Lexus VIN decoder

A Lexus é uma marca automóvel de luxo reconhecida, uma divisão do fabricante automóvel japonês Toyota. Comparada com alguns dos seus rivais mais antigos, a Lexus foi fundada apenas em 1989. Mas isso não impediu que se tornasse uma das marcas automóveis mais desejadas no mundo. Como é que isso aconteceu?

Muitas grandes empresas começaram com a produção de "iates terrestres" caros e refinados, nos anos 80. Havia os modelos icónicos Classe S e série 7 e o Acura e o Infiniti estavam estabelecidos como a classe de luxo da Nissan e da Honda. Como resultado, a Toyota também decidiu tirar partido disto, ao criar uma nova divisão chamada Lexus.

O seu primeiro carro de sempre foi o emblemático Lexus LS400, de 1989. Os engenheiros queriam ultrapassar os principais rivais na aerodinâmica, eficiência de consumos, velocidade, ruído e outros. Eles tiveram sucesso e, para além disso, o carro era bem mais barato do que o Classe S ou o Série 7. Atualmente, os veículos Lexus estão entre os mais fiáveis do mundo.

O que é um VIN Lexus?

Como qualquer outro carro, todos os Lexus têm um Número de Identificação do Veículo (VIN) de 17 caracteres. O padrão deste formato foi emitido em 1981, por isso, o nosso decodificador de VIN Lexus é compatível com todos os modelos Lexus, desde que a empresa foi criada, em 1989.

Um número de identificação do veículo é necessário, por várias razões, incluindo uma documentação transparente e registo de vários eventos. É como um número de cartão de cidadão para um carro, pois, sempre que alguém quer registar um veículo Lexus, mudar a sua titularidade, vendê-lo ou fazer um pedido de seguro, durante um acidente - é preciso um número VIN Lexus.

O que contém um VIN Lexus?

O código VIN Lexus contém uma combinação de números e letras maiúsculas. Tenha em conta que os números VIN Lexus não têm as letras "O", "I" ou "Q", para evitar confundi-las com "0", "1" e "9".

Para tornar o significado deste número mais simples, vamos separá-lo em três grupos:

WMI (Identificador Mundial do Fabricante) – revela o fabricante e o país de fabrico. Os VIN Lexus começam com JTJ, JTH, JT1, JT6, JT8 ou 2T2.

– revela o fabricante e o país de fabrico. Os VIN Lexus começam com JTJ, JTH, JT1, JT6, JT8 ou 2T2. VDS (Secção de Descrição do Veículo) – descreve as especificações do veículo, como o tipo de motor, tipo de transmissão, cor, tipo de carroçaria e mais.

– descreve as especificações do veículo, como o tipo de motor, tipo de transmissão, cor, tipo de carroçaria e mais. VIS (Secção de Identificação do Veículo) – revela o ano do modelo, fábrica de montagem e número de série.

O nosso decodificador de VIN Lexus consegue decodificar tudo isto por si - fazê-lo manualmente requer bastante mais tempo.

Onde se encontra o VIN Lexus?

Os números VIN estão sempre localizados em diferentes sítios. Isto ajuda a detetar vários tipos de fraude, acidentes prévios e outros. As localizações do VIN variam de marca para marca. O VIN do seu Lexus deverá estar nos seguintes locais:

Quadro da porta do condutor

Debaixo do capot, na frente do compartimento do motor

Na firewall (divisão entre o motor e o interior do veículo, do lado do motor)

Debaixo do assento dianteiro (apenas em alguns modelos)

Documentos de registo

Verifique sempre o máximo de locais possível. Se o carro tiver tido um acidente grave, algumas peças podem ter sido soldadas, provenientes de outros veículos, o que prejudica a rigidez geral. Não deverão existir quaisquer caracteres desalinhados, nem variações de tamanho, entre os números e as letras.

Que modelos Lexus são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

Como a marca Lexus foi fundada após a emissão do formato de 17 caracteres para números VIN, todos os modelos Lexus deverão ser compatíveis com o nosso decodificador de VIN Lexus, incluindo os sedans IS, ES, LS, os coupé RC, LC, SC400, crossovers e SUV UX, NX, RX e muitos outros.

Apenas precisa de inserir o código VIN no nosso decodificador de VIN Lexus e conseguirá descobrir informações valiosas sobre o seu veículo. Verifique sempre todos os caracteres, para evitar inserir o número errado.

Verificação de historial Lexus: o que pode saber com o VIN Lexus?

Fazer uma pesquisa de VIN é uma prática cada vez mais comum, na compra de um veículo usado. Embora os carros Lexus sejam frequentemente reconhecidos pela sua fiabilidade, esta característica não os protege contra uma má manutenção, acidentes, nem vários problemas legais.

Quando alguém regista, vende, bate, rouba ou até inspeciona, oficialmente, o seu veículo Lexus, o seu número VIN recebe outra entrada, com detalhes do evento. Isto é o que pode descobrir sobre um carro Lexus, com um relatório de historial do veículo:

Fotos históricas – informações de seguradoras, anúncios, leilões.

– informações de seguradoras, anúncios, leilões. Alterações de quilometragem – veja se alguém mexeu no conta-quilómetros, ao longo dos anos.

– veja se alguém mexeu no conta-quilómetros, ao longo dos anos. Mudanças de título – pode descobrir quantos donos o carro teve.

– pode descobrir quantos donos o carro teve. Roubos – a nossa plataforma analisa bases de dados policiais Europeias, para verificar se o carro foi roubado.

– a nossa plataforma analisa bases de dados policiais Europeias, para verificar se o carro foi roubado. Acidentes – descubra quantos acidentes o carro teve e quão graves foram.

– descubra quantos acidentes o carro teve e quão graves foram. Registos de manutenção – saiba mais sobre trabalhos prévios de manutenção.

– saiba mais sobre trabalhos prévios de manutenção. Problemas comuns do modelo do veículo e mais.

A Lexus oferece alguns dos automóveis de luxo mais capazes do mundo, mas isso vem com um preço. Tal como os carros, as peças de substituição da Lexus e os trabalhos de manutenção também são caros. Por isso, se um veículo Lexus não teve uma boa manutenção ou se teve acidentes anteriormente, poderá acabar por gastar mais tempo em oficinas do que atrás do volante. Certifique-se que usa o nosso decodificador de VIN Lexus e obtenha um relatório de historial, para saber informações essenciais atempadamente.

