um número VIN permanece a identificação de veículos. No entanto, os compradores de motas usadas podem fazer uma breve pesquisa de VIN, para decodificá-lo e obter um relatório de historial.

Pode sempre experimentar o nosso decodificador de VIN gratuito, para se certificar que o VIN é legítimo e para revelar informações básicas sobre a mota, incluindo o seu fabricante, marca, modelo, ano e lista de equipamentos.

Por outro lado, um relatório de historial completo fornece informações mais valiosas sobre o passado da mota, o qual o próprio dono pode desconhecer. Uma pesquisa completa de VIN da mota, na carVertical, pode revelar:

Alterações da quilometragem

Registos de roubo

Danos (por vezes, com fotos)

Datas de registo e inspeção

Mudanças de titularidade

Informações do título da mota

Avisos de segurança e problemas específicos do modelo

Os relatórios históricos ajudam a avaliar a condição do veículo e a prever potenciais despesas e riscos de segurança. Não seja poupado, no que diz respeito a uma verificação de historial completa, quando comprar uma mota usada.

Qual é a diferença entre uma verificação de VIN de mota gratuita e um relatório de historial completo?

O nosso decodificador de VIN gratuito fornece apenas dados básicos de identificação do veículo, que estão disponíveis gratuitamente. Uma pesquisa de VIN rápida revela a marca, modelo, ano de fabrico e lista de equipamentos da mota.

No entanto, os registos de quilometragem, historial de danos, fotos e outras informações desejáveis, fornecidas em relatórios de historial completos, não são gratuitas. Nós colaboramos com leilões, seguradoras, fabricantes e outras instituições, para aceder a bases de dados fiáveis, em todo o mundo, garantindo que os nossos clientes recebem informações detalhadas.

Decodificar o número VIN de uma mota

Os números VIN de motas usam o mesmo formato que os VIN automóveis: uma combinação de 17 caracteres que pode ser dividida em várias secções, para decodificação. Vamos falar das diferentes secções do número de identificação do veículo:

Identificador Mundial do Fabricante (WMI)

Os primeiros 3 caracteres de um VIN representam o código WMI, que identifica unicamente o fabricante da mota:

O 1º caractere mostra o país onde a mota foi fabricada. Os caracteres nesta posição variam entre números e letras e cada país tem um caractere único que o representa.

O 2º caractere mostra o nome da marca. Por exemplo, "Y" representa a "Yamaha," "S" para "Suzuki," "K" ou "S" para "Kawasaki."

O 3º caractere é a divisão do fabricante ou do tipo de mota (ATV, scooter, superbike, dirt bike, etc.).

A secção WMI pode ter uma estrutura diferente, se a mota não for produzida em massa.

Secção de Descrição do Veículo (VDS)

Os próximos 5 caracteres criam a Secção de Descrição do Veículo, revelando mais informações sobre a mota. O VDS revela a marca, tamanho do motor, tipo e estilo do quadro. O significado e colocação de caracteres nesta secção depende do fabricante.

Dígito de verificação

O dígito de verificação de segurança é necessário, para garantir que o VIN é legítimo. Este dígito resulta de uma operação matemática especial que coloca todos os outros caracteres do VIN numa fórmula. O número VIN é incorreto ou falsificado, se o resultado não corresponder ao dígito de verificação. Os decodificadores de VIN realizam esta operação, durante uma verificação de VIN.

Secção de Identificação do Veículo (VIS)

A Secção de Identificação do Veículo consiste nos últimos 8 caracteres e revelam o ano do modelo, fábrica de montagem e número de série único da mota.

Quando comprar uma mota usada, pode sempre verificar o 10º caractere, o qual revela o ano do modelo: "1", "2" e outros números seguintes representam os anos "2001", "2002", etc. A letra "A" representa "2010", enquanto "B" é "2011", etc.

Porque é importante verificar o número VIN da mota?

As motas têm acidentes, são roubadas, burlões alteram a sua quilometragem, entre outras coisas. Ninguém quer pagar demasiado por bens danificados. Mais importantemente, vai querer certificar-se que a mota que está a comprar é segura e uma verificação de VIN da mota irá ajudá-lo com isso.

Enquanto uma verificação gratuita de VIN da mota ajuda a determinar que o VIN é genuíno (e confirma outros detalhes básicos), um relatório de historial completo revela vários problemas legais e físicos e permite que avalie potenciais despesas.

Muitos compradores de motas usadas são seduzidos por preços baixos de motas com títulos de recuperação. Os especialistas concordam que comprar uma mota que foi danificada não tem problema, se souber quais foram os danos e, se estes estão reparados, quão bem reparados. Substituir peças e painéis danificados é fácil, mas os danos no quadro são os piores e, muitas vezes, não valem uma reparação.

Verifique o VIN da mota, por marca: