Протягом багатьох років купівля вживаного автомобіля була грою в хованки між продавцями та покупцями. Ще 5-10 років тому ти міг лише сподіватися на щирість або покладатися на фізичний огляд для виявлення дефектів. Тепер це не так!

Завдяки автомобільним даним ми можемо дізнатися історію будь-якого транспортного засобу на ринку. Таким чином, покупці дізнаються про скручений пробіг, попередні пошкодження, проблеми з безпекою та інші факти, які можуть перетворити чудову угоду на дорогий кошмар.

Прозорість ринку вживаних автомобілів є головною метою carVertical. Ми можемо з гордістю сказати, що звіти з історією значно ускладнили та підвищили витрати на продаж проблемних транспортних засобів. Покупці зрозуміли, що витратити трохи грошей на перевірку історії набагато дешевше, ніж отримати купу витрат на ремонт.

Але це лише частина загадки прозорості – продавці також дізналися, що зі звітом з історією продаж стає швидшим і простішим. Результат вигідний для всіх: якість вживаних транспортних засобів на ринку зростає, продавці вважаються надійнішими, а покупці почуваються в безпеці, обираючи наступний транспортний засіб.

...І ми тільки починаємо! carVertical розробляє цікаві інструменти, функції та інші рішення. Завдяки інноваціям ми виведемо ринок вживаних транспортних засобів на небачений раніше рівень прозорості. До зустрічі!