Політика повернення коштів

carVertical завжди прагне надати найповніші та найточніші наявні відомості про транспортний засіб. Однак ми розуміємо, що часом звіт може не виправдати очікувань. У цій політиці повернення коштів викладено умови, за якими можна отримати повернення платежу.

Автоматичне повернення платежу за звіт без знайденої інформації

У разі використання платежу для створення звіту carVertical, якщо у звіті немає раніше отриманих даних (зазвичай у розділах «Одометр», «Пошкодження» та «Хронологія»), він вважається «звітом без знайденої інформації». При цьому, платіж повертається автоматично.

Це миттєвий процес, а повернутий платіж можна одразу використати для перевірки іншого транспортного засобу.

Запит на повернення платежу

За відсутності звіту без знайденої інформації (чи повернення платежу), ви все одно можете претендувати на повернення коштів за таких умов:

у звіті є помилки чи невідповідності;

звіт не було отримано;

інші правомірні обставини.

Щоб мати право на повернення платежу, слід зробити запит протягом 30 днів після використання платежу для створення звіту. Щоб надіслати запит на повернення, напишіть за адресою support+ukraine@carvertical.com з описом проблеми — ми відповімо протягом 1 робочого дня!