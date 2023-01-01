Виявлено найбільш тактові моделі автомобілів

Скручування пробігу є одним з найпоширеніших шахрайств на ринку вживаних автомобілів. Воно сприяє незаконному підвищенню ціни вживаного транспортного засобу та фальсифікує історію автомобіля. Як показало останнє дослідження carVertical, покупці німецьких автомобілів преміум-класу піддаються найбіль…

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