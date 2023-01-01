Как использовать Вин декодер?

Наш Вин декодер для мотоциклов прост в использовании. Вот как он работает:

введи Вин код мотоцикла в поле Enter VIN number (Ввести Вин номер).

(Ввести Вин номер). нажми Decode VIN number (Расшифровать Вин номер).

Дешифратор Вин кода обеспечит краткую проверку Вин кода, гарантируя его подлинность и соответствие данным мотоцикла. Подробные данные доступны в полном отчете об истории.

Что такое Вин код мотоцикла?

У всех мотоциклов есть уникальный Вин (идентификационный код транспортного средства) для идентификации. Производители транспорта начали использовать Вин в 1950-х годах, но у новой системы все еще были недостатки, ведь форматы разных производителей отличались.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) стандартизировала этот формат в 1981 г. По новому стандарту все транспортные средства и прицепы должны иметь уникальный 17-значный идентификационный код, состоящий из нескольких блоков с определенной кодировкой.

Вин код можно найти на супербайке, крузере, мопеде, квадроцикле, кроссовом мотоцикле, а иногда даже на электроскутере. У некоторых гоночных мотоциклов нет Вин номера, так как они не подлежат регистрации, но при допуске к дорогам общего пользования Вин номер есть в наличии. Имей в виду, что размещение Вин кода зависит от типа мотоцикла.

Вин код наносят на наклейку или гравируют на металле; его нельзя удалить, заменить или подделать.

Как найти Вин код мотоцикла?

Вин код нужен для разных случаев идентификации транспортного средства, поэтому производители обычно наносят его на несъемные детали. Размещение Вин кода на мотоцикле зависит от производителя, но его можно найти возле рулевой колонки, на лонжероне рамы или, в редких случаях, в нижней части двигателя.

Не забудь проверить регистрационные и страховые документы мотоцикла, ведь в них тоже указан Вин код. Убедись, что номера в документах и на мотоцикле совпадают.

Какую информацию дает расшифровка Вин кода в отчете об истории мотоцикла?

Основное назначение Вин кода — идентификация транспортных средств. Однако покупатели подержанных мотоциклов могут провести быстрый поиск по Вин коду, чтобы расшифровать его и получить отчет об истории.

Всегда можно попробовать наш бесплатный Вин декодер, чтобы убедиться в подлинности Вин кода и узнать основные данные о мотоцикле, включая производителя, марку, модель, год выпуска и комплектацию.

С другой стороны, полный отчет об истории мотоцикла содержит более ценные сведения о прошлом мотоцикла, которые может не знать даже его владелец. Полный поиск по Вин коду на сайте carVertical позволяет выявить:

скручивание пробега

записи об угоне

повреждения (иногда с фотографиями)

данные регистрации и осмотра

смены владельца

данные о праве собственности на мотоцикл

проблемы и отзывы конкретной модели

Исторические записи помогают оценить состояние мотоцикла и спрогнозировать возможные расходы и риски для безопасности. Не экономь на полной проверке истории при покупке подержанного мотоцикла.

В чем разница между бесплатной проверкой мотоцикла по Вин коду и полным отчетом об истории?

Наш бесплатный Вин декодер предоставляет лишь базовые данные по идентификации транспортного средства, доступные бесплатно. Быстрый поиск по Вин коду позволяет узнать марку, модель, год выпуска и комплектацию мотоцикла.

Однако данные о пробеге, история повреждений, фотографии и другие нужные сведения, указанные в полных отчетах по истории, не бесплатны. Мы сотрудничаем с аукционами, страховыми компаниями, производителями и другими структурами для получения доступа к надежным базам данных по всему миру, гарантируя получение подробных данных нашими клиентами.

Расшифровка Вин кода мотоцикла

Вин коды мотоциклов имеют тот же формат, что и Вин коды автомобилей: сочетание 17 символов, которые можно разделить на блоки для расшифровки. Рассмотрим различные блоки идентификационного кода транспортного средства:

Всемирный идентификационный код производителя (WMI)

Первые 3 символа Вин кода — это код WMI, который однозначно идентифицирует производителя мотоцикла:

1-й символ обозначает страну, в которой изготовлен мотоцикл. Символы в этой части включают цифры и буквы; у каждой страны есть свой уникальный символ.

2-й символ указывает на марку. Например, «Y» означает «Yamaha», «S» — «Suzuki», «K» или «S» — «Kawasaki».

3-й символ — это производитель или тип мотоцикла (квадроцикл, скутер, супербайк, кроссовый мотоцикл и т.д.).

Раздел WMI может иметь другую структуру, если мотоцикл не является изделием массового производства.

Описательная часть транспортного средства (VDS)

Следующие 5 символов формируют раздел описания транспортного средства с большинством данных о мотоцикле. В VDS указана марка, объем двигателя, тип и рама. Значение и расположение символов в разделе зависит от производителя.

Контрольная цифра

Контрольная цифра нужна для проверки подлинности Вин кода. Она является результатом специальной математической операции, которая подставляет все остальные символы Вин кода в формулу. Если результат не совпадает с контрольной цифрой, то Вин код неверный или фальшивый. Вин декодеры выполняют эту операцию при проверке Вин кода.

Отличительная часть транспортного средства (VIS)

Отличительная часть транспортного средства включает 8 последних символов, информируя о годе выпуска модели, сборочном заводе и уникальном серийном номере мотоцикла.

Покупая подержанный мотоцикл, стоит проверить 10-й символ, который означает год выпуска модели: «1», «2», и следующие цифры обозначают «2001», «2002» год и т.д. Буква «A» обозначает «2010», «B» — «2011» и т.д.

Почему проверка Вин кода мотоцикла важна?

Мотоциклы разбиваются, угоняются, мошенники скручивают пробег и т.д. Никто не хочет переплачивать за поврежденный товар. Более того, хочется быть уверенным в безопасности покупаемого мотоцикла — в этом поможет проверка Вин кода.

Хотя бесплатная проверка позволяет определить подлинность Вин кода мотоцикла (и подтвердить другие базовые данные), полный отчет об истории выявляет разные юридические и физические проблемы, позволяя оценить потенциальные расходы.

Многих покупателей подержанной техники привлекают низкие цены на списанные мотоциклы. Эксперты сходятся во мнении, что покупать поврежденный мотоцикл стоит, зная характер повреждений, а при ремонте мотоцикла — его качество. Заменить поврежденные детали и панели несложно, но повреждения рамы крайне серьезны и часто не подлежат восстановлению.