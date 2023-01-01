carVertical
Звернись до нас
Звернись до нас

Дізнайся історію майбутнього або поточного транспортного засобу

Отримай звіт, щоб уникнути невигідних угод, швидше продати або дізнатися про безпеку транспортного засобу.

  • Скручування пробігу
  • Пошкодження
  • Архівні фото
  • Відкликання виробником
  • Зміна власника
  • Дані про викрадення

Пробіг

Орієнтовні витрати на ремонт

Пошкодження

Обирай розумно

Переконайся, що новий транспортний засіб є надійним

  1. 01

    Уникни дорогих помилок

    Дізнайся історію транспортного засобу, щоб не купити «поглинач грошей».

  2. 02

    Заощадь дорогоцінний час

    Тест-драйви іноді тривають годинами, тож відсікай зайве перед поїздкою.

  3. 03

    Торгуйся для вигідної угоди

    Знайди новий автомобіль, а ми подбаємо про факти для зниження ціни.

Уникни дорогих помилок

Дізнайся історію транспортного засобу, щоб не купити «поглинач грошей».

Дізнайся все про транспортний засіб і забезпеч йому належний догляд

Доглянутий механічний друг завжди буде готовий до твоїх пригод

Дізнайся все про транспортний засіб і забезпеч йому належний догляд

Доглянутий механічний друг завжди буде готовий до твоїх пригод

Допитливість буває корисною

Попри свою цікавість, історія транспортного засобу може приховувати слабкі місця та проблеми безпеки, які потрібно вирішити.

Експертна допомога з догляду за автомобілем

Нові продукти та керівництва з догляду в нашому блозі – для щастя твого транспортного засобу.

Що ми перевіряємо під час підготовки звіту

carVertical має доступ до однієї з найбільших мереж баз даних з обліку транспортних засобів. Вона містить безмірний обсяг даних з усього світу.

Пошкодження

Нікому не потрібен транспортний засіб з прихованими пошкодженнями. Це може призвести до переплати чи проблем з безпекою на дорогах.

Скручування пробігу

Махінації з пробігом зустрічаються частіше, ніж ви думаєте. Ви не лише переплатите за транспортний засіб, а й можете отримати великий рахунок за ремонт.

Архівні фото

Знання того, як транспортний засіб виглядав у минулому, дуже важливе для розуміння історії та виявлення пошкоджених чи слабких місць.

Відкликання виробником

Зазвичай виробники проводять відкликання для усунення небезпечних дефектів. Перевірте безпеку транспортного засобу до виїзду на дорогу.

Зміна власника

Знання того, скільки власників було в транспортного засобу, допоможе зрозуміти, чи часто його продавали. Це може вказувати на серйозні проблеми.

Дані про викрадення

Ми перевіряємо мільйони записів міжнародних і національних правоохоронних органів, щоб переконатися, що транспортний засіб не був викрадений.

Звіт про історію транспортного засобу

Уникни дорогих проблем – перевір історію транспортного засобу. Просто введи VIN-код та отримай повний звіт.

Нашим звітам довіряють понад 1 000 000 людей більш ніж в 50 країнах світу

  • autobild
  • topgear
  • 24 Kanal
  • Obozrevatel

Час продавати? Ми про тебе подбали

Не занижуй ціну свого транспортного засобу – уклади вигідну угоду

Видай повну історію

Історія транспортного засобу звучить надто добре? Підтвердь її звітом від carVertical.

Прозорість зміцнює довіру

У покупців б/в автомобілів є вагомі причини для підозр – надійні факти можуть їх заспокоїти.

Пробіг: 127000 km

Ціна: $22,500

Повні дані для швидкого продажу

Навіть при складному минулому транспортного засобу, завдяки перевірці історії ти продаси його швидше.

Отримай козир для торгу

Наочний доказ стану авто може допомогти з обґрунтуванням більш високої ціни.

Лідери в застосуванні даних автомобіля

Ми постійно впроваджуємо інновації, створюємо інструменти та запроваджуємо функції, приносячи світ даних про транспортні засоби у твій дім.

