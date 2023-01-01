carVertical
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carVertical для бізнесу

Завдяки нашим сервісам ми зробимо ваш бізнес у сфері вживаних автомобілів набагато простішим, прозорішим і справедливішим для покупців автомобілів.

  • Зменшіть ризик несподіваних витрат

  • Покращіть процес оцінки автомобіля

  • Пришвидшіть свої продажі

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1244+ Бізнес партнери по всьому світу

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Ніяких контрактів чи забов’язань. Гнучкі способи оплати.

Кращі ціни за звіти для вашого бізнесу. Заощадьте більше ніж %

Кредити дійсні протягом 6 місяців з дати покупки.

30

денна

Стопроцентна гарантія повернення коштів

Чудово підходить для будь-якого автомобільного бізнесу

Незалежно від того, купуєш ти, продаєш чи страхуєш – carVertical може допомогти

  1. Автосалони

    Довіра користувачів є найважливішим аспектом будь-якого бізнесу, особливо бізнесу з продажу вживаних автомобілів. Люди купують у дилерських центрах, яким вони довіряють, і за допомогою carVertical ви можете надати інформацію про транспортний засіб і ще більше підвищити довіру до вас.

  2. Маркетплейс для автомобілів

    Інтеграція нашого сервісу на ваш маркетплейс або на вебсайт із оголошеннями підвищить довіру клієнтів до вашого продукту. Крім того, це збільшить продажі для автосалонів на вашій платформі, що сприятиме розвитку вашого бренду!

  3. Страхові та лізингові компанії

    Знання історії автомобіля надає вам інформацію, яка необхідна вам до моменту, як ви запропонуєте клієнту страховий сертифікат або лізинг. Крім того, сервіс carVertical може бути дуже корисним у сферах керування претензіями та протидії шахрайству.

  4. Інтеграція з API

    Незалежно від того, чи ви є представником автосалону, страхової компанії чи маркетплейсу для автомобілів, carVertical може допомогти покращити ваш бізнес. Наші послуги забезпечують зручність і прозорість в автомобільній індустрії. Якщо вам потрібна допомога у керуванні ризиками або підвищені довіри до свого бренду — ми можемо бути вашим рішенням.

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Познайомтеся з нашою командою спеціалістів

Ми – старанна команда теоретиків і практиків. Наша робота приносить нам задоволення, адже ми робимо торгівлю вживаними транспортними засобами прозорішою та допомагаємо як підприємствам, так і фізичним особам отримувати найкращі пропозиції на ринку. Давайте познайомимося!

  • Vytautas Nemura

    Vytautas Nemura

    Лідер у бізнес-секторі

  • Robertas Boravskis

    Robertas Boravskis

    Лідер у сфері маркетингу

  • Miglė Kulionytė

    Miglė Kulionytė

    Торговий представник

  • Algirdas Grabskis

    Algirdas Grabskis

    Торговий представник

  • Karolina Žilinskė

    Karolina Žilinskė

    Менеджер з продажів В2В

Відповіді на часті запитання

Потрібна допомога? Нижче наведені теми, про які нас зазвичай запитують.