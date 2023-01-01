Присоединяйтесь к партнерской программе carVertical

carVertical
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Уже более 200 лидеров мнений помогают нам изменить рынок подержанных автомобилей к лучшему

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27 рынков

carVertical сотрудничает с блогерами в более чем 25 странах по всему миру, и мы продолжаем расти. Наши партнеры создали более 3500 видеороликов и помогли сгенерировать более 2 млн отчетов об истории автомобилей. Данные для наших отчетов поступают из более чем 1000 источников, что делает наш продукт самым надежным на рынке.

Работа с нами

Сотрудничество с блогерами и лидерами мнений — одна из важнейших причин нашего успеха. Вот почему мы ценим каждого из вас. Но не стоит верить нам на слово, лучше послушайте что говорят наши партнеры.

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UBR Team
"Мы получаем множество писем от людей, сэкономивших благодаря нам время и деньги, выбирая автомобиль. Продавцы далеко не всегда честно рассказывают о трижды скрученном пробеге и пяти авариях, в которых побывала их машина."
- UBR Team
Razvan Balanescu
"Работать с carVertical очень просто."
- Razvan Balanescu
Andy Popescu
"carVertical помогает не стать жертвой недобросовестных продавцов машин."
- Andy Popescu

Наши крупнейшие партнеры:

Miłośnicy czterech kółek -zrób to sam
1.43Mподписчиков

Miłośnicy czterech kółek -zrób to sam

Польша

Alex Montrey
986kподписчиков

Alex Montrey

Румыния

Andy Popescu
664kподписчиков

Andy Popescu

Румыния

Akram Junior
885kподписчиков

Akram Junior

Франция

Matthew Watson from Carwow
750kподписчиков

Matthew Watson from Carwow

Великобритания

Истории успеха

Razvan Balanescu

Razvan Balanescu

370K подписчиков

С 2019 года, один из наших основных партнеров, блогер Разван Баланеску (Razvan Balanescu), заработал тысячи евро, обучая своим подписчикам тонкостям покупки подержанных автомобилей. Его блог 99vehicles с аудиторией в 324 000 человек оказывет огромное влияние на рынок.

Andy Popescu

Andy Popescu

664K подписчиков

Энди Попеску (Andy Popescu), один из наших основных партнеров, заработал тысячи евро, сотрудничая с нами и помогая своей аудитории принимать более обдуманные решения при покупке автомобиля. Энди — автоблогер с более чем 620 000 подписчиков на YouTube.

Мнения пользователей о наших услугах

Вот мысли известных создателей автомобильного контента на YouTube.

Car dealer scammer caught 2 (HIDDEN CAMERA)

I review Jeremy Clarkson's car... and LAUNCH it to 60mph!

ТИПИЧНЫЙ ПЕРЕКУП

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