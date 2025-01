A carVertical tenta sempre fornecer as informações mais completas e precisas disponíveis sobre um veículo. No entanto, compreendemos que, por vezes, o relatório pode não corresponder às expectativas do cliente. A presente Política de Reembolso descreve as condições em que o cliente tem direito ao reembolso do crédito.

Reembolso automático de crédito por relatório sem informações

Quando o cliente usa um crédito para gerar um relatório da carVertical, se o relatório não incluir nenhum dado histórico (que normalmente aparece nas secções “Conta-quilómetros”, “Danos”, e “Cronologia” do relatório), então o relatório é considerado um “relatório sem resultados”. Nesses casos, o crédito é automaticamente reembolsado.

Este processo é imediato e o crédito reembolsado pode ser utilizado prontamente para verificar outro veículo.

Como solicitar o reembolso de um crédito

Se o cliente receber um relatório sem resultados (ou se o crédito não tiver sido devolvido), pode ser elegível para um reembolso nas seguintes condições:

O relatório tem erros ou discrepâncias

O cliente não recebeu nenhum relatório

Outras circunstâncias legítimas

Para poder beneficiar do reembolso do crédito, o pedido deve ser efetuado no prazo de 30 dias a contar da data de utilização do crédito para gerar o relatório. O pedido de reembolso deve ser enviado por correio eletrónico, para o endereço support+portugal@carvertical.com, com os detalhes do problema – responderemos no prazo de 1 dia útil!