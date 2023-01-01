Yamaha — японська корпорація, заснована 1887 року як виробник язичкових орга́нів. Незабаром Yamaha почала пропонувати інші музичні інструменти, а в 1955 р. заснувала Yamaha Motor Company.

Сьогодні Yamaha Motor Co. — окреме підприємство, що виробляє мотоцикли, скутери, човни, малі трактори та автомобільні двигуни. Мотоцикли Yamaha визнані у всьому світі — за досить низьку ціну та просте обслуговування.

Що таке Він код Yamaha?

Кожен мотоцикл Yamaha має унікальний Він код, що дозволяє ідентифікувати мотоцикл і відстежити його історію. Він код використовується в різних ситуаціях — наприклад, перевірка історії транспортного засобу, страхові випадки та реєстрація. Після стандартизації поточного формату Він коду в 1981 р. ідентифікаційні номери транспортних засобів складаються із 17 символів, кожен із яких містить певні дані про мотоцикл.

Перевірка Він коду — невіддільна частина купівлі вживаного мотоцикла. За Він кодом Yamaha можна отримати доступ до основних характеристик і важливих історичних даних — фотографій, скручувань пробігу, пошкоджень тощо.

Що містить Він код Yamaha?

Кожен символ у Він коді мотоцикла має значення, а сам код можна розділити на 3 частини: Міжнародний ідентифікаційний код виробника чи WMI (цифри 1-3), Описову частину транспортного засобу чи VDS (цифри 4-9) та Розпізнавальну частину транспортного засобу (цифри 10-17). В кожному розділі згруповані відповідні дані:

WMI — країна та виробник;

— країна та виробник; VDS — характеристики: об’єм і тип двигуна, тип кузова, клас транспортного засобу;

— характеристики: об’єм і тип двигуна, тип кузова, клас транспортного засобу; VIS — ідентифікація мотоцикла (рік випуску моделі, завод, серійний номер).

Значення деяких символів може відрізнятися. Так, у мотоциклів Yamaha, зроблених в Японії, коди починаються з «JY», у США — з «5Y», в Індії — з «ME». З технічної точки зору можна розшифрувати код вручну, але Він декодер Yamaha може швидко зробити все за тебе.

Де шукати Він код Yamaha?

Виробники розміщують Він код на деталях, які не знімаються чи рідко замінюються. Це гарантує збереження оригінального Він коду на транспортному засобі.

Зазвичай Yamaha розміщує Він код на рамі чи під сидінням мотоцикла. Точне положення також залежить від типу транспортного засобу: за переднім колесом квадроцикла чи в задній частині скутера. Детальні інструкції з пошуку Він коду Yamaha див. в посібнику користувача.

Які моделі Yamaha перевіряються Він декодером?

Всі мотоцикли Yamaha, вироблені після стандартизації формату Він коду в 1981 р., мають 17-значний код. Цей тип коду працює з нашим Він декодером, дозволяючи перевірити квадроцикли, снігоходи, скутери й мотоцикли Yamaha, включно з:

Adventure touring bikes — Super Tenere ES, Tenere 700.

Cross country bikes — YZ450FX, YZ250FX, YZ250X, YZ125X, WR450F, WR250F.

Dual sport bikes — XT250, TW200.

Hyper naked bikes — MT-10, MT-09, MT-07, MT-03.

Supersport bikes — YZF-R7, YZF-R1, YZF-R3.

Sport heritage bikes — Bolt, V Star 250, XSR900, XSR700, VMAX.

Sport touring bikes — FJR1300ES, Tracer 9 GT.

Trail bikes — TT-R230, TT-R125LE, TT-R110E, TT-R50E, PW50.

Кожну модель можна знайти в поточній лінійці Yamaha, але деякі з’явилися на ринку ще в 1990-х роках, тож варто не полінуватися перевірити історію своєї моделі Yamaha.

Перевірка історії Yamaha: що можна дізнатися за Він кодом Yamaha?

Окрім підтвердження базових даних за допомогою Він декодера Yamaha, Він код дозволяє ідентифікувати мотоцикл, отримавши цінні детальні відомості про його історію. Ми маємо доступ до даних із баз виробників, дилерських центрів, страхових компаній та інших установ, що дозволяє скласти повні звіти про історію, зокрема записи про:

пробіг

пошкодження

право власності

викрадення

комплектацію

Ці дані можуть виявити різні факти знецінення транспортного засобу, тому не варто купувати вживаний мотоцикл без звіту про його історію. Хоча наш Він декодер Yamaha є безоплатним, він надає вельми обмежені відомості, а от дані про історію мотоцикла (пробіг, пошкодження тощо) надаються за оплату.