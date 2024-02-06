1. Общие положения

1.1. Мы заботимся о вашей конфиденциальности и безопасности ваших персональных данных, поэтому в настоящей политике конфиденциальности (здесь и далее — «Политика конфиденциальности») мы рассказываем о порядке обработки ваших персональных данных и о ваших правах.

1.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется при пользовании веб-сайтом для проверки информации о ТС в режиме онлайн www.carvertical.com или его мобильным приложением для Android и iOS («Веб-сайт» и «Мобильное приложение» при совместном упоминании здесь и далее именуются «Платформой»), при посещении наших учетных записей в социальных сетях Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Tik Tok (здесь и далее — «Учетные записи в соцсетях»), а также при обращении к нам по электронной почте, телефону или другим каналам электронной связи.

1.3. В настоящей Политике конфиденциальности «персональные данные» (здесь и далее — «Персональные данные») означают любую информацию или набор информации, по которой мы можем прямо или опосредованно установить вашу личность, например ваше имя, фамилию, адрес электронной почты, номер телефона и т. д. В настоящей Политике конфиденциальности «вы» — это пользователь Платформы и ее сервисов, посетитель Учетных записей в соцсетях или лицо, которое общается с нами.

1.4. При обработке Персональных данных мы соблюдаем требования Генерального регламента о защите персональных данных 2016/679 (ЕС) (здесь и далее — «GDPR») и законодательства Литовской Республики, а также указания контролирующих органов.

1.5. Если вы пользуетесь Платформой, ее сервисами, посещаете наши Учетные записи в соцсетях, связываетесь с нами, подписываетесь на нашу новостную рассылку, мы полагаем, что вы прочитали Политику конфиденциальности и поняли ее содержание.

1.6. Платформа и Учетные записи в соцсетях могут содержать ссылки, в том числе на веб-сайты наших партнеров и веб-сайты других наших проектов. Действие настоящей Политики конфиденциальности не распространяется на такие веб-сайты.

1.7. В настоящую Политику конфиденциальности могут вноситься изменения, поэтому просим вас время от времени заходить на Платформу, чтобы прочесть последнюю версию опубликованной Политики конфиденциальности.

1.8. C Политикой использования файлов cookie можно ознакомиться отдельно здесь. Мы также разработали уведомления о конфиденциальности для собственников, владельцев и потенциальных владельцев ТС.

2. О нас

2.1. Контролером ваших Персональных данных является UAB cV Group, частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Литовской Республике, код юридического лица 303134915, адрес Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius, Lithuania (Литва). Данные собираются и вносятся в Реестр юридических лиц государственного предприятия "Registrų Centras" (здесь и далее — «carVertical» или «Мы»).

2.2. С нашим специалистом по защите данных можно связаться по электронной почте dpo@carvertical.com.

3. Как мы получаем ваши персональные данные?

3.1. Мы получаем ваши Персональные данные:

3.1.1. непосредственно от вас, когда вы предоставляете нам свои Персональные данные. Например, когда вы регистрируетесь на Платформе, пользуетесь Платформой и ее сервисами, совершаете платеж, общаетесь с нами по электронной почте или телефону и т. д.; 3.1.2. Когда мы собираем Персональные данные во время вашего пользования Платформой или Учетными записями в соцсетях. Например, мы можем регистрировать историю размещенных заказов или посещений Платформы, IP-адрес, предпочтения в отношении сервисов, URL-ссылки, которые были открыты, и т. д.; 3.1.3. Когда мы получаем Персональные данные от других лиц, например поставщика услуг, который указывает вас как контактное лицо, данные от платежных организаций о проведенных платежах и т. д.

3.2. Предоставляя Персональные данные о себе или других лицах (например, о ваших сотрудниках, агентах, указывая персональные данные друзей/коллег), вы несете ответственность за точность, полноту и актуальность таких Персональных данных, а также за информирование или получение согласия лица, чьи Персональные данные предоставляются нам. В некоторых случаях мы можем попросить вас подтвердить, что вы вправе предоставлять нам Персональные данные (например, путем заполнения регистрационных бланков).

4. Какие ваши персональные данные мы обрабатываем?

