O que é um VIN?

"VIN" é uma abreviação para "número de identificação do veículo" – um conjunto único de 17 caracteres, que os fabricantes automóveis atribuem, individualmente, a todos os veículos (incluindo carros, motas, camionetas, etc.). Pode encontrar o VIN em várias partes do veículo ou nos documentos de registo.

