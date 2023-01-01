Чому carVertical кращий за конкурентів?
Хоча щороку на ринок виходить дедалі більше сервісів із перевірки транспортних засобів, carVertical пропонує рішення, що підходить майже всім. Чи то купівля й продаж транспортного засобу, чи транспортний бізнес, наш сервіс – саме для тебе.
VIN – це все, що тобі потрібно
Для перевірки історії транспортного засобу чимало сервісів просять надати реєстраційні дані транспортного засобу, номерні знаки й інші дані.
А все, що потрібно з carVertical, – це номер VIN, який часто міститься в онлайн-оголошеннях із продажу транспортних засобів. Навіть якщо цей номер не вказаний, продавці охочіше нададуть його, ніж конфіденційні дані, що дозволяють установити особу.
Головне, що VIN – єдиний надійний засіб ідентифікації, який не змінюється після виходу транспортного засобу із заводу. Це дає змогу отримати відомості про транспортний засіб, незалежно від місць його перебування в минулому.
Підтримка автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів
Номер VIN ідентифікує майже будь-який вид транспортного засобу на дорозі – автомобілі, мотоцикли, мопеди, квадроцикли, автофургони тощо. З технічної точки зору, цей номер можна використовувати для перевірки історії будь-якого виду транспортного засобу, але багато сервісів пошуку за VIN-кодом загалом орієнтовані на автомобілі, надаючи власникам інших транспортних засобів гірші звіти (чи взагалі не надаючи їх).
Ми пропонуємо детальну перевірку історії всім клієнтам, покращуючи наші послуги для власників двоколісних транспортних засобів та інших користувачів!
Лідери в застосуванні даних автомобіля
Ми постійно впроваджуємо інновації, створюємо інструменти та запроваджуємо функції, приносячи світ даних про транспортні засоби у твій дім.
Для профі та звичайних користувачів
Перевірка історії транспортного засобу – відносно нове явище, яке пересічному користувачу може здатися трохи технічно складним. Але це не так!
Плати, як тобі зручно
carVertical пропонує різні варіанти оплати. Крім кредитних карток (включно з AMX і Discover!), можна використовувати PayPal і навіть криптовалюту.
Кращий партнер з історії ТЗ для бізнесу
Наші послуги орієнтовані не лише на індивідуальних клієнтів, але й на компанії.
Звіт про історію транспортного засобу
Уникни дорогих проблем – перевір історію транспортного засобу. Просто введи VIN-код та отримай повний звіт.
Нашим звітам довіряють понад 1 000 000 людей більш ніж в 50 країнах світу