Найактуальніший звіт з історії транспортного засобу

Під час кожної перевірки історії, ми збираємо та обробляємо дані з понад 1000 глобальних джерел – складна процедура для простого й інтуїтивно зрозумілого звіту.

Дослідження на основі даних

Обробка такого обсягу даних дає carVertical виняткові можливості з дослідження тенденцій авторинку. Ми ділимося цією інформацією в межах нашої місії прозорості.

Звіт – це ще не все

Ми хочемо показати світу, що автомобільні дані – це значно більше, ніж просто історія транспортного засобу, і маємо намір продемонструвати це в майбутньому!

Ще більше переваг для автомобільного бізнесу

Наші можливості сподобаються автосалонам, сайтам оголошень, страховим компаніям та іншим

Easier to understand for you and your customers

Легше зрозуміти тобі й твоїм клієнтам. Наш звіт з історії транспортного засобу має інтуїтивно зрозуміле оформлення та корисні поради.

More data – more profit

Більше даних – більше прибутку. Ми постійно розширюємо пул джерел даних – кожне нове джерело означає більше можливостей економії для наших клієнтів.

Developing our B2B offerings

Розробка бізнес-пропозицій. carVertical прагне розвинути успіх на ринку бізнесу, вдосконалюючи наші бізнес-пропозиції.

Стати бізнес-партнером

Що кажуть люди про наш сервіс

Ось думки відомих творців автомобільного контенту на YouTube.

Перед осмотром автомобиля Вы можете забить VIN-код, купить отчет и посмотреть, имеются ли в его истории такие существенные нюансы, как «откаченный» пробег или ДТП.

За допомогою сайту carvertical можна дізнатись дуже багато цікавих нюансів, про які неохоче розповідають продавці. До речі, за допомогою сайту carvertical ми можемо здійснювати перевірку дистанційно.

Support team member: BrigidaSupport team member: PauliusSupport team member: KornelijaSupport team member: AugisSupport team member: Toma

Служба підтримки клієнтів завжди готова прийти на допомогу

Наша служба підтримки буде рада допомогти з будь-якого питання. Напиши повідомлення, і ми обов'язково відповімо.

97%

Рівень задоволеності

12-24h

Середній час відгуку

24/7

На зв'язку

Блог

Ознайомся з нашими останніми новинами та докладним аналізом

Зустрічай новий carVertical: переглянь оновлений звіт і стиль 

Зустрічай новий carVertical: переглянь оновлений звіт і стиль 

З моменту створення carVertical ми працювали над зручністю ринку вживаних транспортних засобів для всіх. Зараз ми робимо великий крок уперед, щоб перевагами транспортних даних скористалося ще більше людей. Презентуємо сміливий та яскравий новий дизайн, низку цікавих оновлень продукції та бачення майбутнього. Більшу частину минулого року ми провели, вивчаючи користувачів і втілюючи ці знання в кампанію […]

Докладніше

Дослідження: у яких країнах найбільший відсоток автомобілів із підробленим пробігом?

Дослідження: у яких країнах найбільший відсоток автомобілів із підробленим пробігом?

Статистика показує, що ми зазвичай проводимо від 3 до 5 років за кермом одного автомобіля. Це 2–3 можливості для шахраїв обдурити нас протягом одного десятиліття! Тож наскільки ризиковано сьогодні купувати вживану машину?  Як виявилося, відповідь залежить від країни вашого проживання. Ми вирішили п…

Докладніше

Виявлено найбільш тактові моделі автомобілів

Виявлено найбільш тактові моделі автомобілів

Скручування пробігу є одним з найпоширеніших шахрайств на ринку вживаних автомобілів. Воно сприяє незаконному підвищенню ціни вживаного транспортного засобу та фальсифікує історію автомобіля. Як показало останнє дослідження carVertical, покупці німецьких автомобілів преміум-класу піддаються найбіль…

Докладніше

Усі повідомлення