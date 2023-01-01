Приєднуйтесь до успішної партнерської програми carVertical

carVertical
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Більш ніж 200 блогерів вирішили допомогти нам назавжди змінити ринок вживаних транспортних засобів

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27 ринків

carVertical співпрацює з блогерами на 25+ ринках, і продовжує зростати. Наші партнери створили понад 3500 відеороликів, які допомогли згенерувати понад 2 млн. звітів про історію автомобілів. Інформація для наших звітів надходить із понад 1000 джерел, що робить наш продукт найнадійнішим на ринку.

Як це - працювати з нами

Блогери є невід'ємною частиною нашого успіху – тому ми цінуємо кожного з вас! Але не вірте нам на слово. Ось що кажуть партнери щодо роботи з нами.

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UBR Team
"Ми отримуємо багато повідомлень від людей, які кажуть, що завдяки carVertical вони заощадили час і гроші при покупці автомобіля, тому що продавці не завжди чесні і розповідають про 3-разовий відкат пробігу та 5 аварій."
- UBR Team
Razvan Balanescu
"Працювати з carVertical легко."
- Razvan Balanescu
Andy Popescu
"carVertical - це відмінний сервіс, якщо ви хочете уникнути обману з боку нечесних продавців автомобілів."
- Andy Popescu

Наші найбільші партнери:

Miłośnicy czterech kółek -zrób to sam
1.43Mпідписники

Miłośnicy czterech kółek -zrób to sam

Польша

Alex Montrey
986kпідписники

Alex Montrey

Румунія

Andy Popescu
664kпідписники

Andy Popescu

Румунія

Akram Junior
885kпідписники

Akram Junior

Франція

Matthew Watson from Carwow
750kпідписники

Matthew Watson from Carwow

Великобританія

Історії успіху

Razvan Balanescu

Razvan Balanescu

370K підписники

Починаючи з 2019 року, один із наших головних партнерів, Разван Баланеску, заробив тисячі євро, допомагаючи своїй аудиторії приймати рішення щодо купівлі вживаних автомобілів. Маючи аудиторію у розмірі 324 000 підписників на YouTube, 99vehicles є успішним партнером, що має величезний вплив на автомобільний ринок.

Andy Popescu

Andy Popescu

664K підписники

Енді Попеску, один із наших головних партнерів, заробив тисячі євро, співпрацюючи з нами та допомагаючи своїй аудиторії приймати обдумані рішення щодо придбання автомобіля. Енді - один з найбільших автомобільних експертів із більш ніж 620 000 підписників на YouTube.

Що кажуть люди про наш сервіс

Ось думки відомих творців автомобільного контенту на YouTube.

Car dealer scammer caught 2 (HIDDEN CAMERA)

I review Jeremy Clarkson's car... and LAUNCH it to 60mph!

ТИПИЧНЫЙ ПЕРЕКУП

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