4.1. Мы обрабатываем ваши Персональные данные для следующих целей и на следующих условиях:

Цели обработки Персональных данных Обрабатываемые Персональные данные Срок хранения Персональных данных Правовые основания для обработки Персональных данных Создание и использование учетной записи, оформление заказов и получение услуг (отчеты CarVertical и т. д.). Для создания и использования вашей учетной записи, а также для оформления заказов и получения услуг требуются следующие данные: адрес электронной почты, данные учетных записей в Facebook, Apple ID, Google (если вы входите в систему через эти учетные записи), зашифрованные пароли учетных записей; Если вы предоставляете добровольно (с вашего согласия): имя, фамилия, номер телефона, лицо, которое вы представляете (если вы представляете компанию или другое лицо), отношение к лицу, которого вы представляете; Прочие данные: дата пользования учетной записью, дата оказания услуги (отчет carVertical), информация о заказанных и использованных услугах и любых изменениях в них, история покупок, кредитные данные. При покупке отчета мы автоматически создаем для вас учетную запись, в которой временно храним приобретенный вами отчет и другую информацию о покупке. Данные учетной записи хранятся на протяжении всего срока использования учетной записи и в течение 7 лет с момента последнего входа в учетную запись; Данные о покупке услуги хранятся на протяжении всего срока использования учетной записи и в течение 10 лет с момента последнего входа в учетную запись; Если данные обрабатываются на основании согласия — до окончания срока действия согласия или его отзыва. Обработка требуется для заключения и исполнения договора (статья 6(1)(b) GDPR); Законные интересы контролера в обеспечении качественной работы учетной записи, оказании услуг и надлежащей обработке заказов (статья 6(1)(f) GDPR). Согласие субъекта данных (статья 6(1)(a) GDPR). Управление платежами за услуги. Для подтверждения платежа требуются следующие данные: сумма платежа, дата, частичный номер платежной карты, адрес электронной почты плательщика, IP-адрес плательщика. Имя, фамилия, адрес плательщика, если эти данные предоставляются плательщиком. Данные хранятся в соответствии с законодательством, регулирующим финансовые операции и бухгалтерский учет, а если сроки не указаны, — в течение 10 лет с момента платежа. Обработка требуется для заключения и исполнения договора (статья 6(1)(b) GDPR); Обработка требуется для выполнения юридического обязательства, возложенного на контролера для обеспечения надлежащего финансового учета (статья 6(1)(c) GDPR). Предоставление отчетов carVertical. Отчет должен содержать следующие данные (в обобщенном виде): идентификационный номер ТС; номерной знак, ограничения с точки зрения технических характеристик, регистрации, импорта/экспорта, эксплуатации и права собственности, данные об угоне, информация о ТО, пробег, гарантии, сведения о повреждениях (ДТП, другие повреждения), включая фотографии. Эти данные хранятся в течение 30 дней с момента покупки отчета. Обработка требуется для заключения и исполнения договора (статья 6(1)(b) GDPR); Законные интересы контролера или третьей стороны в предоставлении и получении основанной на данных информации о состоянии ТС, содействии в предотвращении мошенничества при покупке подержанных ТС и защите интересов участников дорожного движения с точки зрения безопасной эксплуатации ТС на дорогах (статья 6(1)(f) GDPR). Более подробную информацию можно найти в Уведомлении о конфиденциальности при обработке данных о ТС. Физический осмотр ТС (покупка услуги, сбор и передача персональных данных партнеру для оказания услуги). Дополнительно собираются следующие контактные данные: имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона, адрес регистрации ТС (ТО), примечания; Данные, необходимые для подтверждения платежа: сумма платежа, дата, частичный номер платежной карты, адрес электронной почты плательщика, IP-адрес плательщика. Мы храним контактные данные в течение 30 дней с момента покупки услуги физического осмотра ТС (партнеры устанавливают собственные сроки обработки данных); Данные, необходимые для подтверждения платежа, хранятся в соответствии с законодательством, регулирующим финансовые операции и бухгалтерский учет, а если сроки не указаны, — в течение 10 лет с момента платежа. Обработка требуется для заключения и исполнения договора (статья 6(1)(b) GDPR); Согласие субъекта данных (статья 6(1)(a) GDPR). Контроль качества, информирование об услугах, напоминания о невыполненных заказах. Адрес электронной почты, идентификационный номер проверяемого ТС, тема и содержание общения (сообщение, ответ), данные, необходимые для решения проблем с качеством; Если вы предоставляете (с вашего согласия): имя, фамилия, номер телефона, страна, должность, лицо, которое вы представляете, и т. д.; При общении через Учетные записи в соцсетях: публично доступная информация об учетной записи. Данные хранятся на протяжении всего периода общения и в течение до 2 лет после его окончания (последнее сообщение); Если обработка основана на согласии — до окончания срока действия согласия или его отзыва. Законные интересы контролера в предоставлении информации и обеспечении качества услуг, напоминании клиенту о невыполненных заказах и содействии клиенту в их выполнении (статья 6(1)(f) GDPR); Согласие субъекта данных (статья 6(1)(a) GDPR). Администрирование Платформы, ее развитие, обеспечение безопасности, предотвращение мошенничества. IP-адрес, информация об устройстве, данные, собранные с помощью файлов cookie, аналитические данные (посещения, просмотры, поиск, переходы по ссылкам, дата и время этих переходов), URL-ссылки на Платформу, информация об изменении и удалении данных. Данные Платформы хранятся в соответствии с Политикой использования файлов cookie, а если они не включены в данные типа файлов cookie, — в течение 2 лет после их сбора; Если данные обрабатываются на основании согласия — до окончания срока действия согласия или его отзыва; Журналы регистрации хранятся