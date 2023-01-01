VIN-декодер: знайдіть і перевірте будь-який номер VIN

Як використовувати VIN-декодер для перевірки номера VIN?

Наш універсальний засіб перевірки номерів VIN надзвичайно простий у користуванні.

Введіть 17-значний номер VIN свого автомобіля в поле Введіть номер VIN. Натисніть Перевірити автомобіль.

У більшості випадків VIN-декодер безкоштовно надасть деякі базові відомості. Цієї інформації має бути достатньо, щоб:

перевірити справжність номера VIN;

підтвердити, що номер VIN відповідає транспортному засобу, який ви перевіряєте;

допомогти вам розшифрувати номер, розбивши його на частини.

Щоб отримати докладніші відомості про транспортний засіб, як-от дані про пробіг, пошкодження, старі фотографії та записи про викрадення, ви можете сформувати історичний звіт carVertical.

Що таке номер VIN (ідентифікаційний номер транспортного засобу)?

Номер VIN (англ. Vehicle Identification Number – ідентифікаційний номер транспортного засобу) – це унікальний код, який ідентифікує (майже) кожен транспортний засіб у світі. Виробники автомобілів почали використовувати його в середині XX століття, але за відсутності жорстких стандартів усі виробники створювали власні номери VIN – різної довжини, з різним значенням тощо.

Чинний стандарт було затверджено в 1981 році. Він вимагає, щоб номери VIN були довжиною 17 символів і не містили літер O (o), I (i) і Q (q), щоб уникнути плутанини зі схожими цифрами: 0, 1 і 9.

Номер VIN автомобіля складається з кількох сегментів. Кожен із них містить унікальну інформацію про рік і країну виробництва транспортного засобу, його характеристики, перелік опцій тощо. З’ясувати значення VIN іноді буває складно, але такі VIN-декодери, як наш, можуть суттєво в цьому допомогти.

Ще важливіше те, що за допомогою номера VIN ви можете отримувати доступ до записів у глобальних базах даних. Ці відомості будуть дуже корисні перед покупкою вживаного транспортного засобу, адже допоможуть вам уникнути таких неприємностей, як «скручений пробіг», приховані пошкодження тощо.

Як дізнатися номер VIN транспортного засобу?

Оскільки номер VIN необхідний для збереження й пошуку різноманітних даних, ви маєте знати, де його знайти. Код завжди зазначений у захищених місцях на транспортному засобі, щоб ніхто не зміг його випадково пошкодити або видалити. Нижче перелічено найпоширеніші місця розташування номера VIN:

Під капотом – ідентифікаційний номер транспортного засобу часто вказано перед блоком циліндрів двигуна.

– ідентифікаційний номер транспортного засобу часто вказано перед блоком циліндрів двигуна. Панель приладів із боку водія – вийдіть з автомобіля та пошукайте номер за лобовим склом.

– вийдіть з автомобіля та пошукайте номер за лобовим склом. Стійка дверей водія – відкрийте двері водія та пошукайте табличку з номером VIN на внутрішній поверхні стійки.

– відкрийте двері водія та пошукайте табличку з номером VIN на внутрішній поверхні стійки. Передній кінець рами – на старих моделях транспортних засобів номер часто вказаний на внутрішній арці переднього колеса.

– на старих моделях транспортних засобів номер часто вказаний на внутрішній арці переднього колеса. Перегородка моторного відсіку – у деяких старих моделях автомобілів номер VIN зазначено на перегородці моторного відсіку, яка розташована між салоном і моторним відсіком.

Це місця безпосередньо в автомобілі, але номер можна знайти й у правовстановлюючих документах на транспортний засіб (свідоцтві про реєстрація) та в страховому свідоцтві. Просто пам’ятайте, що всі номери VIN мають бути однакові.

Яку інформацію надають VIN-декодер та історичний звіт?

Засіб пошуку номера VIN від carVertical здійснює пошук у базах даних дилерів, сервісних станцій, компаній прокату, звітах про продаж автомобілів по всьому світу та надає вам усі види інформації, від пробігу до фотографій пошкоджень.

Безкоштовний VIN-декодер надає лише базові дані, але з повного звіту carVertical про історію транспортного засобу ви можете отримати таку інформацію:

«скручування пробігу»;

записи про викрадення від правоохоронних органів;

пошкодження (іноді – навіть фотографії після ДТП);

дати реєстрації та техоглядів;

дані про права власності на транспортний засіб (чи використовувався він як таксі, авто напрокат, поліцейський транспортний засіб тощо; чи зазнавав він пошкоджень, спричинених водою, тощо);

оригінальне обладнання;

проблеми й відкликання конкретної моделі;

країна походження, модельний рік.

