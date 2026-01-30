Como utilizar o descodificador VIN O nosso descodificador VIN de motociclos é fácil de utilizar. Eis como funciona: Digita o número VIN do teu motociclo no campo “Insere o número VIN”.

Clica em “Descodificar VIN”. Um descodificador de VIN permite uma rápida verificação do VIN, assegurando que o número VIN é genuíno e corresponde aos detalhes do motociclo. Para mais informações, adquire um relatório completo.

O que é o número VIN de um motociclo? Para efeitos de identificação, todos os motociclos têm um VIN – “Vehicle Identification Number” (número de identificação do veículo) único. Os fabricantes começaram a utilizar o VIN na década de 1950, mas o sistema tinha falhas porque os formatos variavam consoante os fabricantes. Em 1981, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dos Estados Unidos padronizou o formato. A nova norma exigia que todos os reboques e veículos motorizados tivessem um número único de identificação de 17 caracteres, formado por várias partes com codificações específicas. Podes encontrar o número VIN na tua superbike, cruiser, moped, moto 4, dirt bike e até (ocasionalmente) numa scooter elétrica. Algumas motos de competição podem não ter número VIN, porque não podem ser registadas, mas se a moto estiver homologada para circular na estrada, deves conseguir encontrá-lo. Lembra-te de que a localização do código VIN depende do tipo de mota. O número VIN é colado ou gravado numa placa metálica e não pode ser removido, substituído ou adulterado.

Como encontrar o número VIN do motociclo? O número VIN é necessário para identificar o veículo em várias situações, pelo que os fabricantes costumam afixá-lo em peças que não podem ser substituídas. A localização do número VIN nos motociclos varia de acordo com o fabricante, mas deves encontrá-lo perto do cabeçote (pescoço da direção), numa calha do quadro ou, em raras ocasiões, na parte inferior do motor. Não te esqueças de verificar os documentos de registo e de seguro do motociclo, porque também costumam indicar o número VIN. Certifica-te de que os números nos documentos e no motociclo coincidem.

Que informações fornece o Descodificador VIN e o relatório histórico? O objetivo principal do VIN é a identificação do veículo. Assim, se vais comprar um motociclo usado, podes pesquisar o número para obter informações sobre o motociclo. O nosso descodificador VIN gratuito permite-te perceber se o número VIN é verdadeiro e revelar dados básicos sobre o motociclo (nomeadamente o fabricante, a marca, o modelo, o ano e a lista de equipamentos). Por outro lado, o relatório completo fornece informações mais valiosas sobre o passado do motociclo, que nem mesmo o seu proprietário pode saber. O relatório da carVertical pode revelar: Alterações na quilometragem;

Registos de roubo;

Danos (por vezes, com fotografias);

Datas de registos e inspeções;

Mudanças de propriedade;

Informações sobre o título do motociclo;

Problemas e retiradas do mercado por motivos de segurança. Os registos históricos ajudam a avaliar o estado do motociclo e a prever potenciais despesas e riscos de segurança. Ao comprar um motociclo usado, não te esqueças de fazer uma verificação completa do seu histórico.

Qual é a diferença entre uma verificação gratuita do número VIN e um relatório completo? O nosso descodificador VIN gratuito só fornece informações básicas de identificação do veículo, que estão disponíveis gratuitamente. Revela a marca, o modelo, o ano de fabrico e a lista de equipamentos da moto. Por outro lado, os registos de quilometragem, o histórico de danos, as fotografias e outras informações importantes fornecidas nos relatórios completos do histórico não estão disponíveis de forma gratuita. Colaboramos com empresas de leilões, companhias de seguros, fabricantes e outras instituições para aceder a bases de dados fidedignas em todo o mundo, garantindo que os nossos clientes obtêm informações detalhadas e completas.

Descodificar o número VIN do motociclo Os números VIN dos motociclos utilizam o mesmo formato que os VIN dos automóveis: uma combinação de 17 caracteres que podem ser separados em várias secções. Vejamos as diferentes secções do VIN: WMI – “World Manufacturer Identifier” (Identificador Mundial do Construtor) Os primeiros 3 caracteres do VIN representam o código WMI, que identifica de forma única o fabricante do motociclo: O primeiro carácter indica o país em que o motociclo foi produzido. Estes caracteres variam entre números e letras, e cada país tem um carácter único que o representa.

O segundo carácter indica o nome da marca. Por exemplo, “Y” significa “Yamaha”, “S” significa “Suzuki”, “K” ou “S” significa “Kawasaki”.

O terceiro é a divisão do fabricante ou o tipo de motociclo (moto-quatro, scooter, superbike, dirt bike, etc.). A secção WMI pode ter uma estrutura diferente se o motociclo não for produzido em série. VDS – “Vehicle Description Section” (Secção de Descrição do Veículo) Os 5 caracteres seguintes criam a secção de descrição do veículo, e revelam a maioria dos detalhes sobre o motociclo. A VDS revela a marca, o tamanho do motor, o tipo e o estilo de quadro. O significado e a posição dos caracteres nesta secção dependem do fabricante. Dígito de controlo O dígito de controlo de segurança é necessário para garantir que o VIN é legítimo. Este dígito resulta de uma operação matemática especial que coloca todos os outros caracteres do VIN numa fórmula. O número VIN é incorreto ou falso se o resultado não corresponder ao dígito de controlo. O nosso descodificador VIN realiza essa operação durante a verificação do código VIN. VIS – “Vehicle Identifier Section” (Secção de Identificação do Veículo) A secção de identificação do veículo é composta pelos últimos 8 caracteres e indica-nos o ano do modelo, a fábrica de montagem e o número de série único do motociclo. Ao comprar uma moto usada, podes sempre verificar o décimo carácter, que revela o ano do modelo: “1”, “2” e outros números seguintes representam os anos “2001”, “2002”, etc. A letra “A” representa “2010”, o “B” representa “2011”, e por aí adiante.