Indicadores do índice de transparência no mercado de veículos usados

Valor médio dos danos

Média global : 3 574 €

Quanto mais elevado for o valor médio dos danos, maiores são as probabilidades de um determinado país ter muitos veículos danificados irreparáveis, inseguros e com defeitos ocultos. Para obtermos resultados mais precisos, excluímos os danos menores, de valor inferior a 500 euros. Também analisámos o PIB per capita dos países escolhidos para considerar as diferenças no poder de compra.