Harley-Davidson, Inc. — американський виробник важких мотоциклів типу «крузер» із великим двигуном. Компанія була заснована 1903 року, пережила Велику депресію, 2 світові війни та безліч економічних криз.

Сьогодні мотоцикли Harley Davidson цінуються за високу якість збірки та привабливий дизайн. Виділяючись на тлі конкурентів, ця марка є однією з найбільш культових у світі.

Що таке Він код Harley Davidson?

Він код — це поєднання 17 символів для кожного мотоцикла. Він код Harley Davidson — це індивідуальний ідентифікатор для розпізнавання мотоцикла. Він код потрібен під час страхування, реєстрації чи перевірки історії мотоцикла.

Компанія Harley Davidson почала застосовувати нинішній 17-значний формат Він коду в 1981 р. У ранніх моделей в ролі Він коду виступав номер двигуна, що містив менше символів. Наприклад, у моделей 1930-1962 років були 8-значні Він коди, що містили лише рік випуску, маркування моделі та серійний номер. У пізніших моделей перша цифра серійного номера була непарною в непарний рік випуску та парною в парний рік.

Що містить Він код Harley Davidson?

Він код Harley складається з 3 основних частин, що дають змогу з першого погляду отримати деякі відомості:

Міжнародний ідентифікаційний код виробника (WMI) (символи 1-3) відображає країну виробника, марку й тип транспортного засобу;

відображає країну виробника, марку й тип транспортного засобу; Описова частина транспортного засобу (VDS) (символи 4-9) відображає тип двигуна й технічні характеристики мотоцикла;

відображає тип двигуна й технічні характеристики мотоцикла; Розпізнавальна частина транспортного засобу (VIS) (символи 10-17) містить рік випуску моделі, збиральний завод та унікальний серійний номер.

Тобто якщо WMI містить «1HD», то мотоцикл зроблений у США, а «MEG» — що у Бразилії. Із технічної точки зору, розшифрувати Він код можна і вручну, але Він декодер Harley Davidson зробить це за лічені секунди.

Де шукати Він код Harley Davidson?

Виробники ставлять Він коди на незнімні або рідко замінні деталі, щоб уникнути шахрайства та випадкового видалення. Здебільшого Він коди Harley штампуються з правого боку рами, біля рульової колонки. Іноді наліпку з Він кодом можна знайти на передній нижній трубі.

У реєстраційних і страхових документах також зазначається Він код мотоцикла. Пам’ятай, що цифри в документах і на виробі мають збігатися.

Які моделі Harley Davidson перевіряються нашим Він декодером?

Він декодер Harley Davidson працює лише з мотоциклами з 1981 року випуску, тобто Він код має містити 17 символів. На carVertical можна перевірити багато старих і всі сучасні мотоцикли Harley Davidson, включно з:

туристичними мотоциклами — Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;

крузерами — Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;

туристичними мотоциклами Grand American — Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;

спортивними мотоциклами — Nightster, Sportster;

триколісними мотоциклами — Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Купуючи вживаний або перевіряючи свій мотоцикл Harley Davidson, можна розшифрувати його Він код, щоб упевнитися в його відповідності марці, моделі та іншій важливій інформації.

Перевірка історії Harley Davidson: що можна дізнатися за Він кодом Harley Davidson?

Купуючи вживаний мотоцикл без знання його історії, покупці ризикують натрапити на шахраїв. Пошкоджені та викрадені мотоцикли продаються в різних країнах, і деколи ні покупці, ні навіть продавці можуть не знати, що переплачують за них. Хоча безоплатний Він декодер Harley Davidson може допомогти з перевіркою деяких базових даних, повний звіт про історію Harley Davidson може виявити:

скручування пробігу

факт списання

дані попередніх пошкоджень

викрадення

оригінальність комплектації

Наше завдання — захистити покупців уживаних транспортних засобів від шахрайства і надати їм перевагу в переговорах. Ми співпрацюємо з виробниками, дилерськими центрами, страховими компаніями, СТО, центрами техогляду, іншими установами та асоціаціями, щоб надавати актуальні та правдиві звіти про історію мотоциклів Harley-Davidson.