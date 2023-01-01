Вин декодер Yamaha

Yamaha — японская корпорация, основанная в 1887 г. как производитель язычковых орга́нов. Вскоре Yamaha начала предлагать другие музыкальные инструменты, а в 1955 г. основала Yamaha Motor Company.

Сегодня Yamaha Motor Co. — отдельное предприятие, выпускающее мотоциклы, скутеры, лодки, малые тракторы и автомобильные двигатели. Мотоциклы Yamaha признаны во всем мире — за довольно низкую цену и простое обслуживание.

Что такое Вин код Yamaha?

Каждый мотоцикл Yamaha имеет уникальный Вин код, позволяющий идентифицировать мотоцикл и отследить его историю. Вин код используется в разных ситуациях — например, проверка истории транспортного средства, страховые случаи и регистрация. После стандартизации текущего формата Вин кода в 1981 г. идентификационные номера транспортных средств содержат 17 символов, каждый из которых включает определенные сведения о мотоцикле.

Проверка Вин кода — неотъемлемая часть покупки подержанного мотоцикла. По Вин номеру Yamaha можно получить доступ к основным характеристикам и важным историческим данным — фотографиям, скручиваниям пробега, повреждениям и т.д.

Что содержит Вин код Yamaha?

Каждый символ в Вин коде мотоцикла имеет значение, а сам код можно разделить на 3 части: Всемирный идентификационный код производителя или WMI (цифры 1-3), Описательную часть транспортного средства или VDS (цифры 4-9) и Отличительную часть транспортного средства или VIS (цифры 10-17). В каждом разделе сгруппированы соответствующие данные:

WMI — страна и производитель;

— страна и производитель; VDS — характеристики: объем и тип двигателя, тип кузова, класс транспортного средства;

— характеристики: объем и тип двигателя, тип кузова, класс транспортного средства; VIS — идентификация мотоцикла (год выпуска модели, завод, серийный номер).

Значение некоторых символов может отличаться. Так, у мотоциклов Yamaha, сделанных в Японии, коды начинаются с «JY», в США — с «5Y», в Индии — с «ME». С технической точки зрения можно расшифровать код вручную, но Вин декодер Yamaha может быстро сделать все за тебя.

Где искать Вин код Yamaha?

Производители размещают Вин код на несъемных или редко заменяемых деталях. Это гарантирует сохранение оригинального Вин номера на транспортном средстве.

Обычно Yamaha размещает Вин код на раме или под сиденьем мотоцикла. Точное положение также зависит от типа транспортного средства: за передним колесом квадроцикла или в задней части скутера. Подробные инструкции по поиску Вин кода Yamaha можно найти в руководстве пользователя.

Какие модели Yamaha проверяются Вин декодером?

Все мотоциклы Yamaha, выпущенные после стандартизации формата Вин кода в 1981 г., имеют 17-значный код. Этот тип кода работает с нашим Вин декодером, позволяя проверить квадроциклы, снегоходы, скутеры и мотоциклы Yamaha, включая:

Adventure touring bikes — Super Tenere ES, Tenere 700.

Cross country bikes — YZ450FX, YZ250FX, YZ250X, YZ125X, WR450F, WR250F.

Dual sport bikes — XT250, TW200.

Hyper naked bikes — MT-10, MT-09, MT-07, MT-03.

Supersport bikes — YZF-R7, YZF-R1, YZF-R3.

Sport heritage bikes — Bolt, V Star 250, XSR900, XSR700, VMAX.

Sport touring bikes — FJR1300ES, Tracer 9 GT.

Trail bikes — TT-R230, TT-R125LE, TT-R110E, TT-R50E, PW50.

Каждую модель можно найти в текущей линейке Yamaha, но некоторые появились на рынке еще в 1990-х годах, поэтому не ленись проверить историю своей модели Yamaha.

Проверка истории Yamaha: что можно узнать по Вин коду Yamaha?

Кроме подтверждения базовых данных с помощью Вин декодера Yamaha, Вин код позволяет идентифицировать мотоцикл, получив ценные подробные сведения о его истории. У нас есть доступ к данным из баз производителей, дилерских центров, страховых компаний и других учреждений, что позволяет составить полные отчеты об истории, включая записи о:

пробеге

повреждениях

праве собственности

угонах

комплектации

Эти данные могут выявить обесценивающие факты о транспортном средстве, поэтому не стоит покупать подержанный мотоцикл, не получив отчет о его истории. Хотя наш Вин декодер Yamaha бесплатен, он дает весьма ограниченные сведения, а данные об истории мотоцикла (пробег, повреждения и т.д.) предоставляются за плату.