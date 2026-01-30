Descodificador e Verificador de VIN de Motociclos: consulta o VIN de qualquer mota, scooter ou quadriciclo
Relatório histórico de motociclos através do número VIN
Como utilizar o descodificador VIN
O nosso descodificador VIN de motociclos é fácil de utilizar. Eis como funciona:
- Digita o número VIN do teu motociclo no campo “Insere o número VIN”.
- Clica em “Descodificar VIN”.
Um descodificador de VIN permite uma rápida verificação do VIN, assegurando que o número VIN é genuíno e corresponde aos detalhes do motociclo. Para mais informações, adquire um relatório completo.
O que é o número VIN de um motociclo?
Para efeitos de identificação, todos os motociclos têm um VIN – “Vehicle Identification Number” (número de identificação do veículo) único. Os fabricantes começaram a utilizar o VIN na década de 1950, mas o sistema tinha falhas porque os formatos variavam consoante os fabricantes.
Em 1981, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dos Estados Unidos padronizou o formato. A nova norma exigia que todos os reboques e veículos motorizados tivessem um número único de identificação de 17 caracteres, formado por várias partes com codificações específicas.
Podes encontrar o número VIN na tua superbike, cruiser, moped, moto 4, dirt bike e até (ocasionalmente) numa scooter elétrica. Algumas motos de competição podem não ter número VIN, porque não podem ser registadas, mas se a moto estiver homologada para circular na estrada, deves conseguir encontrá-lo. Lembra-te de que a localização do código VIN depende do tipo de mota.
O número VIN é colado ou gravado numa placa metálica e não pode ser removido, substituído ou adulterado.
Como encontrar o número VIN do motociclo?
O número VIN é necessário para identificar o veículo em várias situações, pelo que os fabricantes costumam afixá-lo em peças que não podem ser substituídas. A localização do número VIN nos motociclos varia de acordo com o fabricante, mas deves encontrá-lo perto do cabeçote (pescoço da direção), numa calha do quadro ou, em raras ocasiões, na parte inferior do motor.
Não te esqueças de verificar os documentos de registo e de seguro do motociclo, porque também costumam indicar o número VIN. Certifica-te de que os números nos documentos e no motociclo coincidem.
Que informações fornece o Descodificador VIN e o relatório histórico?
O objetivo principal do VIN é a identificação do veículo. Assim, se vais comprar um motociclo usado, podes pesquisar o número para obter informações sobre o motociclo.
O nosso descodificador VIN gratuito permite-te perceber se o número VIN é verdadeiro e revelar dados básicos sobre o motociclo (nomeadamente o fabricante, a marca, o modelo, o ano e a lista de equipamentos).
Por outro lado, o relatório completo fornece informações mais valiosas sobre o passado do motociclo, que nem mesmo o seu proprietário pode saber. O relatório da carVertical pode revelar:
- Alterações na quilometragem;
- Registos de roubo;
- Danos (por vezes, com fotografias);
- Datas de registos e inspeções;
- Mudanças de propriedade;
- Informações sobre o título do motociclo;
- Problemas e retiradas do mercado por motivos de segurança.
Os registos históricos ajudam a avaliar o estado do motociclo e a prever potenciais despesas e riscos de segurança. Ao comprar um motociclo usado, não te esqueças de fazer uma verificação completa do seu histórico.
Qual é a diferença entre uma verificação gratuita do número VIN e um relatório completo?
O nosso descodificador VIN gratuito só fornece informações básicas de identificação do veículo, que estão disponíveis gratuitamente. Revela a marca, o modelo, o ano de fabrico e a lista de equipamentos da moto.
Por outro lado, os registos de quilometragem, o histórico de danos, as fotografias e outras informações importantes fornecidas nos relatórios completos do histórico não estão disponíveis de forma gratuita. Colaboramos com empresas de leilões, companhias de seguros, fabricantes e outras instituições para aceder a bases de dados fidedignas em todo o mundo, garantindo que os nossos clientes obtêm informações detalhadas e completas.
Descodificar o número VIN do motociclo
Os números VIN dos motociclos utilizam o mesmo formato que os VIN dos automóveis: uma combinação de 17 caracteres que podem ser separados em várias secções. Vejamos as diferentes secções do VIN:
WMI – “World Manufacturer Identifier” (Identificador Mundial do Construtor)
Os primeiros 3 caracteres do VIN representam o código WMI, que identifica de forma única o fabricante do motociclo:
- O primeiro carácter indica o país em que o motociclo foi produzido. Estes caracteres variam entre números e letras, e cada país tem um carácter único que o representa.
- O segundo carácter indica o nome da marca. Por exemplo, “Y” significa “Yamaha”, “S” significa “Suzuki”, “K” ou “S” significa “Kawasaki”.
- O terceiro é a divisão do fabricante ou o tipo de motociclo (moto-quatro, scooter, superbike, dirt bike, etc.).
A secção WMI pode ter uma estrutura diferente se o motociclo não for produzido em série.
VDS – “Vehicle Description Section” (Secção de Descrição do Veículo)
Os 5 caracteres seguintes criam a secção de descrição do veículo, e revelam a maioria dos detalhes sobre o motociclo. A VDS revela a marca, o tamanho do motor, o tipo e o estilo de quadro. O significado e a posição dos caracteres nesta secção dependem do fabricante.
Dígito de controlo
O dígito de controlo de segurança é necessário para garantir que o VIN é legítimo. Este dígito resulta de uma operação matemática especial que coloca todos os outros caracteres do VIN numa fórmula. O número VIN é incorreto ou falso se o resultado não corresponder ao dígito de controlo. O nosso descodificador VIN realiza essa operação durante a verificação do código VIN.
VIS – “Vehicle Identifier Section” (Secção de Identificação do Veículo)
A secção de identificação do veículo é composta pelos últimos 8 caracteres e indica-nos o ano do modelo, a fábrica de montagem e o número de série único do motociclo.
Ao comprar uma moto usada, podes sempre verificar o décimo carácter, que revela o ano do modelo: “1”, “2” e outros números seguintes representam os anos “2001”, “2002”, etc. A letra “A” representa “2010”, o “B” representa “2011”, e por aí adiante.
Porque é que é importante verificar o número VIN do motociclo?
Os motociclos sofrem acidentes, são roubados e são adulterados por burlões. Ninguém quer pagar a mais por algo que está danificado, certo? Mais importante ainda, queres ter a certeza de que a moto que vais comprar é segura, e uma verificação do VIN ajuda-te nisso.
Enquanto uma verificação gratuita do número VIN do motociclo ajuda a determinar se o VIN é genuíno (e confirma outros detalhes básicos), um relatório completo revela várias questões legais e físicas e permite-te prever potenciais despesas futuras.
Muitos compradores de motociclos usados são seduzidos pelos preços baixos dos motociclos marcados como sinistrados. Na verdade, os especialistas concordam que não há problema em comprar motociclos danificados se os danos forem conhecidos (e, caso tenham sido reparados, se for conhecida a qualidade da reparação). Substituir peças danificadas é fácil, mas danos no quadro são graves e muitas vezes não vale a pena repará-los.