Щоб дізнатися про те, яку інформацію про автомобіль ви можете отримати за результатами перевірки номера VIN, перегляньте наш зразок звіту про історію транспортного засобу.

Водночас безкоштовний VIN-декодер може повідомити вам такі дані про автомобіль:

виробник;

модель;

рік;

базова інформація про обладнання;

розбивка номера VIN на сегменти.

Не ризикуйте власною безпекою, купуючи вживаний автомобіль – введіть його номер VIN у наш VIN-декодер і одразу дізнайтеся про потенційні проблеми та ризики.

Безкоштовна перевірка номера VIN і звіт про історію автомобіля – чим вони відрізняються?

Якщо ви вже мали справу зі звітами про історію автомобілів і безкоштовними VIN-декодерами, то ви, ймовірно, знаєте, наскільки різні обсяги інформації вони надають. Причина цього проста: більшість інформації не є безкоштовною.

Безкоштовний засіб перевірки номера VIN надає здебільшого дані, доступні безкоштовно. Ми завжди можемо повідомити вам марку, модель і рік випуску автомобіля. У деяких випадках ми можемо отримати доступ до ще більшої кількості даних: наприклад, для деяких автомобілів ми можемо повідомити вам основні технічні характеристики. У принципі, усі ці дані ви можете знайти в Інтернеті, але засіб пошуку номера VIN робить це за лічені секунди, заощаджуючи вам багато часу.

Інформація, яку може знайти наш безкоштовний VIN-декодер, є різною для різних транспортних засобів.

Однак у повному звіті про історію транспортного засобу ми користуємось різноманітними платними базами даних по всьому світу. Завдяки тісним діловим відносинам компанії carVertical з аукціонами, страховими компаніями, виробниками й іншими установами ми можемо отримувати максимальну кількість цінної та надійної інформації.

І справа не лише в тому, що ці дані не є безкоштовними, – звичайна особа не завжди зможе навіть просто їх купити.

Як розшифрувати ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN)?

Номер VIN складається із 17 символів, які поділяються на кілька сегментів. Насправді ви можете розшифрувати номер VIN, не використовуючи декодер. Кожен символ має фіксоване значення.

Міжнародний ідентифікатор виробника (WMI)

Перший сегмент, відомий як код WMI, складається з трьох символів.

Перший символ означає країну походження й може варіюватися від цифри «1» (США) до літери «Z» (Італія).

Другий символ указує на назву торговельної марки. Наприклад, «A» означає «Audi», «B» – «BMW», «N» – «Nissan». Однак іноді «A» означає британських виробників, а «R» може означати «Audi». Ось чому в сегменті WMI потрібен ще один (третій) символ.

Він указує на підрозділ виробника або на тип кузова транспортного засобу: седан, кабріолет, позашляховик тощо.

Структура сегмента «Міжнародний ідентифікатор виробника» дещо відрізняється у випадках, коли автомобіль не випускається масово.

Описова частина ідентифікаційного номера транспортного засобу (VDS)

Другий сегмент – це «Описова частина ідентифікаційного номера транспортного засобу» (VDS), і він складається з п’яти символів. Вони містять інформацію про розмір і тип двигуна, гальмівну систему, серію, модель і тип кузова автомобіля. Кожен із символів представляє різні характеристики, і їхнє значення залежить від виробника.

Розпізнавальна частина ідентифікаційного номера транспортного засобу (VIS)

Останні 9 символів – це розпізнавальна частина ідентифікаційного номера транспортного засобу (VIS). Цей сегмент може містити різну інформацію залежно від місця виробництва автомобіля: Америка, Європа чи Азія.

Для транспортних засобів зі США перші 2 цифри позначають модельний рік та завод-виробника, а решта символів є серійним кодом.

Для транспортних засобів, виготовлених у ЄС, сегмент VIS має забезпечувати лише «чітку ідентифікацію конкретного транспортного засобу».

Ясна річ, багато автомобілів мають однакову конфігурацію та збираються на одному заводі, тому єдиною відмінністю в їхніх номерах VIN є саме серійний номер.

З’ясувати модельний рік без спеціальної таблиці складно. Наприклад, якщо «1» означає 2001, а «2» – 2002, водночас «A» означає 2010, а «B» – 2011.

Кожен збиральний завод також має власне кодування, тому найкраще спочатку знайти символ, а потім пошукати, що він означає.

