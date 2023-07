Yamaha VIN Decoder

A Yamaha é uma empresa japonesa fundada em 1887, como fabricante de órgãos musicais. Pouco depois, a Yamaha começou a oferecer mais instrumentos musicais, estabelecendo também a Yamaha Motor Company em 1955.

Atualmente, a Yamaha Motor Co. é uma entidade separada, fabricante de motas, scooters, barcos, pequenos tratores e motores automóveis. As motas Yamaha são adoradas em todo o mundo e conhecidas pelos seus preços mais baixos e manutenção mais simples.

O que é um VIN Yamaha?

Todas as motas Yamaha têm um número VIN único que identifica qualquer mota e armazena o seu historial. Os números VIN são usados em várias situações, como verificações de historial, ativações do seguro e registo. Após a uniformização do formato atual do código VIN, em 1981, todos os números de identificação do veículo contêm 17 caracteres, sendo que cada caractere representa dados específicos de uma mota.

Verificar um número VIN é uma parte essencial da compra de uma mota usada. Usando o número VIN Yamaha, pode conseguir aceder a especificações básicas e dados de historial cruciais, como fotos, informações sobre alterações à quilometragem, danos, entre outros.

O que contém o VIN Yamaha?

Cada caractere do número VIN de uma mota tem um significado, mas pode dividir o número completo em 3 secções: Identificador Mundial de Fabricante ou WMI (dígitos 1-3), a Secção de Descrição do Veículo ou VDS (dígitos 4-9), e a Secção de Identificação do Veículo ou VIS (dígitos 10-17). Dados relativos a cada secção:

WMI – país e fabricante; VDS – especificações do veículo, como o tamanho e tipo do motor, estilo e classe de veículo; VIS – identificação da mota específica (ano do modelo, fábrica e número de série).

O significado de alguns caracteres pode diferir. Por exemplo, as motas Yamaha fabricadas no Japão têm números de identificação de veículo começados por "JY", sendo que é "5Y" nos EUA ou "ME" na Índia. Tecnicamente, pode decodificar o número manualmente, mas o decodificador de VIN Yamaha pode fazer tudo por si.

Onde se encontra o VIN Yamaha?

Os fabricantes colocam o número VIN em peças do veículo que são raramente (ou nunca) substituídas. Desta forma, podem garantir que a placa do VIN original permanece no veículo.

Normalmente, a Yamaha coloca o número VIN no quadro do veículo ou por baixo do assento. A localização exata também depende do tipo de veículo: atrás da roda dianteira, nos ATV, ou na parte de trás, nas scooters. Encontrará instruções detalhadas, para encontrar o seu número VIN Yamaha, no manual do veículo.

Que modelos Yamaha funcionam com o nosso decodificador de VIN?

Todas as motas Yamaha fabricadas após a uniformização do formato VIN, em 1981, têm números de identificação de veículo de 17 caracteres. Este tipo de VIN funciona com o nosso decodificador de VIN Yamaha, o que significa que pode verificar várias ATV, motas de neve, scooters e motas Yamaha, incluindo:

Motas adventure touring – Super Tenere ES, Tenere 700.

Motas cross country – YZ450FX, YZ250FX, YZ250X, YZ125X, WR450F, WR250F.

Motas dual sport – XT250, TW200.

Motas hyper naked – MT-10, MT-09, MT-07, MT-03.

Motas supersport – YZF-R7, YZF-R1, YZF-R3.

Motas sport heritage – Bolt, V Star 250, XSR900, XSR700, VMAX.

Motas sport touring – FJR1300ES, Tracer 9 GT.

Motas de trail – TT-R230, TT-R125LE, TT-R110E, TT-R50E, PW50.

Pode encontrar cada um destes modelos na gama Yamaha atual, mas alguns estão no mercado desde os anos 90, por isso, não hesite em verificar também o historial da sua própria Yamaha.

Verificação de historial Yamaha: o que pode descobrir com o VIN Yamaha?

Um número VIN da mota permite-lhe identificar uma mota e saber informações detalhadas e valiosas sobre o seu historial. Temos acesso a informações de bases de dados de fabricantes, concessionários, seguradoras e outras instituições, para elaborar relatórios de historial completos, que incluem os registos de:

Quilometragem

Danos

Títulos

Roubos

Equipamento

Esta informação pode revelar factos desvalorizadores graves sobre um veículo, pelo que não deve comprar uma mota usada, sem obter primeiro o seu relatório de historial. Note que, ainda que o nosso Decodificador de VIN Yamaha seja gratuito, os dados históricos de motas têm um preço.