Mercedes-Benz VIN Decoder

As origens da Mercedes-Benz AG são do final do século XVIII, mas os primeiros carros Mercedes-Benz foram produzidos em 1926. A empresa tinha o objetivo de fabricar veículos de luxo, de estatuto elevado e comerciais competentes, desde o início. Como resultado, a Mercedes-Benz ainda é escolhida por líderes influentes hoje em dia.

Atualmente, os veículos Mercedes preenchem todos os segmentos - desde microcarros e camionetas de caixa aberta de grande qualidade a veículos SUV e sedans extravagantes. Embora muitos novos rivais tentem entrar no segmento de luxo, uma estrela de três pontas ainda é um dos símbolos de mais orgulho que se pode ter na frente de um veículo.

O que é um VIN Mercedes-Benz?

O VIN (Número de Identificação do Veículo) Mercedes-Benz é um código alfanumérico de 17 dígitos único, que identifica todos os veículos Mercedes do mundo. Este pode revelar muito acerca do historial e especificações de qualquer carro ou mota.

Quer saber que peças Mercedes-Bens são compatíveis com o seu veículo ou se um carro usado teve algum acidente grave? O VIN Mercedes é o seu melhor amigo - basta inseri-lo no nosso Decodificador de VIN e saberá tudo.

O que contém um VIN Mercedes-Benz?

Os VIN Mercedes-Benz são compostos por três partes distintas: o Identificador Mundial do Fabricante (WMI), a Secção de Descrição do Veículo (VDS) e a Secção de Identificação do Veículo (VIS). Os 17 caracteres do seu número VIN oferecem uma abundância de informação sobre um veículo:

Dígitos 1-3 – o país de origem, fabricante e tipo de veículo.

– o país de origem, fabricante e tipo de veículo. Dígitos 4-9 – transmissão, tipo de motor, estilo da carroçaria e um dígito de verificação.

– transmissão, tipo de motor, estilo da carroçaria e um dígito de verificação. Dígitos 10-17 – ano do modelo, fábrica de produção e número de série único.

Também pode usar o seu VIN Mercedes para obter um relatório de historial completo.

Onde se encontra o VIN Mercedes-Benz?

Irá encontrar o VIN Mercedes-Benz no carro ou respetivos documentos, como o documento de título do carro e certificado de seguro. A forma mais fácil de o encontrar é:

Coloque-se fora do carro, em frente ao mesmo, do lado do condutor Procure uma placa de metal, no painel de instrumentos, por trás do para-brisas O número VIN Mercedes será semelhante a este: WDB2201751A432136

Muitos carros Mercedes-Benz também têm o VIN gravado no quadro da porta do condutor.

Que modelos Mercedes-Benz são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

Irá precisar do seu número VIN Mercedes-Benz, para usar o nosso decodificador de VIN. Este deve ter o formato atual de 17 caracteres. Não se preocupe, todos os carros Mercedes-Bens da gama atual o têm, incluindo:

Os modelos compactos e subcompactos Classe A, Classe B, Classe C e CLA; modelos executivos CLS e Classe E; o grande sedan de luxo Classe S; SUV e crossovers compactos, subcompactos e grandes GLA, GLB, GLC, GLE, GLS e o lendário Classe G; SUV e sedans elétricos EQA, EQB, EQC, EQE e EQS; e também os modelos SLC e AMG e veículos comerciais. Tenha em conta que a Mercedes não mudou a sua estrutura do VIN desde 1983, por isso, todos os modelos Mercedes-Benz fabricados desde então são elegíveis para uma verificação de historial.

Verificação de historial Mercedes-Benz: o que pode saber com o VIN Mercedes-Benz?

O número de identificação do veículo é útil, quando procura peças de substituição Mercedes-Benz ou verifica registos locais. No entanto, insira o VIN do seu veículo no nosso Decodificador de VIN Mercedes-Benz, e receberá um relatório de historial completo. O VIN Mercedes-Benz é usado por seguradoras, agências governamentais e fabricantes, para registar informações importantes. É especialmente útil, quando compra um veículo usado e pode incluir:

Fotografias históricas – fotos de leilões, seguradoras, anúncios, etc.

– fotos de leilões, seguradoras, anúncios, etc. Relatórios de roubo – o sistema analisa registos policiais, em vários países, e informa-o se o veículo estiver a ser procurado.

– o sistema analisa registos policiais, em vários países, e informa-o se o veículo estiver a ser procurado. Historial de manutenção – a condição do carro depende da sua manutenção prévia. Pode saber que manutenções e trabalhos de reparação foram feitos, ao longo dos anos.

– a condição do carro depende da sua manutenção prévia. Pode saber que manutenções e trabalhos de reparação foram feitos, ao longo dos anos. Historial de acidentes – alguns danos são difíceis de reparar ou nem devem ser reparados.

– alguns danos são difíceis de reparar ou nem devem ser reparados. Casos de fraude de conta-quilómetros – os burlões, muitas vezes, mexem no conta-quilómetros, para vender carros com quilometragens altas, por mais dinheiro.

– os burlões, muitas vezes, mexem no conta-quilómetros, para vender carros com quilometragens altas, por mais dinheiro. Historial de título – descubra quantos donos o carro teve.

Um carro pode tornar-se dispendioso, especialmente, se for de uma marca conceituada, como a Mercedes-Benz. Certifique-se que obtém uma verificação digital, antes de dar o seu dinheiro a alguém!