от 14 дней до 2 лет. Согласие субъекта данных (статья 6(1)(a) GDPR); Законные интересы контролера в обеспечении бесперебойной работы, развития и безопасности Платформы (статья 6(1)(f) GDPR). Управление учетными записями в соцсетях (подробности см. в разделе 6 Политики конфиденциальности). Имя пользователя, комментарии к публикации и репосты, информация о нажатиях на кнопку «нравится» и «подписаться», информация о реакциях на записи, фото, детали сообщения и ответ на сообщение (время получения, содержание, вложения), информация об оценке и любая другая информация, которую вы предоставляете. Информация в учетных записях в соцсетях хранится в соответствии с условиями, установленными владельцами социальных сетей. Согласие субъекта данных (статья 6(1)(a) GDPR). Проведение адресных рекламных кампаний для предприятий и потребителей, рассылка новостей (подробнее см. в разделе 5 Политики конфиденциальности). Имя, фамилия, номер телефона, предпочтения в отношении новостей, данные о пользовании сервисами для повышения качества новостных материалов (местоположение, язык), данные, собранные с помощью рекламных файлов cookie; Прочие данные: информация о новостной аудитории, URL-ссылки на Платформу, информация о списке получателей новостей. Если у пользователя есть учетная запись, данные будут храниться на протяжении всего периода пользования учетной записью и в течение 7 лет с момента последнего доступа к ней или до тех пор, пока согласие не будет отозвано; Если у пользователя нет зарегистрированной учетной записи, данные будут храниться только до момента отзыва согласия. Согласие субъекта данных (статья 6(1)(a) GDPR); Законный интерес контролера данных в информировании его пользователей об аналогичных товарах и (или) услугах (статья 6(1)(f) GDPR); Законные интересы контролера в управлении списками получателей новостной рассылки, анализе укрупненных результатов рекламных акций, решении проблем, связанных с предоставлением новостных материалов (статья 6(1)(f) GDPR). Проведение исследований качества для улучшения качества услуг и показателей работы carVertical. Адрес электронной почты, номер телефона, данные, запрашиваемые в объявлении о проведении исследования/анкете, комментарии, оценки, предпочтения. Данные будут храниться на протяжении всего периода проведения исследования и в течение 2 лет после его окончания; Если обработка основана на согласии — до окончания срока действия согласия или его отзыва. Законный интерес контролера в анализе и использовании укрупненных результатов проверки качества как основы для организации своей деятельности (статья 6(1)(f) GDPR); Согласие субъекта данных (статья 6(1)(a) GDPR). Организация рекламных конкурсов, игр и кампаний (подробнее см. в подразделах 5.8–5.9. Политики конфиденциальности). Имя, фамилия, адрес электронной почты, номер телефона, данные, запрашиваемые в объявлении о проведении конкурса, рекламной акции, игры и (или) в бланке участника, социальные сети, информация об учетной записи и сообщениях, которыми делится владелец учетной записи, данные победителей, списки участников. В период проведения игры, акции, конкурса и в течение 2 лет после окончания игры, акции, конкурса; Если обработка основана на согласии — до окончания срока действия согласия или его отзыва. Согласие субъекта данных (статья 6(1)(a) GDPR). Публикация отзывов о деятельности carVertical и управление ими. Имя, фамилия, адрес электронной почты лица, отправившего отзыв, содержание отзыва, дата отправки отзыва и данные учетной записи в соцсети, включая фотографию, если отзыв отправлен через социальную сеть. Отзывы хранятся до тех пор, пока они не будут отменены. Согласие субъекта данных (статья 6(1)(a) GDPR). Информирование общественности о деятельности carVertical. Персональные данные, фотографии, видео, выдержки из учебных материалов в публикациях и другие презентационные материалы. Данные хранятся в течение 5 лет после сбора; Если обработка основана на согласии — до окончания срока действия согласия или его отзыва; Данные, опубликованные в открытом доступе (публикации и т. д.), обрабатываются до окончания их публикации в открытом доступе. Согласие субъекта данных (статья 6(1)(a) GDPR); Законные интересы контролера в обеспечении точной, бесперебойной и эффективной коммуникации (статья 6(1)(f) GDPR). Урегулирование споров и претензий. Адрес электронной почты, содержание жалобы/претензии/разбирательства, информация, связанная со спором/претензией; Другие данные, предоставленные лицом: имя, фамилия, номер телефона, адрес, должность, лицо, интересы которого вы представляете (если вы представляете компанию или другое лицо), отношение к лицу, которого вы представляете. На протяжении всего срока рассмотрения спора и в течение 10 лет после его окончания (или, в случае судебного спора, после вступления в силу окончательного решения суда); Запросы и корреспонденция субъектов данных хранятся в течение 2 (двух) лет после окончания обработки запроса. Обработка требуется для выполнения юридического обязательства, возложенного на контролера (статья 6(1)(c) GDPR); Законные интересы контролера или третьей стороны в предъявлении претензий или защите своих прав (статья 6(1)(f) GDPR). Анализ использования услуг. Адрес электронной почты, IP-адрес, история заказов, история платежей, использование скидок, количество и укрупненные данные о географическом распределении заказанных услуг, характеристики, используемые для выбора услуг, качество обслуживания, дата и страна регистрации пользователя, время, проведенное на Платформе, просмотренные разделы, местоположение, из которого был получен доступ. Если у пользователя есть учетная запись, данные хранятся на протяжении всего срока пользования учетной записью и в течение 7 лет с момента последнего входа в учетную запись; Если у пользователя нет зарегистрированной учетной записи, данные будут храниться только до момента отзыва согласия. Законные интересы контролера в улучшении и повышении эффективности его деятельности на основании аналитических данных (статья 6(1)(f) GDPR).

