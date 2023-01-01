Індекс прозорості ринку вживаних автомобілів
Виходячи з 6 основних критеріїв, наше поглиблене дослідження ранжує 23 країни від найбільш до найменш прозорих
Середнє значення скручування одометра (км)
Відсоток пошкоджених автомобілів
Середня вартість пошкоджень
Відсоток імпортованих вживаних автомобілів
Середній вік перевірених автомобілів
Відсоток одометрів зі скрученим пробігом
Середнє значення по світу: 15,21%
Скручування пробігу може збільшити ціну автомобіля на 25%. У деяких випадках підробка показників одометра означає не лише переплату за транспортний засіб, але й створює ризики для вашої безпеки – автомобілі з більшим пробігом можуть мати серйозні недоліки.
Середнє значення скручування одометра (км)
Середнє значення по світу: 46 933 km
Скручування пробігу коштує багато грошей у довгостроковій перспективі, оскільки вам доведеться інвестувати значні кошти в технічне обслуговування. Більший пробіг означає більше витрат і більший ризик потрапити в аварію.
Відсоток пошкоджених автомобілів
Середнє значення по світу: 52,36%
Чим більше пошкоджених автомобілів на дорозі, тим більше шансів, що ви сидітимете в одному з них. Пожежі, повені та серйозні аварії значно знижують цінність (і безпеку) транспортного засобу, тому правопорушники не хочуть, щоб ви знали про будь-які аварії перед покупкою.
Середня вартість пошкоджень
Середнє значення по світу: 3 574 €
Чим вище середня вартість пошкоджень, тим більше шансів, що у певній країні дуже багато невідновлюваних, небезпечних і пошкоджених автомобілів з прихованими дефектами. Щоб отримати більш точні результати, ми виключили незначні пошкодження на суму до 500 Євро. Ми також розглянули ВВП на душу населення в обраних країнах, щоб врахувати різницю в купівельній спроможності.
Відсоток імпортованих вживаних автомобілів
Середнє значення по світу: 63,81%
Транспортні засоби, які мігрують з однієї країни в іншу, набагато частіше мають фальсифіковану історію. За оцінками, від 30% до 50% вживаних автомобілів, що імпортуються через внутрішні кордони в ЄС, мають скручений пробіг. Високий відсоток імпортних автомобілів у країні також означає більшу кількість пошкоджених транспортних засобів із фальсифікованою історією.
Середній вік перевірених автомобілів
Середнє значення по світу: 9,5
Чим старше авто, тим менше інформації про нього. У минулому не було багато даних про транспортні засоби в цифровому форматі, що набагато ускладнює вивчення справжньої історії автомобіля.
Нашим звітам довіряють понад 1 000 000 людей більш ніж в 50 країнах світу
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Нашим звітам довіряють понад 1 000 000 людей більш ніж в 50 країнах світу
Про нас
Індекс прозорості ринку carVertical вимірює рівень потенційно прихованої або неправдивої інформації, наданої клієнту при купівлі вживаного автомобіля. Ми провели це дослідження в 23 країнах, де carVertical надає звіти з історії автомобілів принаймні один рік.
Це дослідження спирається на дані фактичних звітів про автомобілі, куплені нашими клієнтами протягом 12 місяців. Ми використовували лише дані зі звітів високої якості, які відповідають нашим внутрішнім стандартам якості (наприклад, звіт про якість повинен містити принаймні три записи показань одометра).
Ми вважаємо автомобіль імпортованим, коли він має історію в інших країнах, ніж країна, в якій був куплений звіт.
Під час підрахунку відносної вартості пошкоджень ми виключили незначні пошкодження вартістю до 500 Євро, такі як зламане бічне дзеркало або невеликі подряпини. Для порівняння ситуації в різних країнах ми поділили середню вартість пошкоджень на ВВП на душу населення.
Індекс прозорості ринку carVertical базується на 6-ти факторах, загальний максимальний бал — 1,2. Оскільки їх прогнозований вплив на прозорість ринку може відрізнятися, експерти carVertical присвоїли цим факторам різні значення.
Відсоток одометрів зі скрученим пробігом (%)
Середнє значення скручування одометра (км) (km)
Відсоток пошкоджених автомобілів (%)
Відносна вартість пошкоджень *Mи поділили середню вартість пошкоджень на показник ВВП на душу населення у відповідній країні.
Відсоток імпортованих вживаних автомобілів (%)
Середній вік перевірених автомобілів