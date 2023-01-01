Повреждения
Никому не нужно транспортное средство со скрытыми повреждениями. Это может привести к переплате или проблемам с безопасностью на дорогах.
Получи отчет, чтобы избежать невыгодных сделок, быстрее продать или узнать о безопасности транспортного средства.
Убедись, что новое транспортное средство надежно
Узнай историю транспортного средства, чтобы не купить «поглотитель денег».
Тест-драйвы иногда длятся часами, поэтому отсекай лишнее перед поездкой.
Найди новый автомобиль, а мы позаботимся о фактах для снижения цены.
Узнай историю транспортного средства, чтобы не купить «поглотитель денег».
Ухоженный механический друг всегда будет готов к твоим приключениям
Ухоженный механический друг всегда будет готов к твоим приключениям
Будучи интересной, история транспортного средства может скрывать слабые места и проблемы безопасности, которые нужно решить.
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carVertical имеет доступ к одной из крупнейших сетей баз данных по учету транспортных средств. Она содержит безмерный объем данных со всего мира.
Никому не нужно транспортное средство со скрытыми повреждениями. Это может привести к переплате или проблемам с безопасностью на дорогах.
Махинации с пробегом встречаются чаще, чем вы думаете. Вы не только переплатите за транспортное средство, но и можете получить крупный счет за ремонт.
Знание того, как транспортное средство выглядело в прошлом, очень важно для понимания истории и выявления поврежденных или слабых мест.
Как правило, производители проводят отзыв для устранения опасных дефектов. Проверьте безопасность транспортного средства до выезда на дорогу.
Знание того, сколько владельцев было у транспортного средства, поможет понять, часто ли его продавали. Это может указывать на серьезные проблемы.
Мы проверяем миллионы записей международных и национальных правоохранительных органов, чтобы убедиться, что транспортное средство не было в угоне.
Не попадись на дорогой ремонт – проверь историю транспортного средства. Просто введи VIN-код и получи полный отчет.
Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира
Не занижай цену своего транспортного средства – заключи выгодную сделку
История транспортного средства звучит слишком хорошо? Подтверди ее отчетом от carVertical.
У покупателей б/у автомобилей есть веские причины для подозрений – надежные факты могут их успокоить.
Пробег: 127000 km
Цена: 22 500 €
Даже при сложном прошлом транспортного средства, благодаря проверке истории ты продашь его быстрее.
Наглядное доказательство состояния авто может помочь оправдать более высокую запрашиваемую цену.
Мы постоянно внедряем инновации, создаем инструменты и вводим функции, принося мир данных о транспортных средствах в твой дом.
При каждой проверке истории, мы собираем и обрабатываем данные из более 1000 глобальных источников – сложная процедура для простого и интуитивно понятного отчета.
Обработка такого объема данных дает carVertical исключительные возможности по исследованию тенденций авторынка. Мы делимся этой информацией в рамках нашей миссии прозрачности.
Мы хотим показать миру, что автомобильные данные – это гораздо больше, чем просто история транспортного средства, и намерены продемонстрировать это в будущем!
Наши возможности понравятся автосалонам, сайтам объявлений, страховым компаниям и прочим
Легче понять тебе и твоим клиентам. Наш отчет по истории транспортного средства имеет интуитивно понятное оформление и полезные советы.
Больше данных – больше прибыли. Мы постоянно расширяем пул источников данных – каждый новый источник означает больше возможностей экономии для наших клиентов.
Разработка бизнес-предложений. carVertical стремится развить успех на рынке бизнеса, совершенствуя наши бизнес-предложения.
Наша служба поддержки будет рада помочь по любому вопросу. Напиши сообщение, и мы обязательно ответим.
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