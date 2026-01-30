VIN-koodi dekooder teostab lühikese VIN-kontrolli, mis tagab, et VIN-kood on ehtne ja vastab mootorratta andmetele. Täieliku ülevaate saamiseks telli ajaloo aruanne.

Meie mootorratta VIN-dekoodrit on lihtne kasutada. See toimib järgmiselt:

Mis on mootorratta VIN-kood

Kõikidel mootorratastel on tuvastamiseks unikaalne VIN-kood (sõiduki identifitseerimisnumber). Sõidukitootjad hakkasid VIN-koode kasutama juba 1950. aastatel, kuid uues süsteemis oli veel puudusi, sest tootjad kasutasid erinevaid formaate.

Ameerika Ühendriikide riiklik maanteede liiklusohutuse amet (NHTSA) standardiseeris selle vormi 1981. aastal. Uue standardi kohaselt pidid kõik mootorsõidukid ja haagised omama unikaalset 17-kohalist sõiduki identifitseerimisnumbrit, mis koosneb mitmest konkreetsete koodidega osast.

VIN-koodi leiad oma superbike-ilt, cruiserilt, mopeedilt, ATV-lt, krossimootorrattalt ja isegi (aeg-ajalt) elektritõukerattalt. Mõnel võidusõidumootorrattal ei pruugi olla VIN-koodi, kuna neid ei saa registreerida, kuid kui sõiduk on tänaval lubatud, siis peaksid selle ka leidma. Pea meeles, et VIN-koodi asukoht sõltub mootorratta tüübist.

VIN-kood on paigutatud kleebisele või graveeritud metalli ja seda ei saa eemaldada, asendada ega muuta.