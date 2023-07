Kawasaki VIN Decoder

A Kawasaki é um dos maiores fabricantes de motas no mundo e um forte rival para marcas conhecidas, como Yamaha, Honda e Suzuki. A Kawasaki Heavy Industries foi fundada em 1896, mas a empresa apenas entrou na indústria das motas em 1960, após adquirir a Meguro Motorcycles.

A empresa subsidiária Kawasaki Motors surpreendeu a imprensa em 1983, após introduzir a Kawasaki GPz900R Ninja de 4 cilindros, arrefecida a líquido. Este foi o início da lendária série "Ninja", que, atualmente, também inclui a Kawasaki Ninja H2R de 310 cavalos superalimentada. Atualmente, a empresa vende motas, ATV, motas de água e veículos utilitários.

O que é um VIN Kawasaki?

Um VIN (Número de Identificação do Veículo) é uma combinação única de 17 caracteres, usada em veículos, para fins de identificação. O formato atual do VIN foi emitido pela NHTSA em 1981.

Cada mota Kawasaki tem um código VIN, necessário quando se regista ou faz um seguro de uma mota. É por isso que um pesquisador de VIN Kawasaki pode revelar informações sobre mudanças de titular, discrepâncias de quilometragem, danos e outros fatores essenciais.

O que contém um VIN Kawasaki?

Cada um dos 17 caracteres num VIN representa uma informação específica. Por exemplo, o 10º caracter mostra o ano do modelo ("1" significa 2001, "B" significa 1981 ou 2011, etc.). Esta é uma das informações mais simples de revelar.

Para uma decodificação mais rápida, pode dividir um VIN em 3 secções principais:

Identificador Mundial do Fabricante (WMI). Os primeiros 3 caracteres mostram o país, fabricante e tipo de veículo;

Os primeiros 3 caracteres mostram o país, fabricante e tipo de veículo; Secção de Descrição do Veículo (VDS). Esta secção consiste nos caracteres 4-9, revelando a marca, tipo de motor, estilo da carroçaria e incluindo o dígito de verificação;

Esta secção consiste nos caracteres 4-9, revelando a marca, tipo de motor, estilo da carroçaria e incluindo o dígito de verificação; Secção de Identificação do Veículo (VIS). Os últimos 7 caracteres mostram o ano do modelo, fábrica de montagem e inclui um número de série de 6 dígitos.

Uma simples pesquisa de VIN Kawasaki pode revelar todas estas informações, enquanto um relatório de historial pode mostrar factos essenciais acerca do historial da mota.

Onde se encontra o número VIN Kawasaki?

Um Número VIN de uma mota é como a sua identificação pessoal e falsificá-lo é ilegal. Os fabricantes, geralmente, colocam o número VIN em peças do quadro da mota insubstituíveis ou raramente substituíveis. Este número pode ser gravado no metal ou impresso num autocolante. A localização exata do VIN Kawasaki depende do tipo de veículo:

Motas – na coluna de direção, abaixo do guiador ;

; ATV – na calha direita ou esquerda do quadro frontal, por detrás da roda ;

; Veículos utilitários – na calha do quadro frontal, debaixo do assento, na calha do quadro do assento do condutor ou perto da frente do veículo.

Também pode encontrar um número VIN no documento de registo do veículo. Se não conseguir localizar o VIN na sua mota Kawasaki, consulte o manual do veículo, para obter instruções detalhadas.

Que modelos Kawasaki são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

O nosso decodificador de VIN Kawasaki funciona com todas motas fabricadas desde 1981 (qualquer uma que use o formato de 17 caracteres). Pode usar o Decodificador de VIN Kawasaki da carVertical, para verificar todas as motas Kawasaki atuais, incluindo:

Hypersport – Ninja H2R, Ninja H2, Ninja ZX-6R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-14R, Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000SX, Z H2 ;

; Naked bikes – Z125, Z400, Z650, Z900 ;

; Retro sport – Z650RS, Z900RS ;

; Clássicas – W800 ;

; Adventure touring – Versys-X 300, Versys 650, Versys 1000, Concours 14 ;

; Cruisers – Vulcan S, Vulcan 900, Vulcan 1700 ;

; Dual sport – KLX 230, KLX 300, KLR 650.

Muitas motas Kawasaki foram descontinuadas, a alguma altura. No entanto, o nosso decodificador de VIN também funciona com muitos outros modelos Kawasaki que não estão nesta lista.

Verificação de historial Kawasaki: o que pode descobrir com um VIN Kawasaki?

Pode usar um número VIN Kawasaki para garantir que corresponde às especificações da mota, mas também deve obter um relatório de historial completo do veículo, para revelar informações mais sensíveis. Ainda que as motas Kawasaki sejam fiáveis, muitas motas, especialmente da gama Ninja, acabam por ter de ser recuperadas, devido a donos inexperientes. Deve verificar o VIN da mota, antes de a comprar e saber mais sobre:

Quilometragem falsa

Título de recuperação

Manutenção

Historial de danos

Roubos

Equipamento original

Não dê ao vendedor a vantagem de negociação - obtenha um relatório de historial, se pensa comprar uma mota Kawasaki. Nem o vendedor sabe sempre os problemas que o antigo dono teve. Por isso, um historial revelado pode ser um fator crucial.