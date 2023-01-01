Декодер VIN Mercedes-Benz
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Что такое VIN-код Mercedes-Benz
VIN-код Mercedes-Benz VIN – это 17-значный буквенно-цифровой код, уникально идентифицирующий каждое транспортное средство Mercedes в мире. Он может многое рассказать об истории и технических характеристиках любого автомобиля или мотоцикла.
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Что содержит VIN-код Mercedes-Benz?
VIN-коды Mercedes-Benz состоят из трёх отдельных частей: мирового идентификатора производителя (WMI), раздела описания транспортного средства (VDS) и раздела идентификации транспортного средства (VIS). 17 символов вашего VIN предоставляют обширную информацию об автомобиле:
- Символы 1-3. Страна производства, производитель, тип транспортного средства
- Символы 4-9. Технические характеристики, такие как трансмиссия, двигатель и тип кузова
- Символы 10-17. Завод-производитель и уникальный серийный номер
Вы также можете использовать VIN-код вашего Mercedes для получения полного отчета об истории автомобиля.
Где найти VIN-код Mercedes-Benz?
Вы найдете VIN-код Mercedes-Benz на автомобиле или в регистрационных документах, таких как свидетельство о регистрации транспортного средства (СРС), паспорт транспортного средства (ПТС), а также в страховом полисе. Но самый простой способ найти код заключается в следующих шагах:
- выйдите из машины и встаньте около водительской двери;
- посмотрите на металлическую пластину на приборной панели под ветровым стеклом;
- VIN-код Mercedes выглядит примерно так: WDB2201751A432136
У многих автомобилей Mercedes-Benz VIN-номер также указан на раме водительской двери.
Проверка истории Mercedes-Benz
Введите VIN-код вашего автомобиля в наш декодер VIN-кодов Mercedes-Benz для получения полного отчета об истории автомобиля. Страховые компания и правительственные учреждения также используют VIN-код для хранения важной информации. Отчет очень полезен при покупке подержанного автомобиля и может включать в себя:
- фотографии во время эксплуатации автомобиля;
- отчеты об угонах;
- историю ремонтов;
- историю ДТП;
- случаи манипуляций с пробегом;
- историю владений;
- историю отзывных кампаний.
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Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира
Хотите узнать о б/у автомобиле или мотоцикле? Просто введите VIN-код и получите подробный отчет.
Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира