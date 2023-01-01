Приєднуйтесь до успішної партнерської програми carVertical

Car dealer scammer caught 2 (HIDDEN CAMERA)
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Більш ніж 200 блогерів вирішили допомогти нам назавжди змінити ринок вживаних транспортних засобів
27 ринків
carVertical співпрацює з блогерами на 25+ ринках, і продовжує зростати. Наші партнери створили понад 3500 відеороликів, які допомогли згенерувати понад 2 млн. звітів про історію автомобілів. Інформація для наших звітів надходить із понад 1000 джерел, що робить наш продукт найнадійнішим на ринку.
Як це - працювати з нами
Блогери є невід'ємною частиною нашого успіху – тому ми цінуємо кожного з вас! Але не вірте нам на слово. Ось що кажуть партнери щодо роботи з нами.
Наші найбільші партнери:
Історії успіху
Razvan Balanescu
370K підписники
Починаючи з 2019 року, один із наших головних партнерів, Разван Баланеску, заробив тисячі євро, допомагаючи своїй аудиторії приймати рішення щодо купівлі вживаних автомобілів. Маючи аудиторію у розмірі 324 000 підписників на YouTube, 99vehicles є успішним партнером, що має величезний вплив на автомобільний ринок.
Andy Popescu
664K підписники
Енді Попеску, один із наших головних партнерів, заробив тисячі євро, співпрацюючи з нами та допомагаючи своїй аудиторії приймати обдумані рішення щодо придбання автомобіля. Енді - один з найбільших автомобільних експертів із більш ніж 620 000 підписників на YouTube.
Що кажуть люди про наш сервіс
Ось думки відомих творців автомобільного контенту на YouTube.
I review Jeremy Clarkson's car... and LAUNCH it to 60mph!
ТИПИЧНЫЙ ПЕРЕКУП
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