Декодер VIN Volkswagen

Что такое VIN-код Volkswagen

VIN-код Volkswagen – это уникальный 17-значный буквенно-цифровой код, который позволяет идентифицировать любое транспортное средство VW во всём мире.

Информация, полученная по VIN-коду, особенно полезна при поиске запчастей или покупке подержанного автомобиля или мотоцикла. После ввода VIN-кода Volkswagen наш декодер покажет вам информацию о характеристиках автомобиля и предоставит доступ к истории, например, сведения о владельцах, ДТП, поломках и др.

Что содержит VIN-код Volkswagen?

Буквы и цифры VIN-кода вашего Volkswagen можно разделить на три части: символы 1-3 – идентификатор мирового производителя; 4-9 – раздел описания транспортного средства; 10-17 – раздел идентификатора транспортного средства. Знание того, что означают эти цифры (в случае обратного – используйте наш Volkswagen VIN-декодер), скажет вам о:

стране и типе автомобиля VW; важных характеристиках, таких как трансмиссия, двигатель и тип кузова; заводе-изготовителе и серийном номере VW.

Где найти VIN-код Volkswagen?

Вы найдете VIN-код своего Volkswagen непосредственно на транспортном средстве. Для этого выполните следующие шаги:

подойдите к ветровому стеклу автомобиля со стороны водительской двери; найдите металлическую табличку на приборной панели, она должна содержать VIN VIN-код VW выглядит примерно так: WVWZZZ3BZ1E179218

Если VIN-код отсутствует за ветровым стеклом, посмотрите на раму водительской двери, рядом с местом, где дверь фиксируется на кузове при закрытии. Кроме того, вы можете найти VIN в документах на автомобиль – СРС, ПТС, полисе ОСАГО.

Проверка истории Volkswagen

Технические характеристики, закодированные в VIN, - это малая часть того, что вы можете узнать от VIN-кода вашего Volkswagen. Вы также можете найти отчет об истории использования автомобиля. Введите ваш VIN в наш декодер VIN-кодов VW и найдите всю информацию по этому коду. Отчет включит в себя информацию, полученную от правоохранительных органов, страховых компаний, производителей и других учреждений.

Если вы покупаете подержанный Volkswagen, это – лучший способ узнать: