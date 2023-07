Suzuki VIN Decoder

A Suzuki tem tido sucesso no fabrico de motas, automóveis, veículos de todo-o-terreno e motores marinhos fora de borda, durante mais de um século.

"Se está a funcionar bem, não mudes" é um princípio orientador que a Suzuki Motor Corporation e as suas divisões defendem. Apesar de não ser a empresa mais inovadora, a Suzuki destaca-se em outras categorias, como a fiabilidade e programas de corrida particularmente eficazes.

O que é um decodificador de VIN Suzuki?

Para cada veículo Suzuki, um número VIN serve de cartão de identidade. Este código único de 17 dígitos também ajuda compradores de automóveis ou motas usados a evitar fraudes.

Um número de identificação do veículo é um código de referência, para registar vários eventos e outras informações acerca de uma mota ou carro de passageiros Suzuki, durante toda a sua vida.

O que contém o VIN Suzuki?

As letras e números num VIN Suzuki são divididos entre Identificador Mundial do Fabricante, Secção de Descrição do Veículo e Secção de Identificação do Veículo. Quando as combina, estas revelam:

O país de origem do fabricante e o tipo de veículo (dígitos 1-3).

As especificações do veículo, como o tamanho do motor, tipo de motor e tipo de caixa de velocidades (dígitos 4 a 9).

O ano do modelo, fábrica de montagem e número de série único (dígitos 10 a 17).

Muitas destas informações podem ser desbloqueadas, usando um Decodificador de VIN Suzuki.

Onde se encontra o número VIN Suzuki?

Os fabricantes colocam o número VIN em peças insubstituíveis, para proteger o registo VIN original.

Normalmente, um VIN Suzuki pode ser encontrado gravado diretamente no quadro da mota, perto da coluna de direção.

Para encontrar o número de identificação de veículo de um carro Suzuki, precisa de o procurar nos seguintes locais:

Por baixo do para-brisas, do lado do condutor

Quadro da porta lateral do condutor, perto do trinco da porta

Se tiver dificuldade em encontrar o número VIN, siga as instruções no manual do veículo.

Que modelos Suzuki são compatíveis com o nosso decodificador de VIN?

O nosso Decodificador de VIN Suzuki pode pesquisar qualquer veículo Suzuki fabricado após a introdução do VIN atual (nos anos 80).

Embora a gama da Suzuki não tenha mudado drasticamente nas últimas décadas, o nosso decodificador de VIN é compatível com todos os tipos de motas Suzuki:

Sport – Hayabusa, GSX, e GSX-R;

Street – Katana, Boulevard, GSX-S, e série SV;

Adventure – V-Storm, DR, e série RMX;

Scooter – Burgman, Avenis, Adress;

MX – série RM.

A ferramenta de pesquisa de VIN também funciona com a maioria dos carros Suzuki, incluindo:

Compactos – Alto, Celerio, Hustler, Ignis, Splash e Swift;

Crossovers – Across, Vitara, Grand Vitara, Jimny, Samurai e SX-4;

MPV – Aerio, Every Landy, Liana e Wagon R;

Verificação de historial Suzuki: o que pode descobrir com o VIN Suzuki?

Um número VIN permite-lhe identificar um modelo Suzuki e descobrir informações detalhadas e valiosas sobre a sua história.

Um relatório de historial oferece dados armazenados nas bases de dados da polícia, seguradoras ou fabricantes. Um relatório de historial Suzuki pode indicar se um veículo:

Foi roubado;

Foi sujeito a fraude de conta-quilómetros;

Esteve envolvido num acidente grave.

Os Suzuki tem um boa reputação em todo o mundo, pelo seu valor, qualidade e fiabilidade. No entanto, até mesmo veículos desta marca acabam nas mãos de donos que não pretendem cuidar deles de forma adequada.

Quando planear comprar um carro de passageiros ou mota Suzuki usados, use o nosso decodificador de VIN (e obtenha um relatório de historial), para evitar fazer uma má compra.