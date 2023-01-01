Для перевірки історії транспортного засобу чимало сервісів просять надати реєстраційні дані транспортного засобу, номерні знаки й інші дані.

А все, що потрібно з carVertical, – це номер VIN, який часто міститься в онлайн-оголошеннях із продажу транспортних засобів. Навіть якщо цей номер не вказаний, продавці охочіше нададуть його, ніж конфіденційні дані, що дозволяють установити особу.

Головне, що VIN – єдиний надійний засіб ідентифікації, який не змінюється після виходу транспортного засобу із заводу. Це дає змогу отримати відомості про транспортний засіб, незалежно від місць його перебування в минулому.