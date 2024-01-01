carVertical

Ціни

Отримати звіт
  • visa
  • mastercard
  • amex
  • discover
  • paypal

Завжди перевіряйте транспортний засіб перед придбанням

Захистіть себе від шахраїв

Уникни придбання автомобіля, мотоцикла чи іншого транспортного засобу в неналежному стані, перевіривши дані про пробіг, ДТП та інші факти на основі наших звітів.

Захистіть себе і свою сім’ю

Обирайте транспортний засіб, знаючи його історію, щоб бути в безпеці на дорозі. Приховування фактів минулих ДТП, несправні подушки безпеки або проблеми з підвіскою можуть призвести до наслідків, небезпечних для життя.

Можливість заощадити

Будь у вигідній переговорній позиції під час придбання транспортного засобу — дізнайся те, чого продавець не знає або тобі не каже!

Захистіть себе від шахраїв

Уникни придбання автомобіля, мотоцикла чи іншого транспортного засобу в неналежному стані, перевіривши дані про пробіг, ДТП та інші факти на основі наших звітів.

Що ми перевіряємо під час підготовки звіту

carVertical – найбільша онлайн-база даних записів про вживані транспортні засоби. Вона містить більше мільярда записів з усього світу.

  • Скручування пробігу

  • Пошкодження

  • Архівні фото

  • Відкликання виробником

  • Зміна власника

  • Дані про викрадення

  • Інша корисна інформація

12 000 $

VIN:1VWBN7A35CC••••••

Відповіді на часті запитання