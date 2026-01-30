Mootorratta VIN-koodi dekooder ja otsing: kontrolli mis tahes mootorratta, mopeedi või ATV VIN-koodi
Mootorratta ajaloo aruanne VIN-koodi järgi
Kuidas kasutada VIN-koodi dekoodrit
Meie mootorratta VIN-dekoodrit on lihtne kasutada. See toimib järgmiselt:
- sisesta mootorratta VIN-kood väljale Sisesta VIN-kood;
- klõpsa nuppu VIN-koodi dekodeerimine.
VIN-koodi dekooder teostab lühikese VIN-kontrolli, mis tagab, et VIN-kood on ehtne ja vastab mootorratta andmetele. Täieliku ülevaate saamiseks telli ajaloo aruanne.
Mis on mootorratta VIN-kood
Kõikidel mootorratastel on tuvastamiseks unikaalne VIN-kood (sõiduki identifitseerimisnumber). Sõidukitootjad hakkasid VIN-koode kasutama juba 1950. aastatel, kuid uues süsteemis oli veel puudusi, sest tootjad kasutasid erinevaid formaate.
Ameerika Ühendriikide riiklik maanteede liiklusohutuse amet (NHTSA) standardiseeris selle vormi 1981. aastal. Uue standardi kohaselt pidid kõik mootorsõidukid ja haagised omama unikaalset 17-kohalist sõiduki identifitseerimisnumbrit, mis koosneb mitmest konkreetsete koodidega osast.
VIN-koodi leiad oma superbike-ilt, cruiserilt, mopeedilt, ATV-lt, krossimootorrattalt ja isegi (aeg-ajalt) elektritõukerattalt. Mõnel võidusõidumootorrattal ei pruugi olla VIN-koodi, kuna neid ei saa registreerida, kuid kui sõiduk on tänaval lubatud, siis peaksid selle ka leidma. Pea meeles, et VIN-koodi asukoht sõltub mootorratta tüübist.
VIN-kood on paigutatud kleebisele või graveeritud metalli ja seda ei saa eemaldada, asendada ega muuta.
Kuidas oma mootorratta VIN-kood leida
VIN-kood on vajalik erinevates sõidukite identifitseerimise olukordades, mistõttu tootjad panevad selle tavaliselt asendamatutele osadele. VIN-koodi asukohad mootorratastel erinevad sõltuvalt tootjast, kuid üldjuhul peaksid selle leidma mootorratta roolipea lähedalt, raamistikult või harva ka mootori põhjaosalt.
Ära unusta kontrollida mootorratta registreerimis- ja kindlustuspabereid, sest ka need sisaldavad VIN-koodi. Veendu, et numbrid dokumentides ja mootorratta peal ühtiksid.
Millist teavet annab mootorratta ajaloo aruande VIN-dekooder
VIN-koodi peamine eesmärk on endiselt sõidukite identifitseerimine. Kasutatud mootorratta ostjad saavad aga teha kiire VIN-otsingu, et seda dekodeerida ja saada kogu ajaloo aruanne.
Kasutades meie tasuta VIN-dekoodrit, saad veenduda, et VIN-kood on seaduslik, ja tutvuda mootorratta põhiliste andmetega, sealhulgas tootja, margi, mudeli, aasta ja varustuse loeteluga.
Teisest küljest annab põhjalik mootorratta ajaloo aruanne rohkem väärtuslikku teavet mootorratta mineviku kohta, mida isegi selle omanik ei pruugi teada. Põhjalik mootorratta VIN-koodi otsing carVerticali kaudu võib paljastada:
- tagasikeritud läbisõidu
- andmed varguse kohta
- kahjustused (mõnikord koos fotodega)
- registreerimise ja ülevaatuse kuupäevad
- omanikuvahetused
- mootorratta omandiõiguse andmed
- konkreetsed mudeliprobleemid ja tagasikutsumised
Varasemad andmed aitavad hinnata mootorratta seisukorda ning prognoosida võimalikke kulusid ja ohutusriske. Ära jäta kasutatud mootorratta ostmisel põhjalikku ajaloo kontrolli tegemata.
Mis vahe on tasuta mootorratta VIN-koodi kontrolli ja põhjaliku ajaloo aruande vahel
Meie tasuta VIN-dekooder näitab ainult sõiduki põhilisi identifitseerimisandmeid, mis on saadaval tasuta. Kiire VIN-otsing näitab mootorratta marki, mudelit, tootmisaastat ja varustuse nimekirja.
Ent läbisõiduandmed, kahjustuste ajalugu, fotod ja muu soovitud teave, mis on esitatud põhjalikus ajaloo aruandes, on tasuline. Teeme koostööd oksjonite, kindlustusseltside, tootjate ja muude institutsioonidega, et pääseda ligi usaldusväärsetele andmebaasidele kogu maailmas ja pakkuda oma klientidele üksikasjalikku teavet.
Mootorratta VIN-koodi dekodeerimine
Mootorratta VIN-koodid kasutavad sama formaati kui auto VIN: see koosneb 17 tähemärgist, mida saab dekodeerimiseks jagada mitmeks osaks. Vaatleme sõiduki identifitseerimisnumbri erinevaid jaotisi:
Maailma tootja identifikaator (WMI)
VIN-koodi esimesed 3 tähemärki kujutavad endast WMI-koodi, mis identifitseerib mootorratta tootja:
- 1. tähemärk näitab riiki, kus mootorratas on valmistatud. Selle koha sümbolid ulatuvad numbritest tähtedeni ja igal riigil on oma sümbol, mis seda riiki esindab;
- 2. tähemärk näitab tootemargi nime. Näiteks „Y“ tähistab Yamahat, „S“ Suzukit ja „K“ või „S„ Kawasakit;
- 3. tähemärk on tootja osakond või mootorratta tüüp (ATV, roller, superbike, krossimootorratas jne).
WMI osa võib olla erineva struktuuriga, kui mootorratas ei ole masstoodang.
Sõiduki kirjelduse osa (VDS)
Järgmised 5 tähemärki moodustavad sõiduki kirjelduse osa, mis näitab enamiku mootorratta üksikasju. VDS näitab marki, mootori suurust, tüüpi ja raami stiili. Tähemärkide tähendus ja paigutus selles osas sõltub tootjast.
Kontrollnumber
Kontrollnumber on vajalik selleks, et tagada VIN-koodi seaduslikkus. See number tuleneb spetsiaalsest matemaatilisest tehtest, mis paneb kõik muud VIN-märgid valemisse. Kui tulemus ei vasta kontrollnumbrile, on VIN-kood kas vale või võltsitud. VIN-koodi dekoodrid viivad selle toimingu läbi VIN-koodi kontrollimisel.
Sõiduki valmimisnumber (VIS)
Sõiduki valmimisnumber koosneb viimasest kaheksast tähemärgist ja näitab mootorratta mudeliaastat, koostetehast ja ainulaadset seerianumbrit.
Kasutatud mootorratta ostmisel saab alati kontrollida 10. tähemärki, mis näitab mudeliaastat: „1“, „2“ ja nendele järgnevad numbrid tähistavad aastaid 2001, 2002 jne. Täht „A“ tähistab 2010, „B“ aga 2011 jne.
Miks on mootorratta VIN-koodi kontrollimine oluline
Mootorrattad satuvad õnnetusse, neid varastatakse, petturid võltsivad nende läbisõitu ja palju muud. Mitte keegi ei taha kahjustatud toodete eest üle maksta. Veelgi olulisem on veenduda, et ostetav mootorratas on turvaline, ja selles aitab sind mootorratta VIN-koodi kontroll.
Kui tasuta mootorratta VIN-koodi kontroll aitab kindlaks teha, et VIN-kood on õige (ja kinnitab muid põhiandmeid), siis põhjalik ajaloo aruanne paljastab mitmesuguseid seaduslikke ja füüsilisi probleeme ning võimaldab sul võimalikke kulutusi hinnata.
Paljusid kasutatud mootorrataste ostjaid ahvatlevad mahakantud mootorrataste madalad hinnad. Eksperdid nõustuvad, et kahjustatud mootorratta ostmine on hea mõte, kui tead, millised olid kahjustused ja - juhul, kui see on parandatud - kui head on remonditööd. Kahjustatud osade ja paneelide asendamine on lihtne, kuid kõige hullemad on raamikahjustused, mida sageli ei tasu enam parandada.
Kontrollige mootorratta VIN-koodi margi järgi:
Auto ajalugu
Väldi kulukaid probleeme, kontrollides auto ajalugu. Sisesta lihtsalt VIN-kood ja saad täieliku aruande.
Meid usaldab üle 4 500 000 inimese 38 riigis