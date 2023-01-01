Декодер VIN Ford

Что такое VIN-код Ford

VIN-код Ford подобен отпечатку пальцев каждого автомобиля Ford. Этот уникальный 17-значный код позволяет вам идентифицировать любой автомобиль и мотоцикл Ford в мире и предлагает много полезной информации о нем.

Если вы покупаете подержанный автомобиль, VIN-код Ford – идеальная стартовая точка для вашего расследования. Был ли автомобиль угнан или отозван производителем? VIN-код расскажет не только это.

Что содержит VIN-код Ford?

VIN-код каждого Ford состоит из идентификатора мирового производителя (символы 1-3), раздела описания автомобиля (символы 4-9) и раздела идентификатора автомобиля (символы 10-17). Из этих символов вы узнаете следующую информацию:

роизводитель автомобиля и страна происхождения; различные технические характеристики автомобиля, такие как двигатель, трансмиссия, тип кузова; завод-изготовитель и серийный номер.

Кроме того, VIN-код Ford позволит вам найти множество исторических данных об автомобиле.

Где найти VIN-код Ford?

Вы найдете VIN-код вашего Ford на транспортном средстве или в документах. Сперва поищите под лобовым стеклом:

загляните под ветровое стекло с водительской стороны снаружи автомобиля; VIN-код отображается на металлической табличке на приборной панели; VIN-код Ford выглядит примерно так: 1FDXE45S53HC05364

Не можете найти? Попробуйте найти на месте, где водительская дверь соединяется с кузовом автомобиля при закрытии. Кроме того, VIN-код вашего Ford должен быть указан в свидетельстве о регистрации и страховом полисе.

Проверка истории Ford

Правительственные учреждения, такие как ГИБДД, так же как и страховые компании с производителями автомобилей используют VIN для регистрации важных данных о транспортном средстве. Чтобы получить полный исторический отчет о вашем автомобиле Ford, введите VIN-код в наш декодер VIN-кодов Ford. Информация, которую вы можете получить в результате этой проверки, включает:

информацию об угонах;

участие в ДТП;

фотографии автомобиля;

историю владения;

информацию о невыполненных работах при отзывных кампаниях.

Если вы рассматриваете возможность покупки подержанного автомобиля Ford, убедитесь, что вы знаете его историю. Гораздо проще купить автомобиль, чем продать свой старый!