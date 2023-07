Quanto tempo demora para que os créditos de relatório sejam adicionados à minha conta, após pagar, por transferência bancária? (Disponível apenas para clientes empresariais)

Normalmente, os créditos de relatório aparecerão na sua conta alguns minutos após a receção do pagamento. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e os créditos são gerados automaticamente. No entanto, dependendo do seu banco, uma transferência bancária pode demorar 1-2 dias úteis a ser processada.

Se deseja receber os seus créditos carVertical de imediato, poderá efetuar o pagamento com cartão de crédito.