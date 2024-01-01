Ціни
Завжди перевіряйте транспортний засіб перед придбанням
Захистіть себе від шахраїв
Уникни придбання автомобіля, мотоцикла чи іншого транспортного засобу в неналежному стані, перевіривши дані про пробіг, ДТП та інші факти на основі наших звітів.
Захистіть себе і свою сім’ю
Обирайте транспортний засіб, знаючи його історію, щоб бути в безпеці на дорозі. Приховування фактів минулих ДТП, несправні подушки безпеки або проблеми з підвіскою можуть призвести до наслідків, небезпечних для життя.
Можливість заощадити
Будь у вигідній переговорній позиції під час придбання транспортного засобу — дізнайся те, чого продавець не знає або тобі не каже!
Захистіть себе від шахраїв
Уникни придбання автомобіля, мотоцикла чи іншого транспортного засобу в неналежному стані, перевіривши дані про пробіг, ДТП та інші факти на основі наших звітів.
Що ми перевіряємо під час підготовки звіту
carVertical – найбільша онлайн-база даних записів про вживані транспортні засоби. Вона містить більше мільярда записів з усього світу.
Скручування пробігу
Пошкодження
Архівні фото
Відкликання виробником
Зміна власника
Дані про викрадення
Інша корисна інформація