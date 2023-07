Harley Davidson VIN Decoder

A Harley-Davidson, Inc. é uma fabricante de motas americana, que fabrica motas do estilo cruiser pesadas, com grandes motores. A empresa foi fundada em 1903 e sobreviveu a Grande Depressão, guerra e várias crises económicas.

Atualmente, as motas Harley Davidson são elogiadas pela sua qualidade de construção e design atraente. Destacando-se da concorrência, esta é uma das marcas de motas mais icónicas do mundo.

O que é um VIN Harley Davidson?

Um número VIN é uma combinação de 17 caracteres que todas as motas têm. Um número VIN Harley Davidson é como o número de identificação pessoal da mota, necessário para identificá-la. Irá precisar de um número VIN para fazer o seguro ou registo de uma mota e para verificar o seu historial.

A Harley Davidson começou a usar o seu formato atual de número VIN de 17 caracteres em 1981. Em modelos mais antigos, o número do motor servia como um VIN e não tinha tantos caracteres. Por exemplo, os modelos entre 1930 e 1962 tinham números VIN de 8 caracteres, que apenas incluíam o ano de fabrico, designação do modelo e número de produção. Em modelos mais recentes, o primeiro dígito de um número de produção era ímpar em anos de produção ímpares e par em anos de produção pares.

O que contém um VIN Harley Davidson?

Um número VIN Harley consiste em 3 secções principais, que ajudam a revelar algumas informações à primeira vista:

Identificação Mundial de Fabricante (WMI) (caracteres 1-3) mostra o país de fabrico de um veículo, nome da marca e tipo de veículo;

mostra o país de fabrico de um veículo, nome da marca e tipo de veículo; Secção de Descrição do Veículo (VDS) (caracteres 4-9) revela o tipo de motor e especificações de uma mota;

revela o tipo de motor e especificações de uma mota; Secção de Identificação do Veículo (VIS) (caracteres 10-17) mostra o ano do modelo, fábrica de montagem e inclui um número de série único.

Por exemplo, se a WMI for "1HD", a mota foi fabricada nos Estados Unidos, enquanto "MEG" significa Brasil. Tecnicamente, pode decodificar um VIN manualmente, mas o nosso decodificador de VIN Harley Davidson pode fazê-lo por si, em apenas segundos.

Onde se encontra o número VIN Harley Davidson?

Os fabricantes de veículos colocam números VIN em peças insubstituíveis ou raramente substituíveis, para evitar remoções acidentais ou fraudulentas. Na maioria dos casos, os números VIN Harley estão gravados no lado direito do quadro, perto da parte superior do garfo. Por vezes, pode encontrar uma etiqueta com o VIN impresso, no berço frontal.

Os documentos de registo e de seguro também contêm o número VIN da mota. Lembre-se que os números devem ser iguais em todos os locais.

Que modelos Harley Davidson são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

O nosso decodificador de VIN Harley Davidson funciona apenas com motas que tenham sido fabricadas a partir de 1981, o que significa que o número VIN tem de conter 17 caracteres. Pode verificar todos os modelos de mota atuais Harley Davidson e muitos dos antigos na carVertical, incluindo:

Motas de adventure touring – Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;

Cruisers – Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;

Motas Grand American Touring – Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;

Motas desportivas – Nightster, Sportster;

Motas Trike – Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Quando comprar uma mota Harley Davidson usada ou verificar a sua, pode decodificar o seu número VIN, para garantir que corresponde à marca, modelo e outras informações essenciais.

Verificação de historial Harley Davidson: o que pode descobrir com um VIN Harley Davidson?

Os compradores de motas usadas enfrentam um alto risco de fraude, quando compram uma mota sem conhecer o seu historial. Existem motas danificadas e roubadas no mercado, em vários países, sem que os compradores ou mesmo os vendedores saibam destes fatos desvalorizadores. Um relatório de historial Harley Davidson completo pode revelar:

Alterações da quilometragem

Um título de sucata

Detalhes sobre danos prévios

Roubos

Equipamento original

A nossa missão é proteger compradores de veículos usados contra fraudes e dar-lhes a vantagem de negociação. Nós colaboramos com fabricantes, concessionários, seguradoras, oficinas, centros de inspeção automóvel e outras instituições e associações, para oferecer relatórios de historial Harley Davidson fiáveis e atualizados.