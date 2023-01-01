Ducati Motor Holding (виробничий підрозділ компанії Ducati) є одним із провідних виробників мотоциклів у світі, що належить одному з найбільших транспортних концернів — Volkswagen.

Хоча Ducati було засновано 1926 року, виробництво мотоциклів почалося лише в 1950 р., коли компанія почала випуск невеликих одноциліндрових машин, які мали великий успіх в Італії, на батьківщині Ducati.

Сьогодні у світі налічується понад 400 клубів Ducati, які цінують мистецтво італійських майстрів і внесок компанії в перегони супербайків.

Що таке Він код Ducati?

Він код Ducati (ідентифікаційний номер транспортного засобу) — це унікальний 17-значний код, який дає змогу ідентифікувати будь-який випущений компанією мотоцикл.

Цей код можна використовувати для отримання цінних відомостей, зокрема детальних технічних характеристик та історії транспортного засобу.

На відміну від номерного знаку мотоцикла, Він код не можна законно змінити чи поміняти — він назавжди закріплений за конкретним транспортним засобом Ducati. Тому пошук за Він кодом Ducati є вкрай корисним перед купівлею вживаного мотоцикла.

Що містить Він код Ducati?

Ідентифікаційний номер мотоцикла Ducati складається з 3 частин: Міжнародного ідентифікаційного коду виробника або WMI (цифри 1-3), Описової частини транспортного засобу або VDS (цифри 4-9) та Розпізнавальної частини транспортного засобу або VIS (цифри 10-17).

Кожен сегмент Він коду містить дані про конкретний мотоцикл:

WMI — дає змогу дізнатися країну виробника й тип мотоцикла;

— дає змогу дізнатися країну виробника й тип мотоцикла; VDS — розкриває докладні технічні характеристики (тип та об’єм двигуна, чисту гальмівну потужність) із заводу-виробника;

— розкриває докладні технічні характеристики (тип та об’єм двигуна, чисту гальмівну потужність) із заводу-виробника; VIS — дає змогу встановити завод-виробник, рік випуску моделі та містить серійний номер.

Хоча Він код можна розшифрувати вручну, Він декодер Ducati зробить все за тебе за лічені секунди.

Де шукати Він код Ducati?

Найпростіший спосіб знайти Він код Ducati — переглянути реєстраційні документи, страхові картки чи правовстановлювальні документи.

Майбутнім власникам Ducati рекомендується порівняти Він код у документах і на шасі мотоцикла. Він код можна знайти:

праворуч від рульової колонки.

у простору між циліндром і верхнім кріпильним болтом (характерно для старих мотоциклів Ducati).



Які моделі Ducati перевіряються Він декодером?

Він коди використовуються у виробництві мотоциклів з 1980-х років. Завдяки цьому Він декодер Ducati та перевірка історії працюють практично з усіма моделями, включно з Panigale, Streetfighter, Supersport, Multistrada, Monster, Hypermotard, та Diavel.

Перевірка історії Ducati: що можна дізнатися за Він кодом Ducati?

Він код надає змогу дізнатися повну історію мотоцикла Ducati. Оскільки Він коди є унікальними та постійними, вони ідеально підходять для зберігання історичних відомостей про мотоцикл. Наша перевірка історії об’єднує докладні дані з державних і страхових баз, надаючи звіт про історію з наступними відомостями:

історія аварій

викрадення

випадки скручування одометра

історія володіння

комплектація

Оскільки мотоцикли Ducati не є найдешевшими в обслуговуванні, будь-який прихований дефект може серйозно вплинути на майбутні експлуатаційні витрати. Під час купівлі вживаної моделі для вулиць рекомендуємо використовувати Він декодер Ducati. Тільки май на увазі, що історичні дані не надаються безоплатно.