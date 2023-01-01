Вин декодер Suzuki
Используй цифровой Вин декодер Suzuki для получения бесплатных базовых сведений о мотоцикле или создания полного отчета об истории мотоцикла — с указанием пробега, повреждений и других записей.
Компания Suzuki уже более ста лет успешно производит мотоциклы, автомобили, вездеходы и подвесные лодочные моторы.
«Не сломалось, не чини» — этого принципа придерживается Suzuki Motor Corporation и ее филиалы. Даже не будучи самой инновационной компанией, Suzuki имеет безусловный авторитет в таких категориях, как надежность и эффективные гоночные программы.
Что такое Вин декодер Suzuki?
Вин код является идентификатором каждого транспортного средства Suzuki. Этот уникальный код из 17 цифр также помогает покупателям подержанных автомобилей и мотоциклов защититься от мошенников.
Идентификационный номер транспортного средства — это справочный код для фиксации различных событий и других сведений о пассажирском мотоцикле Suzuki в течение всего срока эксплуатации.
Что содержит Вин код Suzuki?
Буквы и цифры Вин кода Suzuki делятся на Всемирный идентификационный код производителя, Описательную часть транспортного средства и Отличительную часть транспортного средства. Их сочетание позволит узнать:
- страну производителя и тип транспортного средства (1-3 цифры).
- спецификации транспортного средства — объем двигателя, тип двигателя и тип коробки передач (от 4 до 9 цифр).
- год выпуска модели, сборочный завод и уникальный серийный номер (от 10 до 17 цифр).
Большую часть этих данных можно получить с помощью Вин декодера Suzuki.
Где искать Вин код Suzuki?
Производители наносят Вин код на несъемные детали, чтобы защитить оригинальный Вин значок.
Как правило, Вин код Suzuki можно найти:
- выбитым непосредственно на раме мотоцикла, у рулевой колонки
- на лонжероне рамы
- (редко) в нижней части двигателя
При трудностях с поиском Вин кода следуй инструкциям в руководстве пользователя.
Какие модели Suzuki проверяются Вин декодером?
Вин декодер позволяет проверить любое транспортное средство Suzuki, выпущенное после принятия текущего Вин стандарта (в 1980-х годах).
Хотя модельный ряд Suzuki не претерпел существенных изменений за последние десятилетия, наш Вин декодер поддерживает все виды мотоциклов Suzuki:
- Sport — Hayabusa, GSX, GSX-R;
- Street — Katana, Boulevard, GSX-S, серия SV;
- Adventure — V-Storm, DR, серия RMX;
- Scooter — Burgman, Avenis, Adress;
- MX – серия RM.
Проверка истории мотоцикла: что можно узнать по Вин коду Suzuki?
Вин код позволяет идентифицировать модель Suzuki, узнав ценные подробные сведения об истории.
Бесплатный Вин декодер Suzuki предоставит базовые данные, а отчет об истории содержит данные из баз полиции, страховых компаний или производителей. Отчет об истории Suzuki может содержать такие факты о транспортном средстве:
- похищения;
- махинации со скручиванием пробега;
- серьезные аварии.
Модели Suzuki высоко ценятся во всем мире — за стоимость, качество и надежность. Однако иногда транспортные средства этой марки попадают в руки недобросовестных владельцев.
Если хочешь купить подержанный мотоцикл Suzuki, воспользуйся нашим Вин декодером (и получи отчет об истории), чтобы избежать неудачной покупки.
Отчет об истории транспортного средства
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