4.2. В некоторых случаях мы можем использовать предоставленные вами контактные данные для отправки вам сообщений или связи с вами по телефону по вопросам заказа или оказания наших услуг, например чтобы сообщить вам о подтверждении заказа на услуги, изменениях в оказании услуг, напоминаниях о неоформленных заказах, отправленных на ваш адрес электронной почты, если вы не оформили заказ, и т. д. Такие сообщения требуются для надлежащего оказания наших услуг и не считаются рекламными сообщениями.

4.3. Некоторые ваши Персональные данные мы обрабатываем только с вашего согласия. Мы соблюдаем следующие правила обработки данных на основании согласия:

4.3.1. вы не обязаны предоставлять Персональные данные, например если вам нужно заполнить форму, вы можете не заполнять необязательные поля, или если согласие дается путем проставления галочки в соответствующем поле, вы можете ее не ставить. Если вы добровольно предоставляете данные в необязательных полях, предоставляете нам больше данных, чем требуется для ответа на наши вопросы, общаетесь с нами в наших Учетных записях в соцсетях, мы полагаем, что предоставление таких данных одновременно является вашим согласием на их обработку; 4.3.2. Вы имеете право на возражение или отзыв вашего согласия на обработку ваших Персональных данных в любое время, если они обрабатываются на основании согласия. Если мы обрабатываем ваши Персональные данные на основании вашего согласия, мы будем хранить такие данные до тех пор, пока вы не отзовете свое согласие. Вы можете отозвать свое согласие, изменив настройки вашей учетной записи (если данные обрабатываются в вашей учетной записи), перейдя по соответствующим ссылкам (если они предусмотрены) или написав нам по адресу info@carvertical.com. Мы постараемся выполнить ваш запрос на отзыв согласия в кратчайшие сроки после его получения, но иногда на это может уйти достаточно много времени в связи с особенностями работы наших систем. Отзыв вашего согласия на обработку некоторых данных может привести к сокращению объема предоставляемых вам услуг; 4.3.3. даже если вы отзовете свое согласие, мы можем зафиксировать дату предоставления и отзыва согласия с целью продемонстрировать соблюдение нами правил защиты данных, если это необходимо.

