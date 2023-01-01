Декодер VIN Ford
Наш VIN-декодер Ford поможет вам получить информацию об истории любого автомобиля Ford. Введите ваш VIN-код Ford для получения информации об угонах и повреждениях.
Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира
Что такое VIN-код Ford
VIN-код Ford подобен отпечатку пальцев каждого автомобиля Ford. Этот уникальный 17-значный код позволяет вам идентифицировать любой автомобиль и мотоцикл Ford в мире и предлагает много полезной информации о нем.
Если вы покупаете подержанный автомобиль, VIN-код Ford – идеальная стартовая точка для вашего расследования. Был ли автомобиль угнан или отозван производителем? VIN-код расскажет не только это.
Что содержит VIN-код Ford?
VIN-код каждого Ford состоит из идентификатора мирового производителя (символы 1-3), раздела описания автомобиля (символы 4-9) и раздела идентификатора автомобиля (символы 10-17). Из этих символов вы узнаете следующую информацию:
- роизводитель автомобиля и страна происхождения;
- различные технические характеристики автомобиля, такие как двигатель, трансмиссия, тип кузова;
- завод-изготовитель и серийный номер.
Кроме того, VIN-код Ford позволит вам найти множество исторических данных об автомобиле.
Где найти VIN-код Ford?
Вы найдете VIN-код вашего Ford на транспортном средстве или в документах. Сперва поищите под лобовым стеклом:
- загляните под ветровое стекло с водительской стороны снаружи автомобиля;
- VIN-код отображается на металлической табличке на приборной панели;
- VIN-код Ford выглядит примерно так: 1FDXE45S53HC05364
Не можете найти? Попробуйте найти на месте, где водительская дверь соединяется с кузовом автомобиля при закрытии. Кроме того, VIN-код вашего Ford должен быть указан в свидетельстве о регистрации и страховом полисе.
Проверка истории Ford
Правительственные учреждения, такие как ГИБДД, так же как и страховые компании с производителями автомобилей используют VIN для регистрации важных данных о транспортном средстве. Чтобы получить полный исторический отчет о вашем автомобиле Ford, введите VIN-код в наш декодер VIN-кодов Ford. Информация, которую вы можете получить в результате этой проверки, включает:
- информацию об угонах;
- участие в ДТП;
- фотографии автомобиля;
- историю владения;
- информацию о невыполненных работах при отзывных кампаниях.
Если вы рассматриваете возможность покупки подержанного автомобиля Ford, убедитесь, что вы знаете его историю. Гораздо проще купить автомобиль, чем продать свой старый!
Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира
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Нашим отчетам доверяют более 1 000 000 человек в более чем 50 странах мира