Контрольна цифра

Це найкоротший сегмент, і він містить лише один символ – «контрольну цифру». Ця цифра є результатом математичної операції з використанням усіх інших символів VIN за спеціальною формулою.

Якщо принаймні один символ підроблено або вказано неправильно, результат обчислення не збігатиметься з контрольною цифрою. Контрольну цифру можна обчислити самостійно, не здійснюючи пошук за номером VIN.

Для автомобілів, вироблених у США та Китаї, контрольна цифра завжди є 9-м символом у номері VIN. Для автомобілів із ЄС точне положення цифри не вказується.

Чому важливий номер VIN?

Номер VIN виконує функцію, аналогічну до ідентифікаційного номера особи, – це основний ідентифікатор і джерело інформації. Номер VIN не просто важливий, а й необхідний, якщо ви хочете на законних підставах керувати своїм транспортним засобом. Крім того, за його допомогою можна дізнатися важливу інформацію.

Купити вживаний автомобіль без прихованих проблем і несправностей – це все одно, що виграти джекпот у лотереї. Але завдяки номеру VIN шанси на такий «джекпот» суттєво підвищуються.

Отримання прозорої історії автомобіля

Ідентифікаційний номер транспортного засобу – це все, що необхідно для перевірки історії автомобіля. Завдяки міжнародному 17-значному формату цей номер дає змогу дізнатися про сервісне обслуговування, проблеми із законом, пошкодження, пробіг, а також отримати іншу інформацію.

Це можливо, навіть якщо автомобіль бував у різних країнах. Перевірки історії стають звичною практикою для багатьох покупців уживаних автомобілів, адже відкривається доступ до дедалі більшої кількості даних.

Визначення законності документів на транспортний засіб

Під час покупки вживаного автомобіля завжди слід перевіряти, чи збігаються номери VIN у документах і на транспортному засобі. Підробка свідоцтва про реєстрацію та інших офіційних документів – це й досі поширена практика. Багато людей потрапляють у пастки аферистів лише тому, що не звіряють номери VIN.

Перевірка обладнання й технічних характеристик

Знайти автомобіль потрібного кольору та з потрібною комплектацією дуже важливо, але не менш важливо перевірити, чи ці характеристики є заводськими.

Деякі люди «модернізують» свої автомобілі, міняючи сидіння, бампери, змінюючи лакофарбове покриття або навіть встановлюючи інший двигун. Такі «модернізації» часто виконуються неякісно або навіть негативно впливають на транспортний засіб.

Завжди перевіряйте, чи колір, двигун, сидіння й інші основні характеристики в оригінальному обладнанні та технічних характеристиках відповідають фактичному стану автомобіля. Інакше ви можете дізнатися про ці неякісні «модернізації» в ремонтній майстерні (і це не найгірший варіант).

Різні способи ідентифікації транспортного засобу

Номер VIN – це лише один із декількох способів ідентифікації транспортного засобу.

Кілька способів ідентифікації необхідні з різних причин, зокрема для виявлення різних видів шахрайства. При цьому номер VIN, що відповідає стандарту ISO, – це найнадійніший спосіб ідентифікації автомобіля.

Старі номери VIN

Наш універсальний VIN-декодер не підтримує старих форматів номерів VIN, оскільки вони мають інше форматування. Для автомобілів, виготовлених у період із 1954 по 1981 рік, використовувались різноманітні формати VIN, тому, щоб розшифрувати їх, вам доведеться знайти спеціальний інструмент пошуку VIN.

Однак автомобілі моделей до 1981 року також можуть бути викрадені, пошкоджені або списані, як і будь-який транспортний засіб. З огляду на це старі номери VIN досі необхідні.

Номер рами або шасі (особливо в Японії)

Номери VIN не дуже поширені в Японії. Натомість у цій країні часто використовуються номери шасі або рами, формат яких абсолютно відрізняється від стандартного 17-значного коду.

Звичайні декодери не можуть розпізнати ці «номери шасі» й «номери рами» японських автомобілів, тому вам доведеться шукати декодер, призначений спеціально для них.

Номерні знаки

У більшості країн потрібно зареєструвати транспортний засіб, щоб використовувати його на дорогах загального користування. Це означає, що існують бази даних, які містять дані про кожен транспортний засіб на основі його номерного знаку. Часто перевірка номерних знаків безкоштовна, але це залежить виключно від країни.

За результатами такої перевірки ви отримуєте лише базову інформацію, наприклад марку та модель транспортного засобу, права власності та статус страхування. Крім того, вона не дуже корисна в ситуаціях, коли автомобіль перетинає кордон.