4.4. Вы имеете право на изменение и обновление имеющейся у нас информации о вас. В некоторых случаях нам необходимо иметь точную актуальную информацию о вас, и мы можем попросить вас подтвердить ее правильность.

4.5. При оказании услуг мы можем иногда прибегать к автоматизированному принятию решений на основе обработки данных, например для выяснения ваших потребностей в отношении услуги и вашего соответствия требованиям к ее оказанию. Автоматизированное принятие решений — это обработка персональных данных с помощью, например, программного кода или алгоритма, решения для ИИ, не требующего вмешательства человека. Мы регулярно проверяем используемые нами методы автоматизированного принятия решений на предмет их объективности, эффективности и беспристрастности. Вы можете возразить против результатов автоматизированного принятия решений; в этом случае вашу ситуацию рассмотрит один из наших экспертов.

5. Новости и прямой маркетинг

5.1. Мы можем отправлять информацию о нашей деятельности и услугах, а также о деятельности и услугах компаний в составе нашей группы компаний (сообщения в рамках прямого маркетинга) на ваш адрес электронной почты и (или) номер телефона, звонить вам, если вы дали нам согласие на получение такой информации от нас или если вы или организация, которую вы представляете, являетесь нашим клиентом. Мы также можем попросить вас помочь нам оценить качество нашей работы и обслуживания.

5.2. Мы можем персонализировать сообщения в рамках прямого маркетинга, используя информацию о том, как вы пользуетесь нашими услугами, чтобы предоставлять вам индивидуальную новостную рассылку. Используемые нами решения в области персонализации призваны лишь повысить качество обслуживания, и если вы не дадите согласие на получение нашей рассылки, вы не утратите право на пользование нашими услугами и это не повлияет на качество вашего обслуживания.

5.3. Во время нашей новостной рассылки мы можем собирать информацию о лицах, которые ее получают, например, какое сообщение они открыли, по каким ссылкам перешли и т. д. Эта информация собирается для того, чтобы вы получали более актуальную и индивидуальную рассылку.

5.4. Ваши контактные данные могут быть переданы нашим партнерам/обработчикам данных, которые предоставляют нам новостную рассылку или услуги по оценке качества. Мы также можем передавать ваши контактные данные другим компаниям группы для отправки вам их предложений и новостей, если такая передача данных соответствует требованиям законодательства.

5.5. Если вы больше не хотите получать сообщения в рамках прямого маркетинга, вы можете отказаться от них. Для этого вам нужно выполнить действия, указанные в электронных сообщениях (например, нажав на ссылку «отписаться» в рассылке и т. д.), или отправить нам уведомление на адрес info@carvertical.com.

5.6. Если вы отзовете свое согласие, мы постараемся немедленно прекратить отправку вам новостной рассылки, но на это может уйти какое-то время. Поскольку наши информационные кампании планируются заранее, вы можете получить нашу новостную рассылку еще раз даже после отзыва согласия.

5.7. Отзыв согласия не означает, что мы автоматически обязаны уничтожить ваши Персональные данные или предоставить вам информацию об обработке нами ваших Персональных данных. Для этого вам нужно отправить отдельный запрос.

5.8. Участие в наших играх, акциях или конкурсах является добровольным. При этом для участия в игре, акции или конкурсе вам нужно будет предоставить указанную нами информацию, включая Персональные данные. Если по условиям игры вам нужно предоставить Персональные данные другого лица (друга, коллеги), вы должны надлежащим образом сообщить ему об этом и получить его согласие до предоставления данных. Мы будем проводить игры, акции или конкурсы и обрабатывать Персональные данные в соответствии с правилами, установленными для конкретной игры, акции или конкурса. Вы вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку и использование Персональных данных для этой цели. Если вы отзовете свое согласие, вы больше не будете участвовать в игре, акции или конкурсе.

