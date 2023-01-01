Компанія Suzuki вже понад сто років успішно виробляє мотоцикли, автомобілі, всюдиходи та підвісні мотори для човнів.

«Не зламалося, не лагодь» — цього принципу дотримується Suzuki Motor Corporation та її філії. Навіть не будучи найбільш інноваційною компанією, Suzuki має беззаперечний авторитет в таких категоріях, як надійність та ефективні програми перегонів.

Що таке Він декодер Suzuki?

Він код є ідентифікатором кожного транспортного засобу Suzuki. Цей унікальний код із 17 цифр також допомагає покупцям вживаних автомобілів і мотоциклів захиститися від шахраїв.

Ідентифікаційний номер транспортного засобу — це довідковий код для фіксації різних подій та інших відомостей про пасажирський мотоцикл Suzuki протягом усього терміну служби.

Що містить Він код Suzuki?

Букви та цифри Він коду Suzuki поділяються на Міжнародний ідентифікаційний код виробника, Описову частину транспортного засобу та Розпізнавальну частину транспортного засобу. Їхнє поєднання дає змогу дізнатися:

країну виробника і тип транспортного засобу (1-3 цифри).

специфікації транспортного засобу — об’єм двигуна, тип двигуна і тип коробки передач (від 4 до 9 цифр).

рік випуску моделі, збиральний завод та унікальний серійний номер (від 10 до 17 цифр).

Більшу частину цих даних можна отримати за допомогою Він декодера Suzuki.

Де шукати Він код Suzuki?

Виробники наносять Він код на незнімні деталі, щоб захистити оригінальний Він значок.

Зазвичай Він код Suzuki можна знайти:

вибитим безпосередньо на рамі мотоцикла , біля рульової колонки

, біля рульової колонки на лонжероні рами

(рідко) в нижній частині двигуна

В разі труднощів із пошуком Він коду дотримуйся інструкцій у посібнику користувача.

Які моделі Suzuki перевіряються Він декодером?

Він декодер забезпечує перевірку будь-якого транспортного засобу Suzuki, випущеного після прийняття поточного Він стандарту (у 1980-х роках).

Хоча модельний ряд Suzuki не зазнав істотних змін за останні десятиріччя, наш Він декодер підтримує всі види мотоциклів Suzuki:

Sport — Hayabusa, GSX, GSX-R;

Street — Katana, Boulevard, GSX-S, серія SV;

Adventure — V-Storm, DR, серія RMX;

Scooter — Burgman, Avenis, Adress;

MX – серія RM.

Перевірка історії мотоцикла: що можна дізнатися за Він кодом Suzuki?

Він код дає змогу ідентифікувати модель Suzuki, дізнавшись цінні та докладні відомості про її історію.

Безоплатний Він декодер Suzuki надасть базові дані, а звіт про історію містить дані з баз поліції, страхових компаній або виробників. Зі звіту про історію транспортного засобу Suzuki можна дізнатися про наступні факти:

викрадення;

скручування пробігу;

серйозні аварії.

Моделі Suzuki високо цінуються в усьому світі — за їхню вартість, якість і надійність. На жаль, іноді транспортні засоби цієї марки потрапляють до рук недобросовісних власників.

Якщо хочеш придбати вживаний мотоцикл Suzuki, скористайся нашим Він декодером (й отримай звіт про історію), щоб уникнути невдалої покупки.