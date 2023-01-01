Пошкодження
Нікому не потрібен транспортний засіб з прихованими пошкодженнями. Це може призвести до переплати чи проблем з безпекою на дорогах.
Отримай звіт, щоб уникнути невигідних угод, швидше продати або дізнатися про безпеку транспортного засобу.
Переконайся, що новий транспортний засіб є надійним
Дізнайся історію транспортного засобу, щоб не купити «поглинач грошей».
Тест-драйви іноді тривають годинами, тож відсікай зайве перед поїздкою.
Знайди новий автомобіль, а ми подбаємо про факти для зниження ціни.
Дізнайся історію транспортного засобу, щоб не купити «поглинач грошей».
Доглянутий механічний друг завжди буде готовий до твоїх пригод
Доглянутий механічний друг завжди буде готовий до твоїх пригод
Попри свою цікавість, історія транспортного засобу може приховувати слабкі місця та проблеми безпеки, які потрібно вирішити.
Нові продукти та керівництва з догляду в нашому блозі – для щастя твого транспортного засобу.
carVertical має доступ до однієї з найбільших мереж баз даних з обліку транспортних засобів. Вона містить безмірний обсяг даних з усього світу.
Нікому не потрібен транспортний засіб з прихованими пошкодженнями. Це може призвести до переплати чи проблем з безпекою на дорогах.
Махінації з пробігом зустрічаються частіше, ніж ви думаєте. Ви не лише переплатите за транспортний засіб, а й можете отримати великий рахунок за ремонт.
Знання того, як транспортний засіб виглядав у минулому, дуже важливе для розуміння історії та виявлення пошкоджених чи слабких місць.
Зазвичай виробники проводять відкликання для усунення небезпечних дефектів. Перевірте безпеку транспортного засобу до виїзду на дорогу.
Знання того, скільки власників було в транспортного засобу, допоможе зрозуміти, чи часто його продавали. Це може вказувати на серйозні проблеми.
Ми перевіряємо мільйони записів міжнародних і національних правоохоронних органів, щоб переконатися, що транспортний засіб не був викрадений.
Уникни дорогих проблем – перевір історію транспортного засобу. Просто введи VIN-код та отримай повний звіт.
Нашим звітам довіряють понад 1 000 000 людей більш ніж в 50 країнах світу
Не занижуй ціну свого транспортного засобу – уклади вигідну угоду
Історія транспортного засобу звучить надто добре? Підтвердь її звітом від carVertical.
У покупців б/в автомобілів є вагомі причини для підозр – надійні факти можуть їх заспокоїти.
Пробіг: 127000 km
Ціна: $22,500
Навіть при складному минулому транспортного засобу, завдяки перевірці історії ти продаси його швидше.
Наочний доказ стану авто може допомогти з обґрунтуванням більш високої ціни.
Ми постійно впроваджуємо інновації, створюємо інструменти та запроваджуємо функції, приносячи світ даних про транспортні засоби у твій дім.
Під час кожної перевірки історії, ми збираємо та обробляємо дані з понад 1000 глобальних джерел – складна процедура для простого й інтуїтивно зрозумілого звіту.
Обробка такого обсягу даних дає carVertical виняткові можливості з дослідження тенденцій авторинку. Ми ділимося цією інформацією в межах нашої місії прозорості.
Ми хочемо показати світу, що автомобільні дані – це значно більше, ніж просто історія транспортного засобу, і маємо намір продемонструвати це в майбутньому!
Наші можливості сподобаються автосалонам, сайтам оголошень, страховим компаніям та іншим
Легше зрозуміти тобі й твоїм клієнтам. Наш звіт з історії транспортного засобу має інтуїтивно зрозуміле оформлення та корисні поради.
Більше даних – більше прибутку. Ми постійно розширюємо пул джерел даних – кожне нове джерело означає більше можливостей економії для наших клієнтів.
Розробка бізнес-пропозицій. carVertical прагне розвинути успіх на ринку бізнесу, вдосконалюючи наші бізнес-пропозиції.
Ось думки відомих творців автомобільного контенту на YouTube.
Перед осмотром автомобиля Вы можете забить VIN-код, купить отчет и посмотреть, имеются ли в его истории такие существенные нюансы, как «откаченный» пробег или ДТП.
За допомогою сайту carvertical можна дізнатись дуже багато цікавих нюансів, про які неохоче розповідають продавці. До речі, за допомогою сайту carvertical ми можемо здійснювати перевірку дистанційно.
Наша служба підтримки буде рада допомогти з будь-якого питання. Напиши повідомлення, і ми обов'язково відповімо.
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З моменту створення carVertical ми працювали над зручністю ринку вживаних транспортних засобів для всіх. Зараз ми робимо великий крок уперед, щоб перевагами транспортних даних скористалося ще більше людей. Презентуємо сміливий та яскравий новий дизайн, низку цікавих оновлень продукції та бачення майбутнього. Більшу частину минулого року ми провели, вивчаючи користувачів і втілюючи ці знання в кампанію […]
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Статистика показує, що ми зазвичай проводимо від 3 до 5 років за кермом одного автомобіля. Це 2–3 можливості для шахраїв обдурити нас протягом одного десятиліття! Тож наскільки ризиковано сьогодні купувати вживану машину? Як виявилося, відповідь залежить від країни вашого проживання. Ми вирішили п…
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Скручування пробігу є одним з найпоширеніших шахрайств на ринку вживаних автомобілів. Воно сприяє незаконному підвищенню ціни вживаного транспортного засобу та фальсифікує історію автомобіля. Як показало останнє дослідження carVertical, покупці німецьких автомобілів преміум-класу піддаються найбіль…
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