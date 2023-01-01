Что такое VIN-код Mercedes-Benz

VIN-код Mercedes-Benz VIN – это 17-значный буквенно-цифровой код, уникально идентифицирующий каждое транспортное средство Mercedes в мире. Он может многое рассказать об истории и технических характеристиках любого автомобиля или мотоцикла.

Хотите узнать, какую именно запасную часть купить? Или вас интересует, попадал ли автомобиль в серьёзное ДТП? Значит, VIN-код Mercedes – ваш лучший друг! Просто вставьте его в наш декодер VIN-кодов и узнайте всё.

Что содержит VIN-код Mercedes-Benz?

VIN-коды Mercedes-Benz состоят из трёх отдельных частей: мирового идентификатора производителя (WMI), раздела описания транспортного средства (VDS) и раздела идентификации транспортного средства (VIS). 17 символов вашего VIN предоставляют обширную информацию об автомобиле:

Символы 1-3. Страна производства, производитель, тип транспортного средства Символы 4-9. Технические характеристики, такие как трансмиссия, двигатель и тип кузова Символы 10-17. Завод-производитель и уникальный серийный номер

Вы также можете использовать VIN-код вашего Mercedes для получения полного отчета об истории автомобиля.

Где найти VIN-код Mercedes-Benz?

Вы найдете VIN-код Mercedes-Benz на автомобиле или в регистрационных документах, таких как свидетельство о регистрации транспортного средства (СРС), паспорт транспортного средства (ПТС), а также в страховом полисе. Но самый простой способ найти код заключается в следующих шагах:

выйдите из машины и встаньте около водительской двери; посмотрите на металлическую пластину на приборной панели под ветровым стеклом; VIN-код Mercedes выглядит примерно так: WDB2201751A432136

У многих автомобилей Mercedes-Benz VIN-номер также указан на раме водительской двери.

Проверка истории Mercedes-Benz

Введите VIN-код вашего автомобиля в наш декодер VIN-кодов Mercedes-Benz для получения полного отчета об истории автомобиля. Страховые компания и правительственные учреждения также используют VIN-код для хранения важной информации. Отчет очень полезен при покупке подержанного автомобиля и может включать в себя:

фотографии во время эксплуатации автомобиля;

отчеты об угонах;

историю ремонтов;

историю ДТП;

случаи манипуляций с пробегом;

историю владений;

историю отзывных кампаний.

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