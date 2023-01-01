Harley-Davidson, Inc. — американский производитель тяжелых мотоциклов типа «крузер» с большим двигателем. Компания была основана в 1903 г., пережила Великую депрессию, 2 мировые войны и множество экономических кризисов.

Сегодня мотоциклы Harley Davidson ценятся за высокое качество сборки и привлекательный дизайн. Выделяясь на фоне конкурентов, эта марка является одной из самых культовых в мире.

Что такое Вин код Harley Davidson?

Вин код — это уникальное для каждого мотоцикла сочетание 17 символов. Вин код Harley Davidson — это индивидуальный идентификатор для распознания мотоцикла. Вин код нужен при страховании, регистрации или проверке истории мотоцикла.

Компания Harley Davidson начала применять нынешний 17-значный формат Вин кода в 1981 г. У ранних моделей в качестве Вин кода выступал номер двигателя, содержавший меньше символов. Например, у моделей 1930-1962 годов были 8-значные Вин коды, включавшие лишь год выпуска, маркировку модели и серийный номер. У более поздних моделей первая цифра серийного номера была нечетной в нечетный год выпуска и четной в четный год.

Что содержит Вин код Harley Davidson?

Вин код Harley состоит из 3 основных частей, позволяющих с первого взгляда получить некоторые сведения:

Всемирный идентификационный код производителя (WMI) (символы 1-3) отображает страну производителя, марку и тип транспортного средства;

отображает страну производителя, марку и тип транспортного средства; Описательная часть транспортного средства (VDS) (символы 4-9) отображает тип двигателя и технические характеристики мотоцикла;

отображает тип двигателя и технические характеристики мотоцикла; Отличительная часть транспортного средства (VIS) (символы 10-17) включает год модели, сборочный завод и уникальный серийный номер.

То есть если WMI содержит «1HD», то мотоцикл сделан в США, а «MEG» — что в Бразилии. С технической точки зрения, расшифровать Вин код можно и вручную, но Вин декодер Harley Davidson сделает это за считанные секунды.

Где искать Вин код Harley Davidson?

Производители ставят Вин коды на несъемные или редко заменяемые детали, во избежание мошенничества и случайного удаления. В большинстве случаев Вин коды Harley штампуются с правой стороны рамы, у рулевой колонки. Порой наклейку с Вин номером можно найти на передней нижней трубе.

В регистрационных и страховых документах также указан Вин номер мотоцикла. Помни, что цифры в документах и на изделии должны совпадать.

Какие модели Harley Davidson проверяются нашим Вин декодером?

Вин декодер Harley Davidson работает лишь с мотоциклами с 1981 года выпуска, т.е. Вин код должен содержать 17 символов. На carVertical можно проверить многие старые и все современные мотоциклы Harley Davidson, включая:

туристические мотоциклы — Pan America, Pan America 1250, Pan America Special;

крузеры — Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Heritage Classic, Iron, Low Rider, Softail, Sport Glide, Street Bob;

туристические мотоциклы Grand American — Road Glide, Street Glide, Electra Glide, Road King, Ultra Limited;

спортивные мотоциклы — Nightster, Sportster;

трехколесные мотоциклы — Tri Glide, Freewheeler, Tri Glide Ultra.

Покупая подержанный или проверяя свой мотоцикл Harley Davidson, можно расшифровать его Вин номер, чтобы убедиться в его соответствии марке, модели и другой важной информации.

Проверка истории Harley Davidson: что можно узнать по Вин коду Harley Davidson?

Приобретая подержанный мотоцикл без знания его истории, покупатели рискуют нарваться на мошенников. Поврежденные и угнанные мотоциклы продаются в разных странах, причем ни покупатели, ни даже продавцы могут не знать, что переплачивают за них. Хотя бесплатный Вин декодер Harley Davidson может помочь с проверкой некоторых базовых данных, полный отчет об истории Harley Davidson может выявить:

скручивание пробега

факт списания

данные предыдущих повреждений

угоны

оригинальность комплектации

Наша задача — защитить покупателей подержанных транспортных средств от мошенничества и дать им преимущество в переговорах. Мы сотрудничаем с производителями, дилерскими центрами, страховыми компаниями, СТО, центрами техосмотра, другими учреждениями и ассоциациями, чтобы обеспечить актуальные и достоверные отчеты об истории мотоциклов Harley-Davidson.