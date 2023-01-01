Центр поддержки
Центр поддержки
О сервисе
Как работает сервис carVertical?
Что такое VIN?
Сколько времени понадобится для получения отчета carVertical?
Какая информация может появиться в отчете carVertical?
Чем отчет carVertical отличается от других подобных сервисов?
Могу ли я использовать отчет carVertical как юридическое доказательство в суде?
Откуда берутся данные?
У меня есть конкретный вопрос о ваших услугах. К кому мне обратиться?
Сколько времени отчет будет доступен в моей учетной записи?
Что произойдет, если купить более 1 отчета?
Сколько времени пройдет до истечения срока действия кредитов за отчеты?
В каком формате доступны ваши отчеты?
Содержит ли отчет carVertical данные обо всех ДТП и других важных событиях?
Вы владеете данными в отчетах carVertical или создаете их сами?
Отчеты carVertical формирует ваш персонал? Как информация попадает в мой отчет?
Можно ли удалить данные из отчета carVertical?
Отчет carVertical является окончательным доказательством хорошего состояния транспортного средства?
Почему пробег в отчете carVertical отличается от того, что я вижу на одометре транспортного средства?
В отчете carVertical есть запись о повреждении, оцененном в иностранной валюте. Почему?
В отчете carVertical есть запись о повреждениях, стоимость которых кажется намного большей (или меньшей) чем реальные повреждения. Почему так?