5.9. Мы вправе связаться с участниками игры, акции или конкурса и объявить победителей на Платформе, в Учетных записях в соцсетях и через другие указанные нами каналы передачи информации. Мы можем использовать программное обеспечение, основанное на технологии автоматизированного принятия решений, для обработки регистрации в игре, акции или конкурсе и (или) для определения победителей. Это будет указано в правилах игры, акции или конкурса или это будет очевидно из предоставленных нами ссылок. В этом случае, если вы не хотите, чтобы в отношении вас принимались автоматизированные решения, вы не сможете принять участие в игре, акции или конкурсе.

6. Учетные записи в соцсетях

6.1. Мы размещаем информацию о нашей деятельности, предлагаемых услугах, изменениях в услугах и другие новости в наших Учетных записях в соцсетях. Мы также можем проводить опросы, игры, конкурсы, рекламные кампании, делиться рекламой и кодами скидок в Учетных записях в соцсетях.

6.2. Важно помнить, что на пользователей Учетных записей в соцсетях распространяется не только настоящая Политика конфиденциальности, но также политика конфиденциальности, правила и условия использования операторов социальных сетей, в которых находятся Учетные записи. Во время вашего взаимодействия с нами в Учетных записях в соцсетях и предоставления определенной информации (например, когда вы отправляете нам сообщения или комментируете наши публикации), мы можем видеть общедоступную информацию о вашем профиле (имя, изображение, электронная почта и т. д.) в зависимости от выбранных вами настроек конфиденциальности. Эта информация (например, оставленный вами комментарий) может быть видна и другим посетителям конкретной Учетной записи в соцсети в зависимости от выбранных вами настроек конфиденциальности.

7. Как мы используем ваши персональные данные и каких принципов придерживаемся?

7.1. Мы с уважением относимся к конфиденциальности ваших данных, поэтому мы собираем и обрабатываем только те Персональные данные, которые необходимы для достижения заявленных нами целей обработки Персональных данных.

7.2. При обработке ваших Персональных данных мы обязуемся:

7.2.1. соблюдать требования применимого и действующего законодательства, включая GDPR; 7.2.2. обрабатывать ваши Персональные данные законным, справедливым и прозрачным образом; 7.2.3. Мы собираем ваши Персональные данные для указанных, четко определенных и законных целей и обрабатываем их только для достижения этих целей, кроме случаев, разрешенных законом; 7.2.4. Мы принимаем все требуемые меры для того, чтобы Персональные данные, которые не являются точными или полными в отношении целей, для которых они обрабатываются, были своевременно исправлены, дополнены, их обработка была приостановлена или они были уничтожены; 7.2.5. Мы храним их в форме, позволяющей установить вашу личность, не дольше, чем это требуется для достижения целей, для которых обрабатываются Персональные данные; 7.2.6. Мы не предоставляем Персональные данные третьим лицам и раскрываем их исключительно в случаях, предусмотренных Политикой конфиденциальности или действующим законодательством; 7.2.7. Мы гарантируем безопасную обработку ваших Персональных данных благодаря использованию организационно-технических мер безопасности и предоставлению доступа к вашим Персональным данным только таким нашим сотрудникам, которым этот доступ необходим для выполнения их служебных обязанностей.

8. Кому и когда мы передаем ваши персональные данные?

8.1. Мы можем передавать ваши Персональные данные обработчикам или получателям, которые помогают нам в осуществлении нашей деятельности:

8.1.1. поставщики программного обеспечения для бухгалтерского учета и управления заказами; 8.1.2. поставщики услуг в области ИТ, облачного хостинга, управления платформами и телекоммуникаций. Основные поставщики услуг в области облачного хостинга: (i) Amazon Web Services, Inc. Данные обрабатываются в ЕЭЗ; (ii) MongoDB, Inc. Данные обрабатываются в ЕЭЗ; 8.1.3. поставщики услуг в области рекламы, маркетинга и новостных рассылок; 8.1.4. поставщики офисных приложений и услуг в области хранения, управления и обмена данными; 8.1.5. поставщики услуг в области управления платежами; 8.1.6. Для предотвращения мошенничества в платежной сфере мы привлекли нашего партнера — компанию Sift Science, Inc. С политикой конфиденциальности партнера можно ознакомиться здесь: https://sift.com/service-privacy.

