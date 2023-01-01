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Чудово підходить для будь-якого автомобільного бізнесу
Незалежно від того, купуєш ти, продаєш чи страхуєш – carVertical може допомогти
Автосалони
Довіра користувачів є найважливішим аспектом будь-якого бізнесу, особливо бізнесу з продажу вживаних автомобілів. Люди купують у дилерських центрах, яким вони довіряють, і за допомогою carVertical ви можете надати інформацію про транспортний засіб і ще більше підвищити довіру до вас.
Маркетплейс для автомобілів
Інтеграція нашого сервісу на ваш маркетплейс або на вебсайт із оголошеннями підвищить довіру клієнтів до вашого продукту. Крім того, це збільшить продажі для автосалонів на вашій платформі, що сприятиме розвитку вашого бренду!
Страхові та лізингові компанії
Знання історії автомобіля надає вам інформацію, яка необхідна вам до моменту, як ви запропонуєте клієнту страховий сертифікат або лізинг. Крім того, сервіс carVertical може бути дуже корисним у сферах керування претензіями та протидії шахрайству.
Інтеграція з API
Незалежно від того, чи ви є представником автосалону, страхової компанії чи маркетплейсу для автомобілів, carVertical може допомогти покращити ваш бізнес. Наші послуги забезпечують зручність і прозорість в автомобільній індустрії. Якщо вам потрібна допомога у керуванні ризиками або підвищені довіри до свого бренду — ми можемо бути вашим рішенням.
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Познайомтеся з нашою командою спеціалістів
Ми – старанна команда теоретиків і практиків. Наша робота приносить нам задоволення, адже ми робимо торгівлю вживаними транспортними засобами прозорішою та допомагаємо як підприємствам, так і фізичним особам отримувати найкращі пропозиції на ринку. Давайте познайомимося!
Відповіді на часті запитання
Потрібна допомога? Нижче наведені теми, про які нас зазвичай запитують.