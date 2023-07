Como funciona o serviço carVertical?

A carVertical fornece informações sobre veículos, recolhidas de mais de 900 fontes de dados. Nós recolhemos todas as informações que conseguimos encontrar, sobre um veículo específico, e compilamo-las num relatório de historial.

Nós não criamos as informações presentes nos nossos relatórios - quando insere um VIN no nosso website, nós usamo-lo para pesquisar bases de dados de várias instituições, incluindo seguradoras, polícia, entre outras. Todas as informações incluídas no relatório vêm destas fontes.