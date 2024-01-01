В течение многих лет покупка б/у автомобиля была игрой в прятки между продавцами и покупателями. Еще 5-10 лет назад ты мог лишь надеяться на искренность или полагаться на физический осмотр для выявления дефектов. Теперь это не так!

Благодаря автомобильным данным мы можем узнать историю любого транспортного средства на рынке. Таким образом, покупатели узнают о скрученном пробеге, прошлых повреждениях, проблемах с безопасностью и других фактах, которые могут превратить отличную сделку в дорогой кошмар.

Прозрачность рынка б/у автомобилей – главная цель carVertical. Мы можем с гордостью сказать, что отчеты об истории значительно осложнили и повысили затраты на продажу проблемных транспортных средств. Покупатели поняли, что потратить немного денег на проверку истории гораздо дешевле, чем получить кучу расходов на ремонт.

Но это лишь часть загадки прозрачности – продавцы также узнали, что с отчетом об истории продажа становится быстрее и проще. Результат выгоден для всех: качество б/у транспортных средств на рынке растет, продавцы считаются более надежными, а покупатели чувствуют себя в безопасности, выбирая следующее транспортное средство.

...И мы только начинаем! carVertical разрабатывает интересные инструменты, функции и другие решения. Благодаря инновациям мы выведем рынок б/у автомобилей на невиданный ранее уровень прозрачности. До встречи!