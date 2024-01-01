Довідковий центр
Довідковий центр
Про сервіс
Як працює сервіс carVertical?
Що таке VIN?
Скільки часу знадобиться для отримання звіту carVertical?
Яка інформація може з'явитися у звіті carVertical?
Чим звіт carVertical відрізняється від інших подібних сервісів?
Чи можу я використовувати звіт carVertical як юридичний доказ у суді?
Звідки беруться дані?
У мене є конкретне питання щодо ваших послуг. До кого мені звернутися?
Скільки часу звіт буде доступний в моєму обліковому записі?
Що станеться, якщо придбати більш ніж 1 звіт?
Скільки часу мине до закінчення терміну дії кредитів за звіти?
У якому форматі доступні ваші звіти?
Чи містить звіт carVertical дані про всі ДТП та інші важливі події?
Ви володієте даними у звітах carVertical чи створюєте їх самі?
Звіти carVertical формує ваш персонал? Як інформація потрапляє до мого звіту?
Чи можна видалити дані зі звіту carVertical?
Чи є звіт carVertical остаточним доказом гарного стану транспортного засобу?
Чому пробіг у звіті carVertical відрізняється від того, що я бачу на одометрі транспортного засобу?
У звіті carVertical є запис про пошкодження, оцінений в іноземній валюті. Чому?
У звіті carVertical є запис про пошкодження, вартість яких здається набагато більшою (чи меншою) за реальні пошкодження. Чому так?