Він декодер Kawasaki

Kawasaki — один із найбільших виробників мотоциклів у світі та основний конкурент таких відомих марок, як Yamaha, Honda і Suzuki. Компанія Kawasaki Heavy Industries була заснована 1896 року, але почала виробництво мотоциклів лише в 1960 р. після придбання Meguro Motorcycles.

Дочірня компанія Kawasaki Motors викликала фурор у пресі в 1983 р., представивши 4-циліндровий Kawasaki GPz900R Ninja з рідинним охолодженням. Він поклав початок легендарній серії «Ninja», до якої сьогодні також належить мотоцикл Kawasaki Ninja H2R, 310 к.с., з турбонаддувом. Сьогодні компанія пропонує мотоцикли, квадроцикли, гідроцикли й позашляховики.

Що таке Він код Kawasaki?

Він (ідентифікаційний номер транспортного засобу) — унікальне поєднання 17 символів для ідентифікації транспортних засобів. Сучасний формат Він було запроваджено NHTSA 1981 року.

У кожного мотоцикла Kawasaki є Він код, який використовується під час реєстрації чи страхування. Пошук за Він кодом Kawasaki надає дані про зміну власника, невідповідність пробігу, пошкодження та інші важливі відомості.

Що містить Він код Kawasaki?

Кожен із 17 символів Він коду відображає конкретні дані. Наприклад, 10-й символ — це рік випуску моделі («1» — 2001 р., «B» — 1981 чи 2011 р. тощо). Це один із найпростіших елементів.

Для прискорення розшифрування Він можна розділити на 3 основні частини:

Міжнародний ідентифікаційний код виробника (WMI). Перші 3 символи означають країну, виробника і тип транспортного засобу;

Перші 3 символи означають країну, виробника і тип транспортного засобу; Описова частина транспортного засобу (VDS). Розділ містить символи від 4 до 9, що означають марку, тип двигуна, тип кузова, а також контрольну цифру;

Розділ містить символи від 4 до 9, що означають марку, тип двигуна, тип кузова, а також контрольну цифру; Розпізнавальна частина транспортного засобу (VIS). Останні 7 символів означають рік випуску моделі, збиральний завод і 6-значний серійний номер.

Простий пошук за Він кодом Kawasaki дозволить отримати всі ці дані, а звіт про історію — важливі відомості про історію мотоцикла.

Де шукати Він код Kawasaki?

Він код мотоцикла схожий на посвідчення особи; його підробка є незаконною. Виробники наносять Він код на незнімні або рідко замінні деталі кузова. Цей код може бути вибитий на металі або надрукований на наліпці. Розміщення Він коду Kawasaki залежить від типу транспортного засобу:

мотоцикли — на рульовій колонці, під кермом ;

; квадроцикли — на лівому/правому передньому лонжероні рами, за колесом ;

; позашляховики — на передньому лонжероні рами, під сидінням, на лонжероні сидіння водія чи в передній частині транспортного засобу.

Він код також можна знайти в документі про реєстрацію транспортного засобу. Якщо не можеш знайти Він код на мотоциклі Kawasaki, див. детальні інструкції в посібнику користувача.

Які моделі Kawasaki перевіряються Він декодером?

Він декодер Kawasaki працює з мотоциклами, випущеними з 1981 р., що використовують формат із 17 символів. Він декодер Kawasaki від carVertical можна застосовувати для перевірки всіх сучасних мотоциклів Kawasaki, зокрема:

гіперспорт — Ninja H2R, Ninja H2, Ninja ZX-6R, Ninja ZX-10R, Ninja ZX-14R, Ninja 400, Ninja 650, Ninja 1000SX, Z H2 ;

; полегшені мотоцикли — Z125, Z400, Z650, Z900 ;

; ретро спорт — Z650RS, Z900RS ;

; класика — W800 ;

; пригодницький туризм — Versys-X 300, Versys 650, Versys 1000, Concours 14 ;

; крузери — Vulcan S, Vulcan 900, Vulcan 1700 ;

; подвійного призначення — KLX 230, KLX 300, KLR 650.

Багато мотоциклів Kawasaki були зняті з виробництва в певний момент. Наш Він декодер працює і з іншими моделями, яких немає у цьому списку.

Перевірка історії мотоцикла Kawasaki: що можна дізнатися за Він кодом?

Можна використати Він код Kawasaki для безоплатної перевірки декодером (для підтвердження базових даних). Для отримання більш важливих відомостей також варто отримати повний звіт про історію. Хоча мотоцикли Kawasaki є надійними, багато з них, особливо з лінійки Ninja, списують з вини недосвідчених власників. Перед покупкою слід перевірити Він код мотоцикла і дізнатися про:

фальшивий пробіг

списання

обслуговування

історію пошкоджень

викрадення

оригінальність комплектації

Не надавай продавцю перевагу в переговорах — купуючи мотоцикл Kawasaki, отримай звіт про історію. Навіть продавець не завжди знає проблеми попередніх власників, тому розкриття історії може бути реальною перешкодою для укладання угоди.