8.2. Чтобы иметь возможность публиковать контент в Учетных записях в соцсетях, мы предоставляем данные следующим операторам платформ социальных сетей:

8.2.1. Meta Platforms Ireland Ltd (Ирландия) и Meta Platforms, Inc. (США), (данные передаются в соответствии с решением о достаточности мер, принятым Европейской комиссией); 8.2.2. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ирландия) и LinkedIn Corporation (США) (данные передаются в соответствии со Стандартными договорными условиями ЕС, одобренными Европейской комиссией); 8.2.3. TikTok Technology Ltd (Ирландия) (данные хранятся в ЕЭЗ; при необходимости данные могут передаваться в соответствии с решением о достаточности мер, принятым Европейской комиссией, или в соответствии со стандартными договорными условиями ЕС, одобренными Европейской комиссией); 8.2.4. YouTube Inc. (США) (данные передаются в соответствии со Стандартными договорными условиями ЕС, одобренными Европейской комиссией).

Учитывая, что carVertical управляет не перечисленными выше, социальными сетями, а только своими учетными записями в этих сетях, рекомендуем ознакомиться с информацией о хранении персональных данных в документах о конфиденциальности этих социальных сетей.

8.3. Мы можем предоставлять данные правоохранительным органам и органам предварительного следствия, судам и другим органам по разрешению споров, другим лицам, выполняющим предусмотренные законом функции, в порядке, предусмотренном законодательством Литовской Республики. Мы предоставляем этим органам информацию, которая требуется по закону или определяется самими органами.

8.4. Мы также можем передавать данные:

8.4.1. компаниям, входящим в группу компаний, а при наличии законных оснований — другим контролерам данных или совместным контролерам данных, например carVertival OÜ (Эстония); 8.4.2.при необходимости — компаниям, которые могут купить или приобрести наше предприятие или участвовать с нами в совместной деятельности или других формах сотрудничества, а также учрежденным нами компаниям.

8.5. Обычно мы обрабатываем Персональные данные на территории ЕС/ЕЭЗ, но в некоторых случаях ваши Персональные данные могут быть переданы за пределы ЕС/ЕЭЗ. Передача ваших Персональных данных за пределы ЕС/ЕЭЗ осуществляется на основании:

8.5.1. соглашения об обработке или поставке данных, в котором приводится описание такой передачи и содержатся Стандартные договорные условия международной передачи (для получения экземпляра соглашения обратитесь к нашему специалисту по защите данных); или 8.5.2. решения о достаточности мер, принятого Европейской комиссией. Это значит, что Европейская комиссия признала, что страна, в которой третья сторона учреждена и (или) ведет свою деятельность, обеспечивает достаточный уровень защиты персональных данных; или 8.5.3. специального разрешения органа по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных на осуществление такой передачи; или 8.5.4. вашего согласия на передачу ваших Персональных данных за пределы ЕС/ЕЭЗ.

9. Каковы ваши права?

9.1. Вы как субъект данных имеете следующие права в отношении ваших Персональных данных:

9.1.1. иметь доступ к своим Персональным данным, т. е. получать уведомление о том, обрабатываем ли мы ваши Персональные данные, и если да, запрашивать доступ к обрабатываемым данным и относящейся к ним информации; 9.1.2. попросить нас исправить неточную или неверную информацию, которую мы используем, или дополнить информацию, если она неполная; 9.1.3. попросить нас удалить имеющуюся у нас информацию о вас, если на то есть основания; 9.1.4. попросить нас ограничить обработку имеющейся у нас информации о вас, если вы оспариваете точность данных или возражаете против их обработки, возражаете против удаления ваших данных, которые обрабатываются незаконным образом, либо если эти данные нужны вам для предъявления, применения или оспаривания законных претензий; 9.1.5. возражать против использования ваших данных, если мы обрабатываем ваши данные в наших законных интересах и (или) в законных интересах третьих лиц; 9.1.6. попросить нас передать/получить данные, которые вы предоставили нам в соответствии с договором или согласием и которые мы обрабатываем автоматизированным способом в общепринятом электронном формате; 9.1.7. возражать против применения к вам технологий полностью автоматизированного принятия решений, включая профилирование, если такое решение может иметь для вас правовые последствия или оказать на вас подобное существенное влияние; 9.1.8. отозвать предоставленное вами согласие на использование вашей информации, если мы используем данные на основании вашего согласия; 9.1.9. подать жалобу в соответствующий орган по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных.

9.2. Если вы хотите реализовать любое из прав, изложенных выше, вы можете написать нам по адресу info@carvertical.com или обратиться к специалисту по защите данных по адресу dpo@carvertical.com. Чтобы лучше понять ваш запрос, мы можем попросить вас заполнить соответствующий бланк, заверить запрос усиленной или квалифицированной электронной подписью, отправить запрос по почте или обратиться к нам лично.

9.3. Из соображений безопасности в некоторых случаях мы сможем обработать ваш запрос только после проверки вашей личности. В этой связи мы можем попросить вас подтвердить вашу личность, например, предоставив удостоверение личности или другую информацию.

9.4. Вы как субъект данных можете реализовать некоторые из ваших прав, изменив настройки вашей учетной записи на Платформе или самостоятельно удалив вашу учетную запись. Изменив настройки или удалив учетную запись, вы можете целиком или частично утратить информацию, содержащуюся в вашей учетной записи.

9.5. Мы можем отказать вам в реализации прав, кроме права на возражение против обработки ваших Персональных данных, если они обрабатываются на основании согласия, включая согласие на прямой маркетинг, если GDPR запрещает нам выполнить ваш запрос.

9.6. Обычно мы не взимаем плату за реализацию ваших прав. При этом закон позволяет нам взимать разумную плату или отказать в выполнении вашего запроса, если он является явно необоснованным или избыточным.

9.7. После получения вашего запроса или указания относительно обработки ваших Персональных данных мы направим вам ответ не позднее чем через 1 месяц с момента получения запроса и выполним действия, указанные в запросе, или сообщим причину отказа. При необходимости этот срок может быть продлен еще на 2 месяца в зависимости от сложности и количества запросов. В этом случае мы сообщим вам о продлении срока в течение 1 месяца с момента получения запроса.

9.8. Если Персональные данные будут удалены по вашему запросу, мы можем сохранить копии информации, если это требуется для защиты наших законных интересов и законных интересов других лиц, для выполнения обязательств государственных органов, для урегулирования споров, для выявления нарушений или для выполнения соглашений.

10. Как мы защищаем ваши персональные данные?

10.1. Ваши Персональные данные обрабатываются с должной ответственностью, безопасным способом и защищены от утраты, несанкционированного использования и изменения. Мы принимаем физические и технические меры (такие как контроль доступа, ограничения обмена данными, шифрование, обновление систем, использование паролей, защита от вирусов и вредоносных программ, документация по защите данных и т. д.) для защиты собираемой нами информации от случайного или незаконного уничтожения, повреждения, изменения, утраты, раскрытия, а также от любой другой несанкционированной обработки. Наши сотрудники имеют письменное обязательство не раскрывать и не распространять ваши Персональные данные не уполномоченным на то третьим лицам.

10.2. Меры защиты Персональных данных определяются с учетом рисков, связанных с обработкой Персональных данных. Подробнее о защите данных можно прочесть здесь.

11. Как мы используем файлы cookie и другие технологии отслеживания?

11.1. Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который хранится в вашем браузере или устройстве (ПК, планшет, мобильный телефон). Более подробную информацию об используемых нами файлах cookie и условиях их использования см. в нашей Политике использования файлов cookie.

12. Свяжитесь с нами

12.1. Если у вас есть вопросы, комментарии или жалобы по поводу того, как мы собираем, используем и храним вашу информацию, или если вы хотите реализовать ваши права субъекта данных, вы можете связаться с нами по адресу info@carvertical.com или с нашим специалистом по защите данных по адресу dpo@carvertical.com, Aukštaičių g. 7, LT-11341 Vilnius.

12.2. Если вы считаете, что обработка ваших Персональных данных осуществляется в нарушение положений GDPR, вы вправе подать жалобу в надзорный орган государства-члена ЕС, в котором вы постоянно проживаете, работаете или где произошло предполагаемое нарушение.

Надзорным органом в Литве является Государственная инспекция по защите данных, адрес L. Sapiegos Str. 17, 10312 Vilnius, Lithuania (Литва), адрес электронной почты: ada@ada.lt, веб-сайт: https://vdai.lrv.lt/.

13. Заключительные положения

13.1. Мы вправе обновлять настоящую Политику конфиденциальности и вносить в нее изменения в любое время. Такая обновленная или измененная Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее публикации на Платформе. В случае существенных изменений в Политике конфиденциальности мы направим вам дополнительное уведомление по электронной почте, если вы предоставили нам такой адрес.

Дата последнего обновления: